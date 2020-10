'Record of Youth' của Park Bo Gum thu hút khán giả

"Record of Youth", phim Park Bo Gum đóng trước khi nhập ngũ, là tác phẩm truyền hình chiếu đầu tuần có lượt xem cao nhất ở Hàn.

Phim xoay quanh thăng trầm của người trẻ tuổi trong xã hội Hàn Quốc khắc nghiệt. Nam người mẫu Sa Hye Jun (Park Bo Gum đóng) đam mê trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Ahn Jeong Ha (Park So Dam) là một chuyên viên trang điểm có tham vọng. Nam phụ Won Hae Hyo (Byun Woo Seok) nuôi mộng thành siêu sao nhưng bị người mẹ ruột giàu có quản lý khắt khe.

Jeong Ha từ bạn trở thành người yêu của Hye Jun. Nữ chính lý tính, nam chính mơ mộng. Khi Won Hae Hyo xuất hiện, họ vướng vào chuyện tình tay ba.

Phim có Park So-dam được xem nhiều tại Hàn Trích đoạn "Record of Youth". Phim phát sóng ngày 7/9, mỗi thứ ba trong tuần. Tác phẩm do Ahn Gil Ho đạo diễn, Ha Myung Hee biên kịch. Video: Netflix.

Ngoài Park Bo Gum, Park So Dam là gương mặt triển vọng của phim ảnh Hàn. Năm 2019, cô gây chú ý với vai diễn trong Parasite - phim điện ảnh thắng bốn giải Oscar của đạo diễn Bong Joon Ho.

Theo Hancinema, ngày 29/9, Record of Youth của đài tvN tiếp tục dẫn đầu khung giờ phim tối thứ ba trên cả đài cáp và truyền hình trung ương. Tập bảy, phát sóng hôm 28/9, có chỉ số người xem trung bình toàn quốc là 9,5% - cao hơn tập sáu (8,3%). Sự góp mặt của Park Bo Gum là một trong số lý do khiến khán giả quan tâm phim.

Park Bo Gum (phải) trong "Record of Youth". Anh từng được biết đến qua các phim "Reply 1988", "Love in the Moonlight", "Encounter". Ảnh: Hancinema.

Cuối tháng 8, Park Bo Gum có mặt tại trung tâm huấn luyện hải quân ở Changwon, Gyeongsangnam-do. Theo Hankyung, anh gia nhập đơn vị Quảng bá văn hóa Hải quân Hàn Quốc, đảm nhận nhiệm vụ chơi piano cho ban nhạc quân đội. Diễn viên trải qua sáu tuần huấn luyện cơ bản trước khi gia nhập đơn vị. Anh dự kiến xuất ngũ vào tháng 4/2022.

Ngoài ra, Do you Like Brahms, Zombie Detective, 18 Again cũng là những phim truyền hình chiếu đầu tuần được quan tâm. Ba tác phẩm cạnh tranh quyết liệt trên đường đua với Record of Youth.

Phúc Nguyễn (theo Hancinema)