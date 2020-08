Hàn QuốcPark Bo Gum nhập ngũ mà không có ai đi tiễn để phòng Covid-19.

Sáng 31/8, Park Bo Gum có mặt tại trung tâm huấn luyện hải quân ở Changwon, Gyeongsangnam-do. Diễn viên nhập ngũ mà không có các thủ tục như vẫy tay hay cúi chào người hâm mộ.

Đại diện công ty quản lý cho biết: "Chúng tôi rất tiếc khi để anh ấy phải nhập ngũ mà không kịp chào hỏi các bạn. Tuy nhiên, bây giờ là thời điểm cần giãn cách xã hội. Quyết định này dựa trên sự cân nhắc để đảm bảo an toàn cho người hâm mộ và phóng viên. Mong mọi người thông cảm". Công ty mong người hâm mộ không tụ tập ở bất kỳ địa điểm, tình huống nào.

Park Bo Gum nhập ngũ trong im lặng. Ảnh: Hankyung.

Theo Hankyung, Park Bo Gum gia nhập đơn vị Quảng bá văn hóa Hải quân Hàn Quốc, đảm nhận nhiệm vụ chơi piano cho ban nhạc quân đội. Diễn viên sẽ trải qua sáu tuần huấn luyện cơ bản trước khi gia nhập đơn vị. Anh dự kiến xuất ngũ vào tháng 4/2022.

Diễn viên vừa hoàn thành các cảnh quay cuối trong phim Records of Youth của đài tvN hôm 23/8. Phim dự kiến lên sóng vào ngày 7/9. Ngoài ra, anh tham gia phim Wonderland. Đầu tháng 8, anh phát hành ca khúc All My Love gửi tặng người hâm mộ.

Park Bo Gum - All My Love MV "All My Love" phiên bản tiếng Nhật của Park Bo Gum. Video: Youtube Ponycanyon.

Park Bo Gum sinh năm 1993, cao 1,82 m, ghi dấu với Reply 1988, Mây họa ánh trăng, I remember you, Encounter... Năm 2019, anh đứng thứ 18 trong danh sách 40 ngôi sao quyền lực nhất của Forbes Hàn Quốc. Theo Pann, Bo Gum bị đồn từng hẹn hò đàn chị hơn 12 tuổi - Jang Nara và qua lại với Song Hye Kyo khi cô đã có gia đình, tuy nhiên anh phủ nhận.

Song Hye Kyo phim Encounter Park Bo Gum trong phim "Encounter". Video: tvN.

Hiểu Nhân