Real thoát hiểm, vào vòng 1/8 Champions League

Tây Ban NhaBị dẫn bàn và chịu nhiều sức ép, nhưng Real Madid vẫn thắng ngược Benfica 2-1 trong trận lượt về vòng play-off Champions League, tối 25/2.

Trận lượt về diễn ra giống phần lớn các trận gần đây của Real. Cả đội chơi tệ, nhưng vẫn có những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân giữ lại thể diện. Sau bàn thua ở phút 14, Aurelien Tchouameni và Vinicius ghi bàn giúp Real thắng ngược 2-1, đồng thời vào vòng 1/8 với kết quả chung cuộc 3-1.

Trận này, Real vắng Kylian Mbappe do chấn thương đầu gối. Còn Benfica mất Gianluca Prestianni do bị UEFA tạm treo giò một trận. Trong trận lượt đi, tiền đạo cánh người Argentina bị nghi phân biệt chủng tộc đối với Vinicius. HLV Benfica, Jose Mourinho cũng vắng mặt do thẻ đỏ ở lượt đi, và phải theo dõi trận đấu qua truyền hình trên xe buýt chở đội.

Rafa Silva (áo đỏ) mở tỷ số trận Real 2-1 Benfica ở lượt về vòng play-off Champions League tối 25/2. Ảnh: AS

Benfica nhập cuộc tốt hơn Real. Phút 14, Vangelis Pavlidis thoát xuống dưới hàng thủ đội chủ nhà, rồi chuyền tầm thấp chạm Raul Asencio. Thủ môn Thibaut Courtois phản xạ xuất sắc để ngăn pha phản lưới, nhưng không thể cản cú sút bồi của Rafa Silva.

Tuy nhiên, Real gỡ hòa chỉ hai phút sau đó. Tiền vệ phòng ngự Aurelien Tchouameni băng xuống sát vòng cấm, rồi sút gỡ hòa. Bóng đi sát cột dọc khiến thủ môn Anatoliy Trubin không thể cản phá dù bay hết tầm.

Sau hai bàn chớp nhoáng, hai đội tiếp tục đôi công hấp dẫn. Phút 32, Arda Guler đưa bóng vào lưới Benfica nhưng không được công nhận bàn. VAR bắt lỗi việt vị đối với Goncalo Garcia trong pha phối hợp trước đó. Ở chiều ngược lại, Courtois ngăn được một bàn thua trông thấy. Thủ môn người Bỉ bị nhiều hậu vệ chắn trước mặt, nhưng vẫn kịp với tay cản cú sút mạnh của Richard Rios.

Tchouameni (áo trắng) gỡ hòa trong trận Real 2-1 Benfica ở lượt về vòng play-off Champions League tối 25/2. Ảnh: AS

Benfica tiếp tục uy hiếp khung thành Real sau giờ nghỉ. Phút 59, Rafa Silva sút má ngoài chân phải từ sát mép vòng cấm, nhưng xà ngang cứu thua cho đại gia thành Madrid. Pavlidis cũng suýt nâng tỷ số lên 2-1 cho Benfica ở phút 68, nhưng Antonio Rudiger kịp can thiệp khiến bóng đi chệch cột.

Real vẫn thiếu chắc chắn giống như hiệp một. Tuy nhiên, vào thời điểm quyết định, khoảnh khắc cá nhân một lần nữa đưa họ vượt lên. Phút 79, sau đường chuyền của Federico Valverde, Vinicius thoát xuống đối mặt Trubin, rồi sút vào góc xa ấn định chiến thắng 2-1.

Vinicius (áo trắng) ấn định chiến thắng trận Real 2-1 Benfica ở lượt về vòng play-off Champions League tối 25/2. Ảnh: AS

Tiền đạo người Brazil có bàn thứ ba tại Champions League mùa này. Đặc biệt, anh đóng vai trò quyết định trong cả hai trận gặp Benfica ở vòng play-off. Ngôi sao người Brazil cũng đang cho thấy phong độ cao khi ghi sáu bàn trong năm trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Tùy vào kết quả bốc thăm cuối tuần này, Real sẽ gặp Man City hoặc Sporting ở vòng 1/8. Trước đó, họ đã thua Man City 1-2 ở vòng bảng ngay trên sân nhà Bernabeu.

Thanh Quý