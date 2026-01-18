Cơn cuồng nộ của CĐV Real

Tây Ban NhaNgười hâm mộ Real Madrid đã nổi dậy chống lại đội bóng ở trận đấu Levante tối 17/1, trong đó Vinicius và Chủ tịch Florentino Perez bị chỉ trích nặng nề nhất.

Không khí trên sân Bernabeu trước khi Real gặp Levante tối 17/1. Ảnh: AFP

Một bầu không khí giận dữ bao trùm lấy cầu trường Santiago Bernabeu ở trận Real thắng Levante 2-0 thuộc vòng 20 La Liga, tạo nên một cuộc biểu tình lịch sử, loại biến cố thường đánh dấu bước ngoặt của cả một mùa giải và tương lai của CLB. Phải lùi lại rất nhiều năm mới thấy một cuộc "nổi dậy" quy mô đến thế của CĐV Real nhắm vào chính đội bóng của họ.

Tiếng la ó vang lên dữ dội từ trước khi trận đấu bắt đầu. Thời điểm loa phóng thanh tại sân thông báo đội hình xuất phát của chủ nhà, thay vì đồng thanh hô vang hậu tố trong tên các cầu thủ như thường lệ, CĐV Real huýt sáo. Âm thanh của sự phẫn nộ vang dội nhất là khi Vinicius, Fede Valverde cùng Bellingham được xướng tên.

Đến khi đội chủ nhà bước ra sân khởi động và thi đấu, tâm điểm của sự chỉ trích chính là Vinicius. Anh bị đám đông la ó không ngừng nghỉ, bị quy là tác nhân chính trong phòng thay đồ dẫn đến cuộc khủng hoảng hiện tại. Đây là một trong những khoảnh khắc mà sự cuồng nộ của cả SVĐ đổ dồn vào một cá nhân, điều có thể định đoạt luôn sự nghiệp của một cầu thủ tại Real.

Trước đó, khi các cầu thủ chuẩn bị bước ra sân, kênh truyền hình Real Madrid TV vô tình ghi lại cảnh Vinicius được Kylian Mbappe lẫn HLV thể lực Antonio Pintus an ủi. Ngay khi trọng tài thổi còi hết trận, anh vội vã lao thẳng vào đường hầm.

Vinicius (góc xa) ôm mặt khi được đồng đội và HLV thể lực Pintus động viên. Ảnh chụp màn hình

Sau trận HLV Alvaro Arbeloa nói rằng tôn trọng phản ứng của khán giả, nhưng né tránh câu hỏi tại sao Vinicius phải chịu đựng cơn cuồng nộ khủng khiếp đến thế. Ông sau đó vẫn lấy cậu học trò sinh năm 2000 làm gương: "Cậu ấy dũng cảm và có cá tính. Không phải ai cũng làm được nhiều điều như cậu ấy", đồng thời cho biết đã yêu cầu cầu thủ còn lại phải chuyền bóng cho Vinicius nhiều nhất có thể vì đó là "người tạo đột biến giỏi nhất thế giới".

Bellingham và Valverde không đến mức đó nhưng cũng không tránh khỏi làn sóng tức giận, như một lời cảnh báo nghiêm khắc. Trước đó, tiền vệ người Anh từng nhiều lần lên tiếng ủng hộ Xabi Alonso, trong khi cầu thủ người Uruguay bị cho là có thái độ xa cách với cựu thuyền trưởng Real.

Các CĐV Real dường như đến sân với một "danh sách đen" cụ thể. Trong đó, những cái tên như Mbappe, Gonzalo Garcia, Thibaut Courtois, Eduardo Camavinga, Raul Asencio, Alvaro Carreras hay Aurelien Tchouameni là không bị đụng tới, hoặc rất ít.

Những tràng pháo tay hiếm hoi chỉ dành cho các cầu thủ trẻ Gonzalo và Asencio. Người thuyền trưởng Arbeloa cũng tạm thời vượt qua sóng gió. "Không có gì để trách cứ người hâm mộ cả, ngược lại, chính chúng tôi mới là những người phải nỗ lực nhiều hơn", HLV Abeloa kết luận trong họp báo sau trận, thừa nhận rằng ông còn quá nhiều việc phải làm phía trước.

Cơn thịnh nộ của CĐV Real CĐV Real la ó khi Ban tổ chức công bố danh sách thi đấu.

Một ngoại lệ khác trong cuộc thanh trừng là khu khán đài cổ vũ cuồng nhiệt Grada de Animacion. Vốn được CLB kiểm soát và chỉ đạo từ khi thành lập năm 2014, nhóm này tuân thủ chỉ thị cấp trên và giữ im lặng đối với các cầu thủ. Trước trận, đài phát thanh Tây Ban Nha COPE đưa tin các camera an ninh sẽ được thu thập hình ảnh, nếu bất kỳ CĐV nào của khu Grada de Animacion manh động, hình phạt sẽ được đưa ra nghiêm khắc.

Sự ngoan ngoãn này đã chọc giận phần còn lại của sân. Đến mức khi 1.500 CĐV ở khu khán đài phía Nam này bắt đầu hát "Madrid, Madrid", họ đã bị phần lớn khán giả còn lại la ó phản đối. Trong khi phần lớn trong số 70.104 khán giả có mặt tại Bernabeu đòi "tính sổ" với các cầu thủ và ban lãnh đạo, nhóm ultras này vẫn hành xử như thể đây là một ngày bình thường.

Không một ai đứng ngoài cơn thịnh nộ ấy, và làn sóng phản đối đã leo thang tới tận khu vực khán đài VIP. Sau một thập kỷ, những tiếng hô "Florentino từ chức" lại vang lên, vị chủ tịch quyền lực của CLB được xem là vĩ đại nhất thế giới, cũng không thể bình an vô sự. Những biểu ngữ kêu gọi ông rời ghế đã được nhìn thấy quanh các cây cầu khắp thủ đô Madrid, với thông điệp: "Florentino, cuộc chơi kết thúc rồi", "Dự án Super League, kế hoạch bãi đậu xe, SVĐ mới... những thất bại nối tiếp, một vị chủ tịch đã hết thời", "Hãy rời khỏi dải ngân hà đi, ông nên nghỉ hưu được rồi".

Chủ tịch Florentino Perez (phải) trên khán đài sân Bernabeu, ở trận đấu Levante tối 17/1. Ảnh: AP

Những tiếng la ó là điều đã được dự báo, nhưng cường độ của nó mới là điều gây sốc. Tại Bernabeu, dù không phải đa số, một lượng lớn CĐV Real đã chỉ thẳng mũi dùi vào người đứng đầu CLB. Khẩu hiệu phản đối Perez xuất hiện ở phút thứ 5 và lặp lại khi hiệp một kết thúc, sau màn trình diễn kém chất lượng từ thầy trò Arbeloa, đi kèm với những tiếng la ó "Cút đi, cút đi".

Tiếng hô "Florentino từ chức" vốn đã im bặt Bernabeu kể từ mùa 2015-2016, giai đoạn cuối của Rafa Benitez và bắt đầu triều đại Zinedine Zidane. Ở thời điểm đó, lực lượng an ninh tư nhân do CLB thuê thậm chí còn phải ngăn cản các CĐV giơ biểu ngữ thủ công chống lại Chủ tịch. Trận Levante hôm qua, các camera của kênh truyền hình Movistar+ đã ghi lại khoảnh khắc Perez nghe thấy những lời lăng mạ nhắm vào mình. Ông dường như đã quay sang hỏi người bên cạnh: "Họ nhắm vào tôi sao?".

Cũng sau nhiều năm, những chiếc khăn tay trắng mới lại được các CĐV Real mang tới, vẫy trên khán đài. Tất cả âm thanh và hình ảnh ấy, được cựu HLV Real Carlo Ancelotti chứng kiến, trong lần đầu tiên ông trở lại mái nhà xưa dự khán trận đấu kể từ sau khi chia tay cuối mùa trước.

Khi được hỏi về những thông điệp phản đối Perez, Arbeloa đưa ra lời đáp trả của một cận vệ trung thành. "Tôi biết những tiếng huýt sáo và các chiến dịch đó từ đâu mà ra", cựu hậu vệ sinh năm 1983 tuyên bố sau trận. "Đó không phải là từ những người ghét Florentino, mà là từ những kẻ không yêu Real. Họ không lừa được tôi đâu. Florentino là nhân vật quan trọng nhất lịch sử CLB bên cạnh Bernabeu. Các CĐV Real đều hiểu rõ những gì ông ấy đã làm cho đội bóng này".

Hoàng Thông