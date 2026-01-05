Real tái lập cột mốc hiếm sau gần 24 năm

Tây Ban NhaSau gần một phần tư thế kỷ, Real mới lại có một trận đấu ghi từ ba bàn trở lên và tất cả đều do cầu thủ Tây Ban Nha thực hiện, khi thắng Betis 5-1 ở vòng 18 La Liga ngày 4/1.

Lần gần nhất Real làm được điều tương tự là ngày 14/9/2002, với trận thắng Osasuna 4-1 trên sân Bernabeu. Trận này, Ivan Helguera lập cú đúp, còn Raul Gonzalez và Guti cùng ghi một bàn.

Khi đó, nòng cốt của đội bóng hoàng gia là những cầu thủ Tây Ban Nha, với các danh thủ Iker Casillas, Michel Salgado, Fernando Hierro, Helguera, Guti và Raul. Thậm chí, trong trận, còn có lúc 7 cầu thủ Tây Ban Nha cùng thi đấu trên sân.

Ảnh trái là Guti, Helguera và Salgado mừng bàn năm 2002, ảnh phải là Gonzalo và Asencio ăn mừng năm 2026. Ảnh: Marca / EFE

Trận gặp Betis hôm qua 4/1 diễn ra trong bối cảnh hoàn toàn khác. Real chỉ sử dụng ba cầu thủ Tây Ban Nha đá chính, gồm Raul Asencio, Alvaro Carreras và Gonzalo Garcia. Sau đó, Fran Garcia và Dani Ceballos được tung vào sân, nhưng số cầu thủ Tây Ban Nha tối đa cùng xuất hiện trên sân cũng chỉ là bốn. So với đội hình đa số nội binh đầu những năm 2000, đây là khác biệt rõ rệt, phản ánh xu hướng toàn cầu hóa Real và bóng đá hiện đại.

Trong trận thắng Betis 5-1 hôm qua, Real ghi 5 bàn đều nhờ công các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB. Gonzalo Garcia lập hat-trick, còn Raul Asencio và Fran Garcia hoàn tất "cơn mưa bàn thắng".

Lần đầu tiên sau 37 năm, Real có trận đấu mà 5 bàn được ghi bởi các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB. Năm 1989, Real thắng Zaragoza 7-2 với các bàn của Michel, Emilio Butragueno, Sanchis và cú đúp của Martin Vazquez. Hai bàn còn lại được ghi bởi Hugo Sanchez - người không trưởng thành từ lò đào tạo Real.

"Đó là thống kê rất đặc biệt khi cả 5 bàn đều do cầu thủ từ học viện ghi", HLV Xabi Alonso nói sau trận. "Gonzalo có một trận đấu trong mơ: đá tại Bernabeu, mùa đầu tiên trong đội một và lập hat-trick. Tôi thực sự hài lòng với thái độ làm việc và tinh thần của cậu ấy. Đây là hình mẫu điển hình của một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Real".

HLV Xabi Alonso bắt tay khi rút Vinicius khỏi sân trong trận Real thắng Betis 5-1 ở vòng 18 La Liga, trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha ngày 4/1/2026. Ảnh: AP

Vinicius cũng để lại dấu ấn trong hiệp một khi liên tục khuấy đảo hành lang trái, buộc Betis phải rút hậu vệ phải Angel Ortiz ra nghỉ ngay sau giờ giải. Nhưng tiền đạo người Brazil không còn bùng nổ trong hiệp hai và bị một bộ phận CĐV la ó khi rời sân ở phút 77.

"Tôi nghĩ Vinicius đóng góp rất nhiều", Alonso bảo vệ học trò. "Cậu ấy khởi đầu trận đấu tốt, khiến đối thủ phải nhận thẻ và buộc họ thay đổi vị trí hậu vệ phải. Cá nhân tôi hài lòng với màn trình diễn của Vinicius".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh Vinicius sẽ giữ vai trò quan trọng trong giai đoạn tới, đặc biệt là trận bán kết Siêu Cup Tây Ban Nha gặp Atletico tại Arab Saudi ngày 8/1. Nếu thắng, Real sẽ vào chung kết gặp Barca hoặc Bilbao sau đó ba ngày.

