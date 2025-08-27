Đội bóng Kazakhstan tạo địa chấn ở Champions League

Kairat FC đã làm nên cú sốc khi loại nhà vô địch châu Âu năm 1967 là Celtic trên loạt sút luân lưu ở vòng play-off, qua đó lần đầu tiên góp mặt vòng bảng Champions League.

Celtic của Scotland đã phải thực hiện chuyến hành trình dài nhất trong lịch sử để chơi một trận đấu ở cúp châu Âu, khi hành quân đến Almaty của Kazakhstan. Hòa 0-0 ở lượt đi play-off, đội bóng của HLV Brendan Rodgers tiếp tục trải qua thêm 120 phút chính thức lẫn hiệp phụ mà không ghi nổi bàn nào trước một Kairat xếp thứ 311 của LĐBĐ châu Âu (UEFA).

Dù chỉ nắm thời lượng kiểm soát bóng 33%, Kairat bù đắp bằng tinh thần và ý chí. Họ thực hiện nhiều pha tắc bóng và đánh chặn hơn, với 75 lần thắng tranh chấp tay đôi, so với 63 của Celtic. Đội chủ sân Central Stadium còn có lợi thế về điều kiện thi đấu, khi đã quen với độ ẩm cao và độ cao gần 900 mét so với mực nước biển.

Các cầu thủ Kairat ăn mừng sau khi đánh bại Celtic ở lượt về vòng sơ loại Champions League. Ảnh: Reuters

Trên loạt sút luân lưu, Temirlan Anarbekov khắc tên mình vào lịch sử, một trang sử đầy tự hào của Kairat và một trang sử đen tối với Celtic. Thủ thành 21 tuổi, người thay thế cho thủ thành số một Aleksandr Zarutskiy bị chấn thương ở lượt đi, đã thực hiện ba pha cản phá xuất sắc. Anh lần lượt chặn đứng các cú sút của Adam Idah, Luke McCowan và Daizen Maeda, giúp Kairat lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự vòng bảng Champions League.

Riêng việc lọt vào vòng bảng Champions League 2025-2026 đã đảm bảo mang về 33 triệu USD cho Celtic, đáng giá gấp bốn lần doanh thu tiền thưởng của Europa League, giải đấu mà giờ đây họ sẽ phải xuống chơi. Mùa trước, thầy trò Rodgers vào tới vòng play-off knockout của Champions League, dừng bước trước Bayern Munich. Thất bại này đặt dấu hỏi lớn cho triều đại của HLV người Bắc Ireland.

Với Kairat, lịch sử và định mệnh đã gọi tên đội bóng được thành lập năm 1954 này. Là CLB biểu tượng của Kazakhstan, Kairat từng là đại diện duy nhất của Trung Á tại giải vô địch Liên Xô (cũ). Đến khi Kazakhstan tuyên bố độc lập vào tháng 12/1991, Kairat đã đăng quang tại giải VĐQG đầu tiên được tổ chức năm 1992 và hiện sở hữu thêm bốn danh hiệu quốc nội cùng 10 Cúp quốc gia.

Kazakhstan là một trong những quốc gia có lãnh thổ lớn nhất thế giới, nằm giữa châu Âu và châu Á, với 85% lãnh thổ nằm ở châu Á. Nền bóng đá nước này từng gia nhập LĐBĐ châu Á năm 1994, nhưng quyết định chuyển sang thi đấu tại các giải châu Âu từ 2002 sau khi được UEFA chấp thuận. Ở Kazakhstan, chỉ có Astana mùa 2015-2016 là từng vươn tới vòng bảng Champions League. Riêng Kairat mùa 2021-2022 từng góp mặt ở vòng bảng Conference League.

So với thủ đô Astana, thành phố Almaty lớn nhất của Kazakhstan chỉ cách biên giới Trung Quốc khoảng 400 km. Celtic đã phải di chuyển quãng đường hàng không từ Glasgow đến Almaty mất 5.693 km (đường biển sẽ mất 4.947 km), kéo dài 17 tiếng, với chênh lệch múi giờ bốn tiếng.

Với lần đầu tiên góp mặt, Kairat trở thành đội bóng xa nhất về phía cực đông châu Âu từng tham dự vòng bảng Champions League, kỷ lục trước đây thuộc về đại diện Astana. Điều này đồng nghĩa một số đội bóng hàng đầu châu Âu có thể phải di chuyển hàng nghìn kilomet trong vài tháng tới nếu lá thăm đưa họ phải làm khách tại Almaty.

Ở vòng bảng Champions League 2015-2016, kỷ lục về quãng đường di chuyển của bóng đá châu Âu được thiết lập, khi Benfica và Astana lần lượt phải thực hiện những chuyến hành trình dài khoảng 6.173 km.

Xét trong lịch sử thể thao nói chung của châu Âu, kỷ lục thuộc là khi đội futsal Sporting của Bồ Đào Nha từng đến Almaty của Kazakhstan vào năm 2017, với quãng đường 6.911 km. Điều tương tự có thể diễn ra nếu đội bóng đá Sporting bốc phải lá thăm đá sân khách trước Kairat ở vòng bảng Champions League sắp tới.

Khoảng cách đi bằng máy bay từ Almaty đến các thành phố lớn châu Âu: Munich (Đức, 4.900 km), Paris (Pháp, 5.500 km), London (Anh, 5.600 km), Manchester (Anh, 5.650 km), Liverpool (Anh, 5.700 km), Barcelona (Tây Ban Nha, – 5.900 km, Madrid (Tây Ban Nha) - 6.400 km. Từ Almaty bay đến Tokyo (Nhật Bản) khoảng 5.300 km, gần hơn so với bay đến Anh hay Tây Ban Nha.

Ở chiều ngược lại, Kairat cũng sẽ phải hành quân xa, nhưng có lẽ đó sẽ là những chuyến đi hấp dẫn và không mệt mỏi chút nào với thầy trò HLV Rafael Urazbakhtin.

Hà Phương