Real, Atletico nhập cuộc đua tranh Mainoo

Hai gã khổng lồ thành Madrid cùng nhiều CLB Ngoại hạng Anh đang theo dõi sát tình hình của Kobbie Mainoo - tiền vệ thất sủng ở Man Utd dưới thời HLV Ruben Amorim.

Theo truyền thông Anh, Real và Atletico đang xem xét mượn Mainoo trong tuần cuối kỳ chuyển nhượng. Tiền vệ người Anh cũng háo hức với việc được thi đấu thường xuyên và đặc biệt là cơ hội góp mặt tại Champions League.

Dù vậy, khả năng Man Utd chấp thuận cho mượn là rất thấp. "Quỷ đỏ" hiện chỉ có bốn tiền vệ trung tâm là Mainoo, Casemiro, Manuel Ugarte, Bruno Fernandes. Vì thế, họ không muốn để Mainoo rời đi trừ khi nhận được lời đề nghị chuyển nhượng mua đứt với số tiền hợp lý.

Kobbie Mainoo mừng danh hiệu Cup FA mùa 2023-2024. Ảnh: Man Utd

Mainoo từng được xem là viên ngọc thô của Man Utd, ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên vào tháng 5/2022. Anh trở thành trụ cột dưới thời HLV Erik ten Hag, với dấu ấn đậm nét nhất là pha lập công trong trận Man Utd thắng Man City 2-1 ở chung kết Cup FA mùa 2023-2024.

Cầu thủ 20 tuổi mất dần vị trí từ khi Ruben Amorim tiếp quản đội chủ sân Old Trafford. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha ưu tiên dùng đồng hương Bruno Fernandes cùng một cầu thủ có khả năng đánh chặn ở giữa sân, trong hệ thống 3-4-3. Mainoo không được vào sân cả hai vòng đầu Ngoại hạng Anh mùa này, bất chấp hàng công bế tắc, khi Man Utd thua Arsenal 0-1 và hòa Fulham 1-1.

Theo tờ Sportmail, việc không đá chính, cộng thêm tiến triển chậm chạp trong đàm phán hợp đồng mới, đã đẩy mối quan hệ đôi bên đến mức căng thẳng. Ban lãnh đạo Man Utd dự kiến sẽ ra quyết định về tương lai Mainoo trong hai ngày tới.

Man Utd cũng được cho là đang xem xét tương lai Fernandes - tiền vệ đang nhận sự quan tâm từ Al Ittihad. Nếu bán thủ quân 31 tuổi, "Quỷ đỏ" có thể tái khởi động thương vụ Carlos Baleba - cầu thủ người Cameroon được Brighton hét giá 100 triệu bảng (135 triệu USD).

Chủ sân Old Trafford cũng đang tích cực tìm đầu ra cho Antony, Alejandro Garnacho và Jadon Sancho - những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của Amorim.

Hồng Duy (theo Daily Mail, the Guardian)