Al Ittihad tăng tốc thương vụ Bruno Fernandes

AnhTiền vệ Bruno Fernandes đã gặp đại diện của Al Ittihad, hướng đến khả năng rời Man Utd ngay trước khi kỳ chuyển nhượng hè 2025 khép lại.

Theo nguồn tin của tờ Sun ngày 24/8, cuộc tiếp xúc đã diễn ra tích cực. Phía Fernandes muốn mức lương khoảng một triệu USD mỗi tuần tại Arab Saudi, nơi không phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Đội trưởng sắp 31 tuổi của Man Utd hiện nhận mức lương tuần 400.000 USD, nhưng phải đóng thuế thu nhập cá nhân 45%.

Bruno Fernandes (giữa) đi bóng trong trận Man Utd thua Arsenal 0-1 ở trận ra quân Ngoại hạng Anh ngày 17/8. Ảnh: PA

Hồi tháng 6, một đội bóng Arab Saudi khác, Al Hilal đã phải chịu thất bại trong việc mua Fernandes. Khi đó, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã công khai nói rằng anh sẵn sàng ra đi nếu Man Utd cần bán, nhưng HLV Ruben Amorim giữ lại.

Al Ittihad là đương kim vô địch Saudi Pro League. Mùa trước, họ về nhất với 83 điểm, hơn Al Hilal tám điểm và Al Nassr 13 điểm.

Nếu gia nhập Al Ittihad, Fernandes sẽ thành đồng đội của Karim Benzema, Fabinho, N'Golo Kante và Danilo Pereira, đồng đội cũ tại tuyển Bồ Đào Nha. Mùa trước, Benzema ghi 21 bàn tại Saudi Pro League, chỉ kém Cristiano Ronaldo (Al Nassr, 25 bàn) và Ivan Toney (Al Ahli, 23 bàn).

Al Ittihad vừa khởi đầu mùa 2025-2026 bằng trận bán kết Siêu Cup Arab Saudi thua Al Nassr 1-2. Trong trận chung kết sau đó, Al Nassr thua Al Ahli luân lưu 3-5.

Hè 2025, Man Utd đã chi hơn 260 triệu USD để mua Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko. "Quỷ đỏ" đang cần bán bớt cầu thủ để giảm áp lực tài chính. Danh sách rao bán gồm Alejandro Garnacho, Rasmus Hojlund, Antony, Jadon Sancho và Tyrell Malacia.

Man Utd vừa khởi đầu mùa 2025-2026 bằng trận thua Arsenal 0-1. Tối nay, họ sẽ tìm kiếm điểm số đầu tiên trên sân của Fulham.

Thanh Quý (theo Sun)