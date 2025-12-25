Real 2025 và căn bệnh phụ thuộc Mbappe

Trong ngày sinh nhật tuổi 27, Kylian Mbappe cân bằng kỷ lục ghi 59 bàn trong một năm của Cristiano Ronaldo, nhưng điều đó cũng cho thấy sự phụ thuộc quá mức của Real Madrid vào ngôi sao người Pháp.

Mbappe đi bóng trước sự truy cản của Pedri trong trận Real thua Barca 3-4 ở vòng 35 La Liga ngày 11/5/2025. Ảnh: AFP

Giữa Mbappe với phần còn lại tại Real trong 2025 là một hố sâu lớn. Xếp ngay sau tiền đạo 27 tuổi là Jude Bellingham và Vinicius với 13 bàn, tức kém tới 46 bàn. Vị trí thứ tư thuộc về Rodrygo với 10 bàn và thứ năm là Arda Guler với 8 bàn. Vị trí thứ sáu được chia sẻ bởi Endrick – người vừa được Real cho Lyon ở Pháp mượn ở giai đoạn hai của mùa này, Gonzalo Garcia, Fede Valverde và Brahim Diaz – mỗi người ghi 5 bàn.

Ngay trước khi khép lại năm 2024, cựu thuyền trưởng Real Carlo Ancelotti từng nhấn mạnh rằng Mbappe đang tiến gần đến việc lấy lại phong độ đỉnh cao, sau khi trải qua vài tháng hòa nhập với môi trường mới từ khi chuyển đến vào hè năm đó.

Và kể từ đầu 2025 đến nay, Mbappe đã thống trị hoàn toàn sức mạnh tấn công của Real. 59 bàn của anh chiếm 42% trong tổng số 140 bàn của toàn đội – không tính hai bàn phản lưới nhà của đối phương – theo dữ liệu của Opta.

So sánh với thời điểm Ronaldo lập kỷ lục 59 bàn, vào năm 2013, trong màu áo Real, bấy giờ siêu sao Bồ Đào Nha chiếm 38% tổng số bàn toàn đội, Karim Benzema xếp ngay sau với tỷ lệ 14%. Còn ở tập thể Real lúc này, người ghi bàn nhiều thứ hai Bellingham chỉ chiếm 10%.

Dưới thời Xabi Alonso, tức mùa hiện tại, sự phụ thuộc của Real vào bàn thắng của Mbappe càng trở nên cực đoan hơn. Anh ghi 18 so với 36 bàn của cả đội ở La Liga. Còn khi mở rộng ra mọi đấu trường, là 29 trong tổng số 51 bàn, chiếm tới 56,8%.

Mbappe ăn mừng điệu "Siu" giống như thần tượng Cristiano Ronaldo. Ảnh: AFP

Xu hướng thực tế ấy có thể được giải thích ngay trong chính phát biểu của Alonso hôm 18/12. "Kylian để lại dấu ấn quyết định với hai bàn, vì cậu ấy luôn có khả năng ghi bàn một cách dễ dàng", Alonso nói. "Vì thế chúng tôi để cậu ấy đá chính và chơi trọn 90 phút". Tại vòng 1/16 Cup Nhà Vua Tây Ban Nha hôm đó, Real chỉ phải gặp Talavera, đội bóng ở nhóm cầm đèn đỏ của giải hạng Ba Tây Ban Nha, và giành chiến thắng sát nút 3-2.

Nỗi "cô đơn" của Mbappe còn được phản ánh qua việc Rodrygo từng phải trải qua chuỗi 32 trận tịt ngòi ở Real. Trong khi, lần gần nhất Vinicius lập công là ngày 5/10 trước Villarreal ở La Liga. "Tôi nghĩ vấn đề nằm ở bản chất các trận đấu và tính thời điểm, Vinicius đã ở rất gần với bàn thắng và tôi tin rằng chúng rồi sẽ đến", Alonso từng nói trước trận gặp Sevilla khép lại năm 2025, khi được hỏi về phong độ ghi bàn của những cá nhân còn lại, nhất là Vinicius.

Không nói đâu xa, tiền đạo cánh 25 tuổi này từng ghi 35 bàn trong năm 2024. Mùa trước, dù bị chững lại khi bước sang năm 2025, Vinicius vẫn kết thúc với 22 bàn cùng 19 kiến tạo sau 58 trận, trong khi mùa 2023-2024 là 24 bàn và 11 kiến tạo sau 39 trận. Giờ đây, cầu thủ mang áo số 7 đã trải qua 17 trận và 1.334 phút tịt ngòi.

Về phần Bellingham, mùa 2023-2024 khi vừa chuyển sang khoác áo Real, tiền vệ người Anh từng ghi tới 23 bàn cùng 13 kiến tạo trên mọi đấu trường. Bấy giờ, không còn Benzema trong đội hình, Ancelotti đẩy Bellingham lên chơi gần vùng cấm và có được mùa giải bùng nổ. Mùa 2024-2025, chấn thương vai khiến cầu thủ 22 tuổi bắt đầu chững lại, song anh vẫn có 14 bàn và 13 kiến tạo.

Mùa này, Bellingham bỏ lỡ bốn trận đầu ở La Liga vì phẫu thuật để trị dứt điểm vấn đề ở vai. Đến ngày 23/10 trước Juventus ở Champions League, anh mới ghi bàn đầu tiên. Ngay sau đó, anh "mở tài khoản" ở La Liga trước Barca. Song, pha lập công mở tỷ số trước Sevilla vừa qua cũng mới chỉ là bàn thứ 5 trên mọi mặt trận của Bellingham cho Real, và giúp anh tìm lại cảm giác sau một tháng.

Real 2025 và căn bệnh phụ thuộc Mbappe 66 bàn của Mbappe cho Real trong năm 2025.

Sự phụ thuộc của Real vào Mbappe không chỉ về lượng bàn thắng, mà còn cả về chất. Nhiều pha lập công của chân sút người Pháp mang tính quyết định. Trong 59 bàn ở năm 2025, Mbappe ghi 11 bàn ở thế Real bị dẫn trước, 24 bàn khi đang là tỷ số hòa và 24 bàn lúc đội bóng áo trắng đã vượt lên. Cũng so sánh với năm kỷ lục 2013 của Ronaldo, thủ quân tuyển Bồ Đào Nha chỉ ghi 6 bàn lúc Real bị dẫn, 23 bàn ở thế hòa và 30 bàn khi đội bóng dẫn trước.

Tuy nhiên, Mbappe không thích việc bị người khác nói Real đang phụ thuộc vào anh. "Tôi nghĩ đó là điều vô lý", anh từng nói với phóng viên của Radio MARCA. "Nhưng tôi không muốn thiếu tôn trọng, chỉ là câu hỏi này không hay. Mỗi người có công việc riêng trong đội và việc của tôi là ghi bàn".

Tập thể Real hiện tại không có sự gắn kết và đồng đều như mùa 2023-2014 khi Ronaldo thiết lập kỷ lục. Bấy giờ, đội bóng từng mang dấu ấn khắc nghiệt trong cách huấn luyện của Jose Mourinho ở ba mùa trước, được trao cho Ancelotti với sự mềm dẻo.

Phía sau Mbappe hiện tại không có Angel Di Maria hay Luka Modric, hoặc những Pepe, Sergio Ramos, Raphael Varane ở hàng thủ. Mối liên kết trên hàng công cũng không thể sánh được với quan hệ từng hình thành giữa Ronaldo và Benzema trong mùa giành cú Decima ngày đó.

Khi Mbappe ăn mừng bàn thắng vào lưới Sevilla vừa qua với động tác "Siu" thương hiệu của Ronaldo, đó là cái nháy mắt và sự tri ân anh muốn dành cho thần tượng. Nhưng đó chỉ là chuyện riêng về kỷ lục 59 bàn giữa Mbappe với Ronaldo, chứ không phải là sự phảng phất giữa hai thời đại của lịch sử Real. "Ở Real hiện tại, người ta có thể nói đó là Mbappe và phần còn lại, nhưng thực tế chỉ có Mbappe mà thôi", báo Tây Ban Nha El Pais từng nhận xét.

Mùa 2025-2026 này, Mbappe đã ghi 29 bàn sau 24 trận trên mọi đấu trường cho Real. Tại La Liga, anh đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Pichichi với 18 bàn sau 18 trận. Còn ở Champions League, cựu sao PSG cũng đứng đầu với 9 bàn sau 5 trận, trong đó có cú poker vào lưới Olympiacos. Nếu tính cả bàn thắng cho ĐTQG, Mbappe kết thúc năm 2025 với tổng cộng 66 pha lập công sau 67 trận, gồm 7 bàn cho tuyển Pháp. Đây còn là năm ghi bàn nhiều nhất trong sự nghiệp nhà nghề của Mbappe, thành tích tốt nhất trước đây anh từng đạt được là năm 2022 với 56 bàn sau 56 trận cho PSG và tuyển Pháp. Harry Kane hiện xếp thứ hai với 60 bàn trong 65 trận, và vị trí thứ ba thuộc về Erling Haaland dù tiền đạo Na Uy sở hữu hiệu suất tốt nhất trong bộ ba này – với 57 bàn sau 54 trận, tức trung bình hơn một bàn mỗi trận.

Hoàng Thông tổng hợp