Rau Trung Quốc đắt hơn thịt sau đợt lũ bất thường

Giá rau củ leo thang tại Trung Quốc sau trận lũ lớn hủy hoại hoa màu, gây thêm khó khăn với người dân vốn chật vật vì giá điện tăng.

Những trận mưa bất thường trút xuống miền bắc Trung Quốc hồi tháng 9 và đầu tháng này gây ngập úng diện rộng ở Sơn Đông, tỉnh trồng rau hàng đầu Trung Quốc.

"Tất cả rau đều chết úng", Zhou Rui, một nông dân canh tác khoảng 7 ha ở huyện Quyên Thành, tỉnh Sơn Đông, cho hay.

Bà nói rằng phần lớn các ruộng cải bó xôi, bắp cải và rau mùi bị ngập trong nước lũ, chỉ thu hoạch được rất ít. Một số nông dân quyết định không trồng lại vụ mùa đã thất thu vì thời tiết đã chuyển sang quá lạnh.

Ớt được thu hoạch trong một nhà kính ở Thượng Hải, Trung Quốc hồi tháng 5. Ảnh: Reuters.

Giá cải bó xôi từ 6,67 tệ/kg (1 USD) cuối tháng 9 tăng gần gấp ba, lên 16,67 tệ (2,61 USD) trong tuần này. Giá bông cải xanh, dưa chuột và bắp cải cũng tăng hơn gấp đôi những tuần gần đây.

Giá cả tăng vọt là chủ đề thảo luận nóng trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Nhiều người dùng cho biết rau củ hiện đắt hơn thịt lợn, loại thịt được tiêu thụ mạnh ở nước này.

"Nửa cân rau mùi bây giờ có giá 17,8 nhân dân tệ (gần 2,8 USD), thực sự đắt hơn thịt lợn!", một người dùng ở tỉnh An Huy, phía đông Trung Quốc, cho hay.

Giá rau tăng mạnh vào thời điểm nguy cơ lạm phát cao đang khiến giới chức Bắc Kinh lo ngại, trong bối cảnh họ muốn đảm bảo đủ nguồn cung thực phẩm trước mùa đông. Giá bán buôn trung bình rau ở thủ đô Bắc Kinh tăng 39,8% kể từ tháng trước, trong khi một số loại rau tăng hơn 50%, chính quyền thành phố cho biết hôm 26/10.

Giới chức Bắc Kinh cảnh báo giá có thể tăng hơn nữa trong vài tuần tới, khi thành phố cố gắng tìm nguồn cung cấp rau ở khu vực phía nam, khi mùa đông ngày càng đến gần và giá xăng dầu cao làm tăng chi phí vận tải.

Giá rau tăng không có khả năng thiết lập mặt bằng giá tiêu dùng mới ở Trung Quốc, nhưng nó diễn ra vào thời điểm người dân nước này đang chật vật với giá điện, xăng, phân bón cũng như chi phí vận hành các nhà kính trồng rau tăng cao.

"Giá khí đốt tự nhiên tăng ít nhất 100% và chúng tôi nghĩ có thể tăng gấp ba trong dịp Tết Nguyên đán", Xu Dan, quản lý nhà kính HortiPolaris ở Bắc Kinh, cho hay. "Tôi phải tìm cách tăng hiệu quả sử dụng năng lượng của chúng tôi. Bạn không thể yêu cầu người tiêu dùng trả giá gấp ba lần".

Giá than Trung Quốc đã tăng gần 190% trong năm nay do nguồn cung thắt chặt sau các đợt kiểm tra an toàn lao động gắt gao và điều tra tham nhũng ở các khu vực khai thác than trọng điểm. Bên cạnh đó, mưa lớn cũng làm ngập hàng chục mỏ than phía bắc.

Huyền Lê (Theo Reuters)