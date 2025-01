Rashford từ chối 3 CLB Arab

Tiền đạo Marcus Rashford được cho từ chối đề nghị của ba CLB Saudi Pro League và vẫn xem xét khả năng ở lại Man Utd.

Theo Manchester Evening News, trong số ba đề nghị từ Arab, có CLB sẵn sàng trả lương mùa 45 triệu USD, nhưng đều bị Rashford từ chối. Theo trang web tài chính Capology, tiền đạo người Anh hiện hưởng lương 25 triệu USD theo hợp đồng còn hạn đến năm 2028.

Trước đó, báo Anh Sportmail cho biết CLB Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce cũng quan tâm đến Rashford. Fenerbahce hiện được dẫn dắt bởi Jose Mourinho - người từng làm việc với Rashford tại Man Utd. Nhưng tiền đạo 27 tuổi được cho từ chối đề nghị này.

Marcus Rashford trong trận Man Utd thắng Copenhagen 1-0 trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 24/10/2023. Ảnh: Reuters

Mùa này, Rashford mới ghi bảy bàn qua 24 trận của Man Utd trên mọi đấu trường, trong đó có bốn bàn tại Ngoại hạng Anh. Tiền đạo này bị tân HLV Ruben Amorim loại khỏi danh sách đăng ký bốn trận gặp Man City, Bournemouth, Wolves tại Ngoại hạng Anh và Tottenham ở Cup Liên đoàn. Anh trở lại ghế dự bị nhưng không thi đấu phút nào trong trận gần nhất thua Newcastle 0-2 trên sân Old Trafford hôm 30/12.

Man Utd được cho đưa Rashford vào diện cần thanh lý từ hè 2024 và vẫn đang tiếp nhận những lời đề nghị. Ban lãnh đạo CLB lo ngại về lối sống ngoài sân cỏ của Rashford, tin rằng anh không còn tập trung vào bóng đá như trước. Tiền đạo này cũng khẳng định đã sẵn sàng cho thử thách mới, những bước tiếp theo trong sự nghiệp.

Nhưng theo Sportmail, Rashford chỉ chuyển đến CLB và giải đấu có tính cạnh tranh để anh có cơ hội trở lại tuyển Anh dưới thời tân HLV Thomas Tuchel. Tiền đạo này cũng đang chờ tín hiệu từ Amorim và sẽ cống hiến hết mình nếu được ra sân.

Rashford ghi bàn cho Man Utd trong trận gặp Tottenham ở Ngoại hạng Anh vào ngày 14/1/2024. Ảnh: Reuters

Rashford gia nhập đội trẻ Man Utd năm 2005, được đôn lên đội một năm 2015 và từng được xem là tài năng lớn của bóng đá Anh. Tiền đạo này ghi 138 bàn qua 426 trận cho Man Utd, với đỉnh cao là 30 bàn và 11 kiến tạo qua 56 trận mùa 2022-2023, trong đó có 17 bàn tại Ngoại hạng Anh, sáu ở Europa League, sáu ở Cup Liên đoàn và một tại Cup FA.

Rashford là cầu thủ đầu tiên của Man Utd chạm mốc 30 bàn trong một mùa sau khi HLV huyền thoại Alex Ferguson giải nghệ, và sánh ngang thành tích của Robin van Persie ở mùa vô địch 2012-2013. Anh nhờ đó nhận giải Cầu thủ hay nhất mùa do CĐV bình chọn (Sir Matt Busby Player of the Year) và Cầu thủ hay nhất do đồng đội bầu chọn tại lễ trao giải cuối mùa thường niên của Man Utd.

Nhưng mùa trước, Rashford chỉ ghi bảy bàn qua 33 trận, thậm chí không được gọi lên tuyển Anh dự Euro 2024. Anh từng bị chỉ trích vì đến quán rượu sau trận thua Man City 0-3 để mừng sinh nhật hồi tháng 11/2023 rồi tiệc tùng ở đó suốt hai đêm. Ngoài ra, anh còn một lần cáo ốm để bỏ tập hồi tháng 1/2024.

Hồng Duy