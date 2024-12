Rashford: 'Tôi sẵn sàng cho thử thách mới'

AnhTiền đạo Marcus Rashford chán nản khi bị loại khỏi danh sách thi đấu trận gặp Man City ở vòng 16 Ngoại hạng Anh và công khai nói về khả năng rời Man Utd.

Mùa này, Rashford mới ghi 7 bàn qua 24 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 4 bàn tại Ngoại hạng Anh. Tiền đạo 27 tuổi không được đăng ký trận derby Manchester tại sân Etihad cuối tuần qua. Việc Amad Diallo được đôn lên đá tiền đạo cánh và tỏa sáng giúp Man Utd thắng ngược 2-1 khiến nhiều người ủng hộ quyết định mạnh tay của tân HLV Ruben Amorim.

"Thật chán nản khi bị loại khỏi trận derby, nhưng chuyện đã rồi, Man Utd thắng nên hãy tiếp tục", Rashford nói khi dự sự kiện tại một trường học ở Manchester hôm 17/12. "Thật đáng thất vọng, nhưng tôi cũng đủ kinh nghiệm để đối mặt với những điều thất vọng. Tôi sẽ làm gì với điều đó? Ngồi khóc, hay cố gắng hết sức ở lần tiếp theo ra sân".

Marcus Rashford trong trận Man Utd thắng Copenhagen 1-0 trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 24/10/2023. Ảnh: Reuters

Tiền đạo người Anh khẳng định đã sẵn sàng cho thử thách mới, những bước tiếp theo trong sự nghiệp và sẽ không bình luận tiêu cực về Man Utd nếu rời đội. "Đó là con người tôi", Rashford nói. "Tôi không muốn làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Tôi thấy cách nhiều cầu thủ phát biểu sau khi rời đội và không muốn trở thành người như vậy. Khi rời đội, tôi sẽ thông báo".

Rashford gia nhập đội trẻ Man Utd năm 2005, được đôn lên đội một vào năm 2015 và từng được xem là tài năng lớn của bóng đá Anh. Tiền đạo này ghi 138 bàn qua 426 trận cho Man Utd, với đỉnh cao là 30 bàn và 11 kiến tạo qua 56 trận mùa 2022-2023, trong đó có 17 bàn tại Ngoại hạng Anh, sáu ở Europa League, sáu ở Cup Liên đoàn và một tại Cup FA.

Rashford là cầu thủ đầu tiên của Man Utd chạm mốc 30 bàn trong một mùa sau khi HLV huyền thoại Alex Ferguson giải nghệ, và sánh ngang với thành tích của Robin van Persie ở mùa vô địch 2012-2013. Anh nhờ đó nhận giải Cầu thủ hay nhất mùa do CĐV bình chọn (Sir Matt Busby Player of the Year) và Cầu thủ hay nhất do đồng đội bầu chọn tại lễ trao giải cuối mùa thường niên của Man Utd.

Nhưng mùa trước, Rashford chỉ ghi 7 bàn qua 33 trận, thậm chí không được gọi lên tuyển Anh dự Euro 2024. Anh từng bị chỉ trích vì đến quán rượu sau trận thua Man City 0-3 để mừng sinh nhật hồi tháng 11/2023 rồi tiệc tùng ở đó suốt hai đêm cũng như một lần cáo ốm để bỏ tập hồi tháng 1/2024.

Rashford ghi bàn cho Man Utd trong trận gặp Tottenham ở Ngoại hạng Anh vào ngày 14/1/2024. Ảnh: Reuters

"Tôi cảm thấy bị hiểu lầm, nhưng tôi ổn với điều đó", Rashford bày tỏ. "Tôi là một người rất đơn giản. Tôi yêu bóng đá. Đó là cuộc sống của tôi ngay từ đầu. Tôi đã đi được nửa chặng đường sự nghiệp và không mong đợi sẽ đạt đỉnh cao lúc này. Tôi có chín năm thi đấu tại Ngoại hạng Anh, trưởng thành và không hối tiếc điều gì".

Tiền đạo này thừa nhận đã đạt được một phần ước mơ của bản thân, nhưng đạt tới vị thế anh mong muốn, và xem đây là động lực để cố gắng trong thời gian tới.

Rashford hưởng lương tuần 415.000 USD theo hợp đồng còn hạn đến năm 2028. Theo ESPN, tiền đạo người Anh không nhận được nhiều sự quan tâm từ các CLB châu Âu và điểm đến khả dĩ nhất trước mắt sẽ là Saudi Pro League.

Hồng Duy