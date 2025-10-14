Rashford trách môi trường bất ổn ở Man Utd

AnhTiền đạo Marcus Rashford cho rằng môi trường không ổn định tại Man Utd khiến anh gặp khó trong việc duy trì phong độ cao.

Sau khi rời Man Utd để gia nhập Barca theo diện cho mượn ở kỳ chuyển nhượng hè 2025, Rashford đã tìm lại niềm vui chơi bóng. Tiền đạo 27 tuổi ghi ba bàn, kiến tạo 5 lần qua 10 trận đầu tiên cho đội bóng xứ Catalonia - phong độ giúp anh tiếp tục được HLV Thomas Tuchel triệu tập vào tuyển Anh trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2026.

Marcus Rashford trong buổi phỏng vấn với ITV. Ảnh: ITV

Trả lời phỏng vấn ITV trước trận gặp Latvia ở lượt bảng K vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, Rashford thừa nhận anh cần cải thiện tính ổn định. Đồng thời, tiền đạo người Anh ám chỉ chính môi trường thiếu nhất quán tại Man Utd là nguyên nhân khiến anh không thể duy trì phong độ cao.

"Tôi cảm thấy mình đã ở trong một môi trường không ổn định quá lâu, và điều đó khiến việc duy trì sự ổn định trở nên khó khăn hơn", Rashford nói. "Sự ổn định trong bất kỳ lĩnh vực nào, không chỉ thể thao, đều cần những yếu tố nhất quán xung quanh. Trong sự nghiệp của tôi, đã có quá nhiều thay đổi".

Từ khi ra mắt đội một Man Utd năm 2016, Rashford thi đấu dưới trướng 8 HLV, gồm những HLV chính thức Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag, Ruben Amorim cùng những HLV tạm quyền Ryan Giggs, Michael Carrick và Ralf Rangnick.

Marcus Rashford (trái) chia vui với HLV Erik Ten Hag sau trận Man Utd thắng Leeds trên sân Elland Road, hạt West Yorkshire, ở vòng 23 Ngoại hạng Anh hôm 12/2/2023. Ảnh: Reuters

Dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, anh từng có hai mùa giải bùng nổ liên tiếp, ghi hơn 20 bàn mỗi mùa. Tuy nhiên, kể từ khi nhà cầm quân người Na Uy bị sa thải, phong độ Rashford sa sút rõ rệt.

Mùa 2022-2023, Rashford hồi sinh mạnh mẽ trong mùa đầu tiên của Erik ten Hag với 30 bàn. Nhưng sang mùa 2023-24, số pha lập công giảm còn 8. Những sự cố ngoài sân cỏ - như bỏ lỡ buổi tập sau tiệc rượu ở Belfast - càng khiến mối quan hệ giữa anh và ban huấn luyện thêm căng thẳng.

Sau khi thế chỗ Ten Hag, Ruben Amorim thẳng thắn nói Rashford cần thay đổi thái độ và gạt anh khỏi kế hoạch thi đấu. Nửa cuối mùa 2024-2025, tiền đạo người Anh sang Aston Villa theo dạng cho mượn, ghi 4 và kiến tạo 6 bàn qua 17 trận, trước khi cập bến Barca.

Rashford mừng bàn trong trận Barca thắng Newcastle 2-1 ở vòng bảng Champions League trên sân St James' Park, Newcastle, Anh tối 18/9/2025. Ảnh: Reuters

Tại Tây Ban Nha, Rashford đang dần tìm lại phong độ đỉnh cao. Dù từng bị Hansi Flick phạt vì đến muộn buổi họp đội, anh vẫn chiếm được lòng tin của ban lãnh đạo. Giám đốc thể thao Deco xác nhận CLB rất hài lòng với cầu thủ người Anh và để ngỏ khả năng mua đứt.

"Rashford là cầu thủ đẳng cấp cao", cựu danh thủ Bồ Đào Nha nói. "Cậu ấy bùng nổ sớm, nhưng sau đó phải chịu đựng nhiều năm khó khăn với quá nhiều thay đổi ở Man Utd. Giờ thì chúng tôi thấy cậu ấy đang lấy lại phong độ".

Điều khoản hợp đồng cho mượn cho phép Barca mua đứt Rashford với giá 35 triệu USD vào hè 2026.

Hồng Duy (theo Daily Mail)