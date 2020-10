Rapper Wowy chuẩn bị diễn thời trang

Rapper Wowy cùng Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Kiều Loan thử đồ, chuẩn bị cho show thời trang của Anh Thư.

Rapper sinh năm 1988 diện tuxedo chất liệu nhung với những viền chỉ màu trắng làm điểm nhấn. Ngoài ra, anh mặc thêm suit trắng hai hàng khuy kết hợp quần tây, giày cùng màu. Trên Facebook, người hâm mộ nói chờ đợi phần trình diễn của anh trong show Kiss From The Cloud diễn ra tối 4/10. Wowy có phong cách thời trang lịch lãm, cá tính. Anh từng gây ấn tượng khi diện suit nhung tăm đen theo phong cách classic menswear trong tập bảy Rap Việt.

Rapper Wowy (phải) được nhà thiết kế Anh Thư đo trang phục. Ảnh: Anh Thư cung cấp.

Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Kiều Loan, Thủy Tiên cũng thử đồ cho show diễn. Kiss From The Cloud diễn ra trong khuôn khổ triển lãm biểu diễn nghệ thuật thị giác về cưới với chủ đề Dạo bước trên mây. Bộ sưu tập do Anh Thư thiết kế, gồm 40 trang phục nam, nữ, điểm nhấn là nghệ thuật xếp nếp khối 3D kết hợp chất liệu dập ly.

Wowy (giữa) bên Hoa hậu Lương Thùy Linh (thứ hai từ trái sang), Á hậu Kiều Loan (thứ hai từ phải sang) và Á hậu Thủy Tiên (phải). Ảnh: Anh Thư cung cấp.

Wowy tên thật là Nguyễn Ngọc Minh Huy, sinh năm 1988. Anh gia nhập làng rap từ năm 2006, là một trong những rapper tiên phong ở miền Nam. Năm 2010, anh kết hợp Karik (Phạm Hoàng Khoa) ra mắt hai ca khúc Hai thế giới và Khu tao sống. Năm 2017, anh sáng tác nhạc nền Mặt sẹo cho phim điện ảnh Chí Phèo ngoại truyện. Cùng năm, anh viết nhạc phim cho HBO Mỹ trong tác phẩm Here and Now.

Gần đây, anh gây chú ý khi ngồi ghế nóng chương trình Rap Việt và sáng tác, thể hiện Chạy - ca khúc chính trong phim điện ảnh Ròm. Wowy đọc rap trên nền nhạc chủ đạo là tiếng trống đệm. Bản rap mang nội dung truyền cảm hứng sống, cổ vũ tinh thần luôn tiến về phía trước, bất chấp con đường còn nhiều chông gai.

Nhạc phim 'Ròm' gây chú ý Trích MV "Chạy" - Wowy hát và sáng tác. Video: CJ.

Hiểu Nhân