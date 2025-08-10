'Rapper tỷ view' bị loại khỏi Em xinh say hi

Rapper Liu Grace - nhân viên văn phòng từng gây sốt ở Rap Việt với hàng tỷ view - dừng chân ở "Em xinh say hi".

Trong tập 11 lên sóng tối 9/8, tổng điểm Live Stage 4 được công bố: đội Lyhan dẫn đầu với 2.376 điểm, theo sau lần lượt là nhóm Phương Ly, Bích Phương, Lâm Bảo Ngọc. Những gương mặt phải rời cuộc chơi gồm Quỳnh Anh Shyn, Mỹ Mỹ, Liu Grace, Saabirose, Juky San và Vũ Thảo My.

Tuy nhiên, chương trình công bố điều bất ngờ khi "hồi sinh" hai người. Nhóm chiến thắng vòng đấu được quyền chọn một người, và đội Lyhan giữ Saabirose. Ban tổ chức phát phiếu kín cho các "em xinh" để tự bầu chọn. Kết quả, Juky San nhận được nhiều phiếu nhất, giành vé đi tiếp.

Màn giao lưu của Liu Grace với MC Trấn Thành khi bị loại khỏi 'Em xinh say hi' Màn giao lưu của Liu Grace với MC Trấn Thành.

Rapper Liu Grace cho biết những ngày đầu tham gia show, cô luôn thấy lạc lõng. Tuy nhiên, khi gặp gỡ, nói chuyện, làm việc nhóm cùng đồng nghiệp, cô dần cởi mở, nhận ra bản thân không một mình.

Cô tên thật là Trần Nguyễn Thanh Nhi, 26 tuổi, quê Đồng Nai. Trước khi theo đuổi con đường nghệ thuật, cô từng làm nhân viên văn phòng. Liu Grace ghi dấu ấn tại Rap Việt mùa ba, hút bốn tỷ lượt xem từ các sản phẩm Vành khuyên nhỏ, Take It Easy. Cô phát hành EP đầu tay mang tên Bobby vào tháng 5/2024, gồm năm ca khúc xoay quanh chủ đề tình yêu.

Liu Grace (phải) trong vòng loại trừ cùng Saabirose.

Fashionista Quỳnh Anh Shyn nói không quá buồn vì có cơ hội thử sức với lĩnh vực mới. Cô nhận mình là "tay ngang" bước vào show nhưng nhận lại nhận được nhiều thứ, trong đó có tình cảm với các chị em.

Quỳnh Anh Shyn tên thật Phí Quỳnh Anh, 29 tuổi, quê Hà Nội. Cô nổi tiếng với gu mặc đa phong cách, thường xuyên tham dự các tuần lễ thời trang lớn trên thế giới. Người đẹp hiện có gần ba triệu lượt theo dõi trên Instagram. Tại show, cô được nhiều người nhận xét là "tắc kè hoa" bởi những màn biến hóa thời trang đa dạng, ý tưởng độc đáo.

Quỳnh Anh Shyn (trái), Mỹ Mỹ ở vòng loại.

Mỹ Mỹ thấy may mắn khi được nằm trong đội Bích Phương, trình diễn hai tiết mục mà cô tâm đắc là Bắc thang lên hỏi ông trời và Cách (yêu đúng) điệu. Ca sĩ tên thật Vũ Thị Ngân Mỹ, 29 tuổi, là dancer chuyên nghiệp. Bên cạnh khả năng vũ đạo, cô gây chú ý với giọng hát sáng.

Vũ Thảo My (phải) dừng cuộc chơi trước Châu Bùi (trái) và Lâm Bảo Ngọc tại vòng loại trừ.

Vũ Thảo My nói biết ơn khi được gặp mọi người trong chương trình, không tiếc nuối điều gì. Ca sĩ 28 tuổi, quê Ninh Bình (Nam Định cũ), là cháu của người mẫu Vũ Thu Phương. Cô được khán giả biết đến sau đoạt quán quân Giọng hát Việt 2013 lúc mới học xong lớp 10, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng. Sau cuộc thi, cô chững lại khoảng ba năm để tập trung hoàn thành việc học trước khi vào TP HCM phát triển sự nghiệp. Tháng 10/2023, cô tham gia show Ca sĩ mặt nạ trong hình tượng Cáo Tiểu Thư.

Show Em xinh say hi đặt mục tiêu "tìm kiếm thế hệ nữ idol mới của nhạc Việt", lên sóng từ cuối tháng 5, gồm 14 tập, dự kiến kết thúc vào tháng 8. Họ được chia thành các liên quân, đối đầu trực tiếp qua các màn trình diễn theo hình thức nhóm nhạc. Giám đốc âm nhạc JustaTee (nickname Jessica Thanh Tú) cùng đội ngũ hơn 20 producer, nhạc sĩ phụ trách các sáng tác mới cho thí sinh. Chương trình do đơn vị từng tổ chức thành công chương trình Anh trai say hi hồi giữa năm 2024 thực hiện.

Từ 30 thí sinh, sau bốn vòng đấu, hiện chỉ còn 16 gương mặt tiếp tục tranh tài. Chương trình công bố vòng bình chọn của khán giả sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 23/8, nhằm tìm ra quán quân, á quân.

Tân Cao

Ảnh, video: Chương trình cung cấp