Rapper Negav khóc trước khán giả

TP HCMQuán quân Negav bật khóc nói biết ơn khán giả giúp anh thêm động lực làm nghề, trên sân khấu concert "Anh trai say hi".

Rapper tham gia concert đầu tiên của chương trình mùa hai cùng 29 thí sinh, tối 27/12. Dịp này, anh được ban tổ chức trao danh hiệu Anh trai được yêu thích nhất - giải thưởng dựa trên lượt bình chọn của fan. Ở chung kết công bố hôm 13/12, anh là quán quân của cuộc thi.

Negav xúc động trước hàng nghìn khán giả 'Anh trai say hi' Giây phút Negav bày tỏ tình cảm với fan. Video: Vie Music Label

Khi giao lưu với MC Trấn Thành, rapper có dịp nhìn lại chặng đường làm nghề. Đứng trước hàng chục nghìn người, anh khóc nhắc đến fanclub. "Em khóc bởi quá tự hào về cộng đồng fan của em", ca sĩ nói. Nhiều người gọi tên rapper, số khác động viên "Negav ơi, đừng khóc".

Negav biểu diễn ở chung kết Anh trai say hi mùa 2 Rapper trình diễn "It's Gon' Be Alright" cùng khách mời Văn Mai Hương tại ngày thi chung kết, lên sóng hôm 29/11. Video: Vie

Với giọng ca trẻ, tình cảm của người hâm mộ là động lực giúp anh vượt qua nhiều thử thách. Negav là một trong hai thí sinh của mùa đầu tiên quay trở lại trong mùa hai. Khi ban tổ chức công bố thí sinh tạo nên tranh luận bởi rapper từng vướng nhiều ồn ào trước đó.

Năm 2024, khi tên tuổi đang được chú ý, Negav bị phản ứng trước phát ngôn "xem thường việc học hành". Ngoài ra, ứng xử và các bài đăng trên mạng xã hội trong quá khứ của anh bị khán giả cho rằng không chuẩn mực, làm xấu hình ảnh một nghệ sĩ vốn được nhiều fan trẻ yêu thích. Trước những lời góp ý của truyền thông và khán giả, rapper xin lỗi, cho biết có thêm bài học, cẩn thận hơn trong giữ gìn hình ảnh. Loạt sự việc khiến anh rút lui khỏi concert Anh trai say hi mùa đầu tiên và không tham gia hoạt động giải trí một thời gian.

Negav cảm nhận bản thân hiện tại có sự chín chắn, trưởng thành hơn nhờ va vấp. "Tôi học cách chậm lại, đi những bước chắc chắn hơn. Trước đây tôi làm mọi thứ rất nhanh, bây giờ tôi muốn kiểm soát và hoàn thiện hơn", anh nói.

Rapper dự định quay lại giảng đường, học tiếp chuyên ngành Quản trị Công nghệ Truyền thông sau khi công việc ổn định hơn. Anh cho rằng kiến thức và trải nghiệm sẽ giúp con người và âm nhạc của mình tốt lên.

Từ trái qua gồm JeyB, Negav, Karik, Vũ Cát Tường Ngô Kiến Huy giao lưu cùng MC Trấn Thành (phải) sau tiết mục "Người như anh xứng đáng cô đơn". Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Tại concert, Negav cùng các "anh trai" diễn lại các tiết mục từng tạo hiệu ứng trong bốn tháng tham gia chương trình như Người như anh xứng đáng cô đơn, Đoạn kịch câm, Bounce, Can I Get Your Love?

Negav tên thật là Đặng Thành An, 23 tuổi, từng có nhiều bản hit như Ngủ một mình (2022, hát chung Hiếu Thứ Hai), Chăm sóc em (2023), Em khiến anh muốn trở thành người Hà Nội (2023). Tham gia Anh trai say hi mùa đầu tiên, rapper có các tiết mục gây chú ý như Ngân nga, Catch Me If You Can, Đa nghi.

Tân Cao