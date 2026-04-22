Rapper Mason Nguyễn xin lỗi vì 'ứng xử chưa đúng mực'

Mason Nguyễn nhận ứng xử chưa đúng mực trên livestream khi có biểu cảm cười đùa lúc rapper B Ray thể hiện câu rap "coi thường phụ nữ".

Một tuần qua, phiên livestream của B Ray gây ồn ào khi anh ngẫu hứng thể hiện một câu rap với nội dung bị nhận xét "xúc phạm phụ nữ". Mason Nguyễn cũng xuất hiện trong khung hình, thể hiện sự cười đùa. Bên cạnh chỉ trích B Ray, khán giả phản ứng với Mason vì cho rằng rapper đang hưởng ứng, cổ vũ hành động của đàn anh.

Rapper Mason Nguyễn xin lỗi vì 'ứng xử kém trên livestream'

"Tôi xin lỗi khi đã ứng xử chưa đúng mực trên không gian mạng, gây nên sự phiền lòng cho khán giả", Mason nói trong buổi gặp gỡ truyền thông ở TP HCM trưa 22/4. Theo rapper, khi sự việc bùng lên, anh đã nhận sai sót qua một bài đăng trên trang cá nhân nhưng chưa thể làm dịu dư luận. Những ngày qua, Mason tiếp tục bị nhiều tài khoản công kích, trong đó có không ít bình luận xuyên tạc, vu khống. Điều này gây ảnh hưởng đến các nhãn hàng mà rapper đang hợp tác. Hôm 20/4, phía Mason Nguyễn thông báo ngưng tham gia sự kiện ở Hải Phòng (21/4) và Hà Nội (24/4) để không gây ảnh hưởng đến chương trình.

Rapper Gen Z giải thích hành động cười đùa của anh xuất phát từ tinh thần hòa nhịp trước một đoạn nhạc, không phải thể hiện thái độ coi thường nữ giới. Lúc B Ray diễn, Maison cùng hai đồng nghiệp là 24k.Right, Gill khuấy động để thêm phần sôi nổi. Do bị cuốn theo không khí, anh không nhận ra câu rap của đàn anh có vấn đề. "Giá như tôi chậm lại một nhịp để quan sát. Nếu phát hiện ca từ nhạy cảm, tôi sẽ góp ý ngay lúc đó", anh nói.

Mason Nguyễn cho biết anh có bài học lớn trong chặng đường làm nghề. "Tôi sẽ rút kinh nghiệm trong việc kiểm soát hành vi trên không gian mạng và hứa không lặp lại", anh nói.

Mason Nguyễn tại cuộc gặp gỡ truyền thông. Anh cho biết sẽ tự kiểm điểm thêm trước khi quay lại với các dự án cá nhân. Ảnh: Tân Cao

Về phía B Ray, sau khi nhận chỉ trích, anh ẩn phiên live. "Tôi đã sai khi sử dụng ca từ không phù hợp. Tôi quá ngu ngốc trong tư tưởng, suy nghĩ. Tôi xin lỗi công chúng, các đồng nghiệp, nghệ sĩ liên quan vì đã kéo mọi người vào câu chuyện này", anh nói hôm 16/4. Dù thế, nhiều khán giả cho rằng đây không phải lần đầu rapper vướng ồn ào về sáng tác nhạc thiếu văn minh. Hiện cơ quan chức năng chưa lên tiếng về sự việc. Năm 2024, Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM phạt B Ray do biểu diễn bản rap Để ai cần với ca từ "xúc phạm, trù ẻo phụ nữ".

Mason Nguyễn tên thật Nguyễn Xuân Bách, 26 tuổi, quê Hà Nội. Anh bắt đầu con đường âm nhạc khi hoạt động trong cộng đồng underground. Tên tuổi rapper được chú ý khi tham gia Rap Việt mùa bốn. Sau một năm, Mason trở lại ở Anh trai say hi 2025, vào đến chung kết. Nhiều tiết mục có anh tham gia như Hermosa, Crazy, Sớm muộn thì đều hút triệu lượt xem. Ngày 22/3, Mason Nguyễn phát hành MV Vi vu, kết hợp CongB.

