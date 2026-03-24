Mason Nguyễn - rapper trưởng thành từ loạt show đình đám

Hôm 22/3, Mason Nguyễn phát hành MV Vi vu, được khán giả đón nhận với gần nửa triệu lượt xem sau hai ngày. "Sau ba năm bước vào làng nhạc, tôi tiến bộ nhờ các cơ hội đứng trên sân khấu và học hỏi đồng nghiệp", ca sĩ nói.
Mason Nguyễn kết hợp CongB trong MV Vi vu.
Anh tên thật Nguyễn Xuân Bách, sinh năm 2000, quê Hà Nội. Mason bắt đầu con đường âm nhạc khi hoạt động trong cộng đồng underground. Tên tuổi rapper được chú ý khi tham gia Rap Việt mùa bốn. Anh từng ví giai đoạn đầu vào nghề giống như tuổi dậy thì với nhiều trạng thái hỗn độn, trong đó phần lớn là khám phá bản thân.
Trước khi bước chân lên sân khấu cuộc thi rap nổi tiếng, Mason Nguyễn từng ba lần thất bại ngay vòng tuyển chọn. Dù thế, anh nói không nản hay bỏ cuộc. "Việc tiếp tục ghi danh là cách tôi chứng minh với mọi người về đam mê, sự quyết tâm", anh nói.
Anh từng diễn loạt ca khúc triệu view như Em Know, Đừng ghen. Tuy nhiên, Mason Nguyễn bị khán giả nhận xét "một màu", dừng chân trước chung kết.
Bài thi Đừng ghen của Mason Nguyễn tại Rap Việt 2024. Video: Chương trình cung cấp
Sau một năm, Mason trở lại ở Anh trai say hi, cạnh tranh với 29 gương mặt khác. Không vào top 5 nhưng chương trình giúp Mason Nguyễn thể hiện sự đa năng, mở rộng lượng người theo dõi.
"Vào tới chung kết là bước ngoặt trong sự nghiệp của tôi. Qua show, tôi rèn luyện bản lĩnh sân khấu, kỹ năng làm việc nhóm, thử sức với nhiều thể loại âm nhạc khác ngoài rap", Mason cho biết.
Anh diễn Hermosa - tiết mục được vinh danh "Màn trình nhóm sáng tạo nhất" tại Anh trai say hi cùng Sơn.K, CongB, buitruonglinh, Tez. Video: VieON
Theo Mason Nguyễn, việc tập luyện vũ đạo giúp anh nhận ra bản thân có thể làm điều trước đó không dám tưởng tượng. Diễn Bí mật nhỏ ở vòng solo, giọng ca Gen Z ví đây như "bài tốt nghiệp" để lớn lên.
Từ trái qua gồm "anh trai" Mason, CongB, buitruonglinh ở hậu trường một đêm nhạc. Quá trình làm việc với đồng nghiệp giúp anh có thêm kinh nghiệm sân khấu, ứng xử. Mason Nguyễn cho biết luôn nhớ câu nói của MC Trấn Thành để làm nghề: "Năng lượng cần bung ra đúng lúc và đúng liều lượng".
Các "anh trai" như Sơn.K, buitruonglinh nhận xét càng tiếp xúc càng thích làm việc cùng Mason Nguyễn.
Trong show, Mason Nguyễn thể hiện hình ảnh ấm áp, hài hước - khía cạnh trước đó công chúng ít khi nhìn thấy.
Anh thường xuất hiện với trang phục năng động thay vì hầm hố như trước đây. Trong ảnh, Mason Nguyễn cosplay diễn viên Hàn Quốc theo phong cách hài hước tại hoạt động trước ngày diễn ra concert thứ hai của Anh trai say hi ở Hà Nội, hôm 14/3.
Từng gặp khó khăn trong việc tìm hướng phát triển nhưng hiện Mason Nguyễn tự tin nhờ có êkíp chuyên nghiệp đồng hành. Các sản phẩm gần đây mang phong cách tươi vui, gần gũi. Ca sĩ cho rằng điều đó phản ánh sự trưởng thành trong tư duy sáng tác và tinh thần tự do trong âm nhạc của anh.
Mason Nguyễn thể hiện quan điểm về sự nổi tiếng. Theo anh, thành công của một ca sĩ không chỉ dựa vào tổng lượt xem mỗi sản phẩm mà còn là cảm giác tận hưởng của cá nhân đối với công việc theo đuổi. Video: Tân Cao
Mason chụp ảnh cùng fan tại buổi gặp gỡ, ký tặng, ngày 22/3 ở TP HCM. Anh thường gọi người hâm mộ là "cổ đông", xem họ là một phần quan trọng trong chặng đường làm nghề.
Ở tuổi đôi mươi, anh nói tiếp tục chọn hướng đi chậm mà chắc trong âm nhạc. Tương lai, Mason sẵn sàng thử nghiệm nhiều vai trò để mang đến sự thú vị cho khán giả.
Tân Cao
Ảnh: Nhân vật cung cấp