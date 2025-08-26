Rapper Lil Nas X không nhận tội đánh người

MỹLil Nas X - rapper hit "Old Town Road" - không nhận tội hành hung và chống đối cảnh sát, tại ngoại sau khi nộp 75.000 USD bảo lãnh.

Phiên điều trần đầu tiên của Lil Nas X diễn ra tại Van Nuys, Los Angeles, ngày 25/8. Theo AP, rapper 26 tuổi vướng ba tội danh hành hung gây thương tích một cảnh sát và một tội chống sĩ quan thi hành công vụ. Các cáo buộc này nghiêm trọng hơn báo cáo ban đầu cho rằng anh đang bị điều tra tội nhẹ. Nghệ sĩ có thể ngồi tù hơn 10 năm nếu bị kết án.

Theo đơn khiếu nại hình sự, cảnh sát cho biết tìm thấy Lil Nas X đi bộ trong tình trạng khỏa thân trên đại lộ Ventura thuộc khu Studio City khoảng 6h ngày 21/6. Khi bị chất vấn, anh tấn công các sĩ quan. Lực lượng chức năng nghi ngờ rapper dùng chất kích thích quá liều nên đưa anh đến bệnh viện. Vài giờ sau, anh xuất viện và bị tạm giam đến nay. Sau ba ngày ngồi tù, Lil Nas X được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 75.000 USD cùng điều kiện phải tham gia chương trình cai nghiện.

Lil Nas X đứng bên luật sư Christy O’Connor trong phiên tòa tại Los Angeles, ngày 25/8. Ảnh: AP

Hiện phía Lil Nas X chưa bình luận thêm. Trước đó, một trong số luật sư - Christy O' Connor - nói với thẩm phán rằng rapper có cuộc sống "đáng chú ý", từng nhận hai giải Grammy trong sự nghiệp. Bà gọi chuyện này là "một sự bất thường trong cuộc đời của người này", cho biết nghệ sĩ không có tiền án hay tiền sử bạo lực. Bà O' Connor cũng bác bỏ nhận định từ cảnh sát rằng sự việc liên quan ma túy. Theo bà, còn quá sớm để kết luận khi chưa có báo cáo chính thức.

Theo Hollywood Reporter, cha của rapper - ông Robert Stafford - cập nhật tình hình con trai sau phiên tòa. Ông nói với các phóng viên rằng tinh thần của Lil Nas X "rất ổn" sau khi bị bắt. Rapper sẽ tham dự phiên điều trần sơ thẩm vào ngày 15/9.

Rapper Lil Nas X tại lễ trao giải AMAs 2019. Ảnh: WireImage

Rapper có tên thật là Montero Lamar Hill, sinh năm 1999 tại Mỹ, nổi tiếng với bản hit Old Town Road, Montero (Call Me By Your Name) và Industry Baby. Lil Nas X được nhiều người biết đến sau thành công đột phá của Old Town Road năm 2019. Phiên bản anh song ca Billy Ray Cyrus - cha của Miley Cyrus - lập kỷ lục 19 tuần đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Tại Grammy 2020, anh nhận đề cử Nghệ sĩ mới xuất sắc, nhận hai kèn vàng cho hạng mục Màn trình diễn nhạc pop của bộ đôi/ nhóm nhạc xuất sắc và MV hay nhất.

Cuối tháng 6/2019, Lil Nas X công khai là người đồng tính dịp Pride Month (tháng Tự hào của cộng đồng LGBTQ+). Hồi tháng 3, anh phát hành EP (đĩa nhạc gồm nhiều single, nhưng ít bài hát hơn album) Days Before Dreamboy. Rapper dự kiến phát hành album Dreamboy vào cuối năm.

Tháng 4, anh nhập viện sau khi bị liệt mặt. Trên trang cá nhân, rapper nói "mất kiểm soát" nửa gương mặt nhưng đang dần hồi phục. Một tháng sau, anh hủy bỏ buổi diễn tại lễ hội âm nhạc Outloud Pride, West Hollywood. Khi đó, ban tổ chức thông báo rapper đang gặp vấn đề sức khỏe. Gần đây, anh xóa các bài đăng cũ trên Instagram, chia sẻ nhiều hình ảnh và âm nhạc về dự án mới.

MV 'Old Town Road' của Lil Nas X Mv "Old Town Road" có hơn 1 tỷ lượt xem sau sáu năm ra mắt. Video: YouTube/ Lil Nas X

Phương Thảo (theo AP, Hollywood Reporter)