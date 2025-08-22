Rapper Lil Nas X bị bắt

MỹRapper Lil Nas X, 26 tuổi, bị bắt giữ do tấn công cảnh sát trên phố Los Angeles, khi đó anh chỉ mặc quần lót và mang bốt cao bồi.

Theo AP, cảnh sát Los Angeles phát hiện Lil Nas X trên Đại lộ Ventura - nơi thường đông đúc ở khu Studio City - khoảng gần 6h (giờ địa phương) ngày 21/8. Trong video của TMZ, rapper nói đang trên đường dự tiệc. Anh còn hát và tạo dáng trước ống kính. Trước đó, lực lượng chức năng nhận thông báo "có một người đàn ông khỏa thân đang đi bộ trên đường".

Sĩ quan Charles Miller cho biết Lil Nas X bị bắt giữ sau khi tấn công cảnh sát. Tuy nhiên, họ nghi ngờ nghệ sĩ dùng thuốc quá liều nên đưa anh đến bệnh viện trước. Hiện không có thêm thông tin về tình trạng của rapper, trừ việc anh đã xuất viện và bị giam tại Nhà tù Valley ở Van Nuys, gần nơi cảnh sát tìm thấy anh. Đại diện Lil Nas Z chưa phản hồi về sự việc trên.

Chân dung rapper Mỹ Lil Nas X. Ảnh: Reuters

Lil Nas X tên thật là Montero Lamar Hill, sinh năm 1999 tại Mỹ, nổi tiếng với các bản hit Old Town Road, Montero (Call Me By Your Name) và Industry Baby. Tên tuổi anh được nhiều người biết đến sau thành công đột phá của Old Town Road, lập kỷ lục 19 tuần đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Anh nhận hai giải Grammy nhờ ca khúc đó. Anh hiện có hơn 10 triệu người theo dõi từ Instagram.

Hồi tháng 3, Lil Nas X phát hành EP (đĩa nhạc gồm nhiều single, nhưng ít bài hát hơn album) Days Before Dreamboy. Rapper dự kiến phát hành album Dream vào cuối năm. Tháng 4, anh nhập viện sau khi bị liệt mặt. Trên trang cá nhân, rapper nói bị "mất kiểm soát" một nửa gương mặt.

MV 'Old Town Road' của Lil Nas X Mv "Old Town Road" có hơn 1 tỷ lượt xem sau sáu năm ra mắt. Video: YouTube/ Lil Nas X

Phương Thảo (theo AP)