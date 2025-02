Rapper Kanye West bị loại khỏi công ty quản lý tài năng 33&West sau khi đăng loạt bài phân biệt chủng tộc, chống Do Thái.

Trên Instagram Story ngày 10/2, Daniel McCartney - đại diện âm nhạc của Kanye West thuộc 33&West - thông báo không còn hợp tác rapper. Quyết định này có "hiệu lực ngay lập tức" do nghệ sĩ "có những quan điểm gây hại và đầy thù hận mà McCartney và công ty không thể chấp nhận". Trên trang web của 33&West, tên của West đã bị xóa. Theo Billboard, hãng tin liên hệ với đơn vị quản lý nhưng họ từ chối bình luận, đội ngũ của West cũng chưa phản hồi.

Kanye West trên phố Los Angeles năm 2023. Ảnh: GC Images

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Kanye West gây bất bình khi có hành động, nhận xét mang tính thù địch, bài Do Thái từ cuối tuần qua. Ngoài công ty quản lý, tờ Rolling Stone cho biết Eric Cui - chánh văn phòng của Yeezy, hãng thời trang do West sáng lập - đã nghỉ việc từ hôm 9/2. Anh có quyết định này sau khi West bênh vực "trùm nhạc rap" Diddy trong vụ bạo hành bạn gái cũ trong chuỗi bài viết trên X. Eric Cui viết trên Instagram: "Tôi thích làm việc ở Yeezy vì tin tưởng giấc mơ của anh ta. Tôi cũng đặt niềm tin vào tự do ngôn luận nên sẽ dùng quyền này để tuyên bố bạo lực và tội ác với phụ nữ, trẻ em là điều sai trái".

Kanye West đang là một trong những cái tên thu hút nhiều quan tâm của truyền thông quốc tế. Mọi chuyện bắt đầu từ khi anh và vợ - Bianca Censori, 30 tuổi - có màn xuất hiện gây sốc tại Grammy đầu tháng 2. Trên thảm đỏ, cô mặc đồ xuyên thấu, lộ hết cơ thể trước ống kính. Ngày 7/2, Kanye West đăng loạt bài trên X nhằm ủng hộ vợ nhưng cũng thừa nhận kiểm soát cô, tiếp đó là những dòng trạng thái có ý xúc phạm người Do Thái, tuyên bố theo chủ nghĩa quốc xã (Nazi) và khen ngợi Hitler.

Bianca Censori ở Grammy 2025 Vợ chồng Kanye West tạo dáng trên thảm đỏ Grammy hôm 2/2. Video: E!

Rapper 48 tuổi tiếp tục truyền bá tư tưởng bằng cách quảng bá áo thun in hình biểu tượng của Đức Quốc xã qua kênh truyền hình địa phương chiếu Super Bowl, hôm 9/2 (giờ Mỹ). Đây là sản phẩm từ Yeezy, trị giá 20 USD, được bán qua sàn thương mại Shopify. Hôm 11/2, nền tảng này gỡ thương hiệu của anh do vi phạm điều khoản. Cùng ngày, một cựu nhân viên Yeezy kiện West lên Tòa án Los Angeles, cáo buộc anh thường công kích cô và các đồng nghiệp khác do họ là người Do Thái.

Sau loạt bài đăng và động thái tiêu cực, tài khoản X của Kanye West biến mất, không rõ do anh tự khóa hay bị ông chủ ứng dụng - tỷ phú Elon Musk - vô hiệu hóa. Hôm 10/2, Elon Musk cho biết xếp trang cá nhân của West vào nhóm NSFW (not safe for work - thuật ngữ chỉ những nội dung không phù hợp) trên X.

Không phải lần đầu Kanye West có hành vi phân biệt chủng tộc. Trên X tháng 10/2022, anh từng viết muốn quân đội luôn sẵn sàng để đối phó và tấn công cộng đồng Do Thái. Bài viết bị xóa khỏi mạng xã hội, đồng thời X khóa tài khoản của anh trong một tháng. Hàng loạt nhãn hàng như Adidas, Gap, Balenciaga tuyên bố chấm dứt hợp đồng làm West mất danh hiệu tỷ phú. Thời điểm ấy, Forbes thống kê anh chỉ còn khoảng 400 triệu USD, giảm mạnh so với mức khoảng hai tỷ USD trước đó.

Trên Instagram hôm 24/1, Kanye West thông báo trở lại hàng ngũ tỷ phú. Theo xác nhận của công ty thẩm định Eton Venture Services, hiện tài sản của anh trị giá 2,77 tỷ USD.

Kanye West sinh năm 1977, tại Atlanta (Mỹ). Anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 1996, sau đó trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất thế kỷ 21 khi bán được hơn 140 triệu bản thu. Tháng 2/2021, rapper ly dị Kim Kardashian sau gần bảy năm chung sống. Anh và vợ cũ nuôi dạy bốn con chung. Tháng 1/2023, West cùng Bianca Censori - người từng làm việc tại hãng Yeezy của anh - tổ chức lễ cưới ở Beverly Hills, California (Mỹ). Tuy vậy, cả hai không đăng ký kết hôn. Trên podcast The Download hôm 4/2, anh thông báo mắc bệnh tự kỷ.

Phương Thảo (theo Variety, Billboard, Rolling Stone)