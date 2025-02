Tài khoản X của Kanye West biến mất

Tài khoản X của rapper Kanye West không tồn tại sau khi đăng loạt bài phân biệt chủng tộc, chống Do Thái.

Theo Variety ngày 10/2, chưa rõ Kanye West tự khóa mạng xã hội hay bị cưỡng chế bỏ nền tảng. Một ngày trước đó, ông chủ của X (Twitter cũ) - tỷ phú Elon Musk - hủy theo dõi anh, cho biết xếp tài khoản của West vào nhóm NSFW (not safe for work - thuật ngữ cảnh báo nội dung không phù hợp) sau chuỗi bài viết mang tính thù địch của rapper. Vài giờ sau, Kanye West đăng bài cảm kích Elon Musk cho anh "trút hết nỗi niềm", nói sẽ đăng xuất khỏi X. Hiện trang cá nhân của West ở trạng thái: "Tài khoản này không tồn tại".

Tỷ phú Elon Musk từng có mối quan hệ thân thiết với rapper Kanye West. Ảnh: X/ Kanye West

Ngày 7/2, rapper 48 tuổi gây chú ý khi đăng loạt bài phân biệt chủng tộc, tuyên bố là người theo chủ nghĩa quốc xã (Nazi) và tung hô Hitler. Các bài viết của anh bị những tổ chức như Liên đoàn chống phỉ báng (Anti-Defamtion League) và Ủy ban Do Thái Mỹ (American Jewish Committee) lên án mạnh mẽ. Hôm 8/2, tài tử người Do Thái David Schwimmer kêu gọi Elon Musk xóa tài khoản của Kanye West.

Cũng trong chuỗi bài, Kanye West thừa nhận kiểm soát vợ - Bianca Censori, 30 tuổi, đáp trả những chỉ trích việc cô mặc "như khỏa thân" tại Grammy 2025. Anh bênh vực "trùm nhạc rap" Diddy - người đang bị giam giữ với các vụ bê bối tình dục, cưỡng bức lao động, bắt cóc, ngược đãi phụ nữ trong nhiều thập niên nhưng chưa nhận tội. Vài giờ trước khi tài khoản biến mất, anh phản đối việc Taylor Swift hát theo bài Not Like Us của Kendrick Lamar tại Super Bowl 2025 - bản hit về mâu thuẫn giữa Lamar và Drake, cho rằng rapper da màu này đang bị người da trắng và Do Thái lợi dụng.

Bianca Censori ở Grammy 2025 Vợ chồng Kanye West - Bianca Censori tạo dáng trên thảm đỏ Grammy hôm 2/2. Video: E!

Không phải lần đầu Kanye West có phát ngôn phân biệt chủng tộc. Trên X tháng 10/2022, anh từng đăng dòng trạng thái muốn quân đội luôn sẵn sàng để đối phó và tấn công cộng đồng Do Thái. Bài viết sau đó bị xóa khỏi mạng xã hội, đồng thời X khóa tài khoản của anh trong một tháng. Hàng loạt nhãn hàng như Adidas, Gap, Balenciaga tuyên bố chấm dứt hợp đồng làm West mất danh hiệu tỷ phú.

Thời điểm ấy, Forbes thống kê anh chỉ còn khoảng 400 triệu USD, giảm mạnh so với mức khoảng hai tỷ USD trước đó. Trên Instagram hôm 24/1, Kanye West thông báo trở lại hàng ngũ tỷ phú. Theo xác nhận của công ty thẩm định Eton Venture Services, hiện tài sản của anh trị giá 2,77 tỷ USD.

Kanye West tham gia sự kiện Innovator Awards của tạp chí WSJ tại New York năm 2019. Ảnh: AP

Kanye West sinh năm 1977, tại Atlanta (Mỹ). Anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 1996, sau đó trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất thế kỷ 21 khi bán được hơn 140 triệu bản thu. Tháng 2/2021, rapper ly dị Kim Kardashian sau gần bảy năm chung sống. Anh và vợ cũ nuôi dạy bốn con chung. Tháng 1/2023, West cùng Bianca Censori - người từng làm việc tại hãng Yeezy của anh - tổ chức lễ cưới ở Beverly Hills, California (Mỹ). Tuy vậy, cả hai không đăng ký kết hôn. Trên podcast The Download hôm 4/2, anh thông báo mắc bệnh tự kỷ.

Phương Thảo (theo Variety)