B.I - rapper, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Hàn Quốc - mong chờ khoảnh khắc tái ngộ khán giả Việt tại sân khấu 8Wonder Moon Festival, ngày 7/9.

Hôm 2/9, cựu thủ lĩnh nhóm iKON - rapper B.I - quay video chào fan Việt trước thềm Lễ hội mùa thu 8Wonder ở Ocean City, phía đông Hà Nội. "Sau 6 năm, tôi rất háo hức được gặp lại người hâm mộ Việt Nam. Hy vọng sẽ gặp thật nhiều khán giả ở nhạc hội 7/9 và chúng ta cùng nhau tạo những kỷ niệm vui, đáng nhớ", ca sĩ 28 tuổi nói.

Rapper Hàn háo hức gặp fan Việt tại 8Wonder Moon Festival B.I nhắn gửi fan Việt trước nhạc hội. Video: B.I - 8Wonder

Trên Fanpage 8Wonder, nhiều khán giả cho biết đã sẵn sàng gặp lại B.I, chúc anh thăng hoa trên sân khấu. Năm 2017, B.I cùng nhóm iKON đến Việt Nam tham gia các hoạt động thúc đẩy giao lưu, siết chặt tình hữu nghị hai nước Việt - Hàn. Một năm sau đó, B.I và sáu thành viên iKON tiếp tục đến TP HCM biểu diễn ở nhà hát Hòa Bình.

Ban tổ chức chưa tiết lộ các nhạc phẩm B.I sẽ trình diễn. Trên các diễn đàn âm nhạc, cộng đồng fan B.I kỳ vọng anh thể hiện loạt hit Cosmos, BTBT, Lullaby, Die for Love hay Dare to Love.

Ca sĩ B.I. Ảnh: Instagram Shxxbi131

Anh tên thật là Kim Han Bin, sinh ngày 22/10/1996. Năm 2009, B.I lần đầu góp giọng, quảng bá đĩa đơn Indian Boy của MC Mong, gây chú ý khi tham gia show You Hee-yeol's Sketchbook. Hai năm sau đó, anh trở thành thực tập sinh tại YG Entertainment, ra mắt cùng nhóm iKON với vai trò thủ lĩnh. Năm 2019, anh rời nhóm, iKON cũng tan rã sau đó vài năm.

B.I từng tạo cơn sốt toàn cầu với đĩa đơn BTBT, vào bảng xếp hạng Spotify's Viral tại 51 quốc gia và đứng đầu iTunes ở 49 khu vực. Anh trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên biểu diễn trong chương trình Global Spin của Grammy Academy; nhiều lần được tạp chí TIME vinh danh album tiêu biểu, bài hát xuất sắc của năm...

Ngoài B.I, Ne-Yo - ca sĩ R&B từng đoạt ba giải Grammy - xác nhận tham gia nhạc hội 8Wonder Moon Festival, dự kiến trình diễn loạt hit gắn tên tuổi như Because of You, So Sick, Stay, Mad... Đêm nhạc cũng quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt như Chi Pu, HIEUTHUHAI, ba thành viên nhóm Gerdnang (Hurrykng, Negav, Manbo) và khách mời đặc biệt Low G.

Bên cạnh đêm nhạc chính, 8Wonder Moon Festival 2024 còn tái hiện lễ hội mùa thu năm châu ở Ocean City với "quy mô chưa từng có", với loạt hoạt động độc đáo suốt ba ngày, 6-8/9. Theo đó, phân khu Venice đậm kiến trúc Italy diễn ra lễ hội mùa thu Italy, Beer Land, EDM Orchestra Fest kết hợp trình diễn thời trang, nghệ thuật đường phố, khu trải nghiệm Xanh Green Playground...

Tại phân khu Little Hongkong và K-Town, khán giả có thể hòa mình vào lễ hội ẩm thực Hàn, gian trải nghiệm văn hóa Hàn, đón Tết Trung thu Việt Nam, khám phá con đường đèn lồng điều ước Jinju, lễ hội Té Bia, ngày hội pháo hoa hay hội diều tại quảng trường Kinh Đô Ánh Sáng.

Người yêu thể thao, giải trí có thể đến VinWonders Water Park, Wave Park trải nghiệm đại chiến thế giới nước, trò chơi biển, pool party và Ocean Youth Camp.

Thi Quân