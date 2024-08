Ca sĩ Ne-Yo lần đầu biểu diễn tại Việt Nam

Ne-Yo, ca sĩ R&B từng đoạt ba giải Grammy - sẽ hát loạt hit ở sân khấu 8Wonder Moon Festival, Hà Nội, ngày 7/9, trong lần đầu đến Việt Nam.

Ngày 16/8, đại diện đơn vị tổ chức show - VinWonders - xác nhận nghệ sĩ Mỹ sẽ góp mặt tại nhạc hội mùa thu ở Ocean City, Hà Nội. Ne-Yo dự kiến trình diễn loạt hit gắn tên tuổi như Because of You, So Sick, Stay, Mad... Ban tổ chức kỳ vọng khán giả Việt lẫn ca sĩ có nhiều trải nghiệm khó quên.

Chuyến lưu diễn Hà Nội đánh dấu lần đầu Ne-Yo đến Việt Nam. Thời gian qua, anh bận rộn nhiều dự án cá nhân. Gần nhất, ca sĩ hé lộ bản single mới 2 million secrets với tư cách nghệ sĩ độc lập. Đầu năm nay, anh trình diễn ở NPR Tiny Desk concert, tôn vinh những bản hit từng dẫn đầu các bảng xếp hạng như So Sick, Sexy Love, Because of You và Miss Independent.

Ne-Yo tên thật là Shaffer Chimere Smith, sinh tháng 10/1979. Anh ca hát từ năm 2005, sau khi nổi danh với vai trò nhạc sĩ sáng tác nhiều bản hit cho các giọng ca nổi tiếng. Anh từng phát hành tám album, đoạt ba giải Grammy trong 14 đề cử. Ảnh: Instagram Ne-Yo

Ngoài Ne-Yo, B.I - rapper, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Hàn Quốc - cũng lần đầu dự nhạc hội mùa thu tại Ocean City. Ban tổ chức chưa tiết lộ tên ca khúc anh sẽ trình diễn.

Sau Hà Nội, B.I sẽ lưu diễn vòng quanh 14 thành phố lớn tại châu Âu. Anh từng tạo cơn sốt toàn cầu với đĩa đơn BTBT, vào bảng xếp hạng Spotify's Viral tại 51 quốc gia và đứng đầu iTunes ở 49 khu vực. Anh trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên biểu diễn trong chương trình Global Spin của Grammy Academy; nhiều lần được tạp chí TIME vinh danh album tiêu biểu, bài hát xuất sắc của năm...

Ca sĩ B.I. Ảnh: GQ

Nhạc hội cũng quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt như Chi Pu, HIEUTHUHAI, ba thành viên nhóm Gerdnang (Hurrykng, Negav, Manbo). Ban tổ chức chưa công bố tên tiết mục nhưng tiết lộ dàn sao sẽ mang tới những màn collab bùng nổ và không gian âm nhạc đa sắc màu.

Vé nhạc hội sẽ mở bán từ 20h ngày 16/8 trên website VinWonders.com và app VinWonders. Bốn hạng vé phổ thông dành cho khu khán đài đứng quanh sân khấu chính có giá thấp nhất. Cụ thể, khu GA5 - GA6 giá 900.000 đồng một vé, khu GA3 - GA4 khoảng 1,6 triệu đồng và khu GA1 - GA2 hai triệu đồng.

Khu ngồi VIP B, C giá 6 triệu đồng một vé, tặng kèm một đồ uống và set quà. Khu ngồi VIP A ở khán đài trung tâm riêng biệt, giá cao nhất 8 triệu đồng. Khán giả thưởng thức đồ uống cùng set quà tặng độc quyền của 8Wonder, vui chơi miễn phí tại VinWonders Wave Park, Water Park trong ngày 7/9.

Đại diện ban tổ chức nói sau Ne-Yo, B.I, sẽ đưa nhiều nghệ sĩ Âu - Mỹ đến Việt Nam biểu diễn. Trước đó, "Hoàng tử tình ca" Charlie Puth và ban nhạc Maroon 5 từng dự nhạc hội 8Wonder ở Nha Trang, Phú Quốc, thu hút hàng chục nghìn khán giả trong nước lẫn quốc tế.

Bên cạnh đêm nhạc chính, 8Wonder Moon Festival 2024 còn tái hiện lễ hội mùa thu năm châu ở Ocean City với "quy mô chưa từng có", ngày 6-8/9. Theo đó, phân khu Venice đậm kiến trúc Italy diễn ra lễ hội mùa thu Italy, Beer Land, EDM Orchestra Fest kết hợp trình diễn thời trang, nghệ thuật đường phố, khu trải nghiệm Xanh Green Playground...

Ngày hội pháo hoa từng được tổ chức tại Ocean City, Hà Nội. Ảnh: VinWonders

Tại phân khu Little Hongkong và K-Town, khán giả có thể hòa mình vào lễ hội ẩm thực Hàn, gian trải nghiệm văn hóa Hàn, đón Tết Trung thu Việt Nam, khám phá con đường đèn lồng điều ước Jinju, lễ hội Té Bia, ngày hội pháo hoa hay hội diều tại quảng trường Kinh Đô Ánh Sáng.

Người yêu thể thao, giải trí có thể đến VinWonders Water Park, Wave Park trải nghiệm đại chiến thế giới nước, trò chơi biển, pool party và Ocean Youth Camp.

Thi Quân