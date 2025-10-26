'Là người Việt nhưng tôi không hiểu nhiều ca sĩ trẻ hát gì'

Tôi nghe thử các bài hát thì thấy lời bài hát vô nghĩa, người hát phát âm không tròn vành, rõ chữ.

"Hiện nay rất nhiều ca sĩ đi lên không nhờ giọng hát hay bài hát ngôn từ hay mà là nhờ ngoại hình, vũ đạo, giai điệu nhạc.

Mỗi khi trên Facebook có những bài chê, chỉ trích về một ca sĩ nào đó là có rất nhiều fan của họ vào bênh với những từ ngữ khó nghe. Đặc biệt là nhiều ca sĩ hát rap với lời bài hát vô nghĩa.

Là người Việt nhưng tôi nghe nhạc Việt của ca sĩ trẻ phần đông không nghe rõ là họ hát gì. Khác với các ca nhạc sĩ thời trước, bài hát rõ lời rõ chữ, ca từ phần lớn có ý nghĩa và không phản cảm".

Độc giả Thanh Y nêu nhận xét như trên, sau khi loạt rapper vấp chỉ trích vì ca từ phản cảm. Cùng nhận xét, độc giả Nguyễn Cường Quân nói: "Tôi thấy nhiều ca sĩ trẻ hiện tại hát như hét và nội dung ca từ rất nhạt nhẽo, tôi nghe và cảm thấy rất chán như bị tra tấn tai".

Để giải thích điều này, độc giả nickname vifaf77818 viết: "Nhiều người sáng tác thường đưa những chủ đề nhạy cảm vào các sản phẩm hoặc cuộc trò chuyện, các joke thường ngày chỉ đơn giản là vì họ nghèo về mặt ngôn ngữ.

Muốn sáng tác hay, muốn đùa vui thì trước hết phải thông minh, sau đó là phải có vốn ngôn ngữ giàu có".

"Dù có thể xuất phát từ dụng ý nghệ thuật hoặc phong cách biểu đạt riêng của tác giả, song việc đưa những yếu tố này vào ca từ dễ tạo ra sự hiểu sai, thậm chí vô tình cổ xúy cho hành vi lệch chuẩn, nhất là đối với giới trẻ", nội dung khuyến cáo của cơ quan chức năng cho biết.

Độc giả Nguyễn Duy Niềm nói lên nỗi lo của một ông bố hai con: "Tôi là ông bố có hai con đang học lớp 2 và lớp 5. Tôi đã đọc bài viết và mở nghe 3 bài hát trên, đọc từng lời của bài hát. Tôi không hiểu sao các bạn theo nghiệp ca sĩ, rapper, những người của công chúng lại có thể viết được những lời bài hát như vậy. Tôi lo sợ cho các con của tôi".

Độc giả dieuhangbdh lo lắng: "Vấn đề là nhiều bài hát phản cảm này đăng tải công khai, trẻ cấp một nghe và thuộc làu. Nếu xác định sân chơi riêng thì không đăng công khai".

"Có một sự thật là bản thân dòng nhạc rap nó vốn sử dụng nhiều từ ngữ 'thiếu lịch sự'. Để hạn chế điều này, theo tôi thì chỉ có hai cách:

Một là hạn chế phổ biến dòng nhạc này trên các kênh thông tin chính thống. Hai là bài nào có từ ngữ 'thiếu lịch sự' thì không cho biểu diễn trên mọi kênh".

Hữu Nghị tổng hợp