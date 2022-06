Rào chắn một phần cầu Phú Mỹ trong ba tháng

TP HCMMặt đường cầu Phú Mỹ hướng từ quận 7 đi TP Thủ Đức sẽ bị rào chắn một phần từ 2/7 đến 4/10 để sửa hai khe co giãn, chi phí 21 tỷ đồng.

Theo Sở Giao thông Vận tải, trong 30 ngày đầu (2/7-2/8), cầu sẽ được thi công phía ngoài cùng bên trái, các loại ôtô lớn đi làn giữa; ôtô con và các loại xe 2-3 bánh chạy làn trong cùng bên phải (phía lan can cầu).

Khe co giãn hư hỏng cách đỉnh cầu Phú Mỹ khoảng 100 m. Ảnh: Gia Minh

Từ 3/8 đến 3/9, đơn vị sẽ thi công làn giữa, làn ngoài cùng bên trái cầu dành cho ôtô lớn; ôtô con và các loại xe 2-3 bánh đi làn trong cùng bên phải (phía lan can cầu). Từ 4/9 đến 4/10, việc thi công tập trung làn trong cùng bên phải, ôtô con và xe 2-3 bánh đi ở làn giữa; làn ngoài cùng bên trái dành cho các loại ôtô.

Xe từ hướng TP Thủ Đức qua quận 7 đi bình thường như hiện nay.

Khe co giãn là khoảng trống của dầm để thừa ra nhằm tránh tình trạng nứt mặt bêtông do quá trình giãn nở khi nhiệt độ thay đổi. Tùy vào công trình có các loại khe co giãn khác nhau như khe nhiệt, lún...

Hai khe co giãn trên cầu Phú Mỹ bị hư hỏng từ hồi tháng 7/2020 được nhà đầu tư dự án dùng các tấm thép chắn tạm. Tuy nhiên do mật độ ôtô nhiều, tấm thép lệch nghiêng. Mỗi khi xe tải nặng chạy qua vị trí hư hỏng, tấm sắt lại rung lên, tạo âm thanh lớn.

Cầu Phú Mỹ dài hơn hai km, là cầu dây văng lớn nhất TP HCM bắc qua sông Sài Gòn, tổng vốn đầu tư gần 2.100 tỷ đồng, được hoàn thành năm 2009. Với độ dốc cao, lượng xe tải hướng về cảng Cát Lái đông, cầu thường xảy ra tai nạn, ùn tắc.

Gia Minh