Rào chắn hơn 1,2 km đường Nguyễn Trãi để xây cống chống ngập

Từ hôm nay đến hết 31/5, Sở Xây dựng TP Hà Nội tổ chức rào chắn 1,2 km đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, để xây dựng tuyến cống chống ngập.

Sở Xây dựng TP Hà Nội thông báo phương án phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công tuyến cống mới dọc đường Nguyễn Trãi.

Đoạn từ Royal City đến nút giao Nguyễn Trãi - Vũ Trọng Phụng (gần 800 m), nhà thầu rào chắn cố định bằng rào từng phân đoạn 20-30 m, bề rộng đào đường 4,6 m, bề rộng rào chắn 5,6 m để thi công cống hộp. Bề rộng mặt đường chiều từ Ngã Tư Sở đi vành đai 3 còn lại trung bình 5-12 m mỗi bên để phương tiện lưu thông. Nhà thầu sẽ thi công theo từng đoạn, sau đó hoàn trả kết cấu mặt đường rồi mới tổ chức làm đoạn tiếp theo.

Đường Nguyễn Trãi ùn tắc trong trận mưa sáng 14/10/2025. Ảnh: Ngọc Thành

Đoạn từ nút giao Nguyễn Trãi - Vũ Trọng Phụng đến cầu bộ hành phía trước Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (dài 317 m), nhà thầu rào chắn di động, thi công cuốn chiếu theo từng phân đoạn dài 10 m, rộng 4 m. Bề rộng mặt đường còn lại trung bình 16-18 m.

Đoạn từ cầu bộ hành phía trước Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đến nút giao Nguyễn Trãi - Nguyễn Tuân (dài 149 m) được rào chắn di động thi công cuốn chiếu từng phân đoạn 10 m, bề rộng đào đường 2 m, bề rộng rào chắn 3 m. Bề rộng mặt đường còn lại trung bình 17-20 m.

Hai đoạn từ nút giao Nguyễn Trãi - Vũ Trọng Phụng và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đến nút giao Nguyễn Trãi - Nguyễn Tuân đều thi công từ 22h đến 5h sáng hôm sau. Nhà thầu sau đó hoàn trả mặt đường rồi mới tổ chức thi công phân đoạn tiếp theo.

Trước cổng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (đường Nguyễn Trãi) bị ngập sâu trong trận mưa lớn hôm 7/10/2025. Ảnh: Hoàng Giang

Tuyến đường Nguyễn Trãi dài khoảng 3,4 km, điểm đầu tại chân cầu vượt Ngã Tư Sở, điểm cuối nối với đường Trần Phú, phường Hà Đông. Đây là tuyến huyết mạch phía tây nam Thủ đô, kết nối với quốc lộ 6 đi Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên. Số liệu thống kê của Sở Xây dựng cho thấy tuyến đường này có mật độ giao thông vào giờ cao điểm vượt 3,3-5,6 lần so với thiết kế, do đó thường xuyên ùn tắc trong giờ cao điểm.

Bên cạnh đó đoạn đường từ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đến nút giao Nguyễn Trãi - Nguyễn Tuân thường xuyên ngập úng khi mưa lớn gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông.

Võ Hải