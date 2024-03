Randolph - sao ngoại cỡ được kỳ vọng ở Oscar 2024

Randolph có vai diễn đầu tay trong phim điện ảnh với vai phụ ở Mother of George (2013), do Andrew Dosunmu đạo diễn. Tác phẩm công chiếu tại Liên hoan phim Sundance 2013 và nhận nhiều đánh giá tích cực. Randolph tiếp tục tạo dấu ấn trong làng phim khi đóng series hài On Becoming a God in Central Florida (2019) và Empire (2015-2020).

Nghệ sĩ còn đóng chính trong các phim hài Office Christmas Party (2016), High Fidelity (2020), The Lost City (2022), lồng tiếng phim hoạt hình Trolls World Tour (2020) và Puss in Boots: The Last Wish (2022).