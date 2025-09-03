Ramos mơ giành giải âm nhạc Grammy

Huyền thoại Real Madrid và tuyển Tây Ban Nha Sergio Ramos tự tin sẽ giành giải Grammy trước khi nâng Cup Champions League với tư cách HLV.

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình El Hormiguero (Tây Ban Nha) hôm 1/9, Ramos chia sẻ về ca khúc đầu tay Cibeles - lấy tên từ quảng trường nơi Real Madrid thường ăn mừng danh hiệu.

"Tôi lạc quan. Tôi mơ cả hai, nhưng tôi thấy mình giành Grammy trong vài năm tới, trước khi vô địch Champions League trên cương vị HLV", trung vệ người Tây Ban Nha khẳng định.

Sergio Ramos trong video bài hát Cibeles. Ảnh: Youtube

Grammy là giải thưởng âm nhạc danh giá bậc nhất thế giới, được ví như "Oscar của âm nhạc", do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ tổ chức thường niên để tôn vinh các nghệ sĩ, tác phẩm xuất sắc nhất trong năm.

Ở tuổi 39, Ramos đang khoác áo Monterrey tại Mexico, song vẫn dành thời gian sáng tác nhạc. Cibeles có ca từ gợi lại nỗi đau của Ramos khi chia tay Real năm 2021 và ám chỉ tới mâu thuẫn với chủ tịch Florentino Perez.

"Tôi chưa bao giờ muốn rời đi. Điều khiến tôi đau nhất là không được quyền quyết định", trung vệ này cho biết. "Đây là một bản tình ca. Không mối tình nào thiếu đau khổ và mất mát. Khi rời Real, bạn trở thành quá khứ, và điều đó rất đau đớn".

Video âm nhạc của Cibeles được quay tại quảng trường Cibeles vắng lặng, với hình ảnh tượng nữ thần và tòa thị chính Madrid sụp đổ. Ramos cho biết anh đã nuôi dưỡng đam mê âm nhạc từ nhỏ, thường hát và chơi đàn trong các buổi tụ họp gia đình, nhưng sự nghiệp bóng đá khiến anh không thể toàn tâm.

"Bây giờ, tôi muốn vừa chơi bóng vừa làm nhạc, để truyền tải cảm xúc và trải nghiệm của mình", cựu thủ quân Real nhấn mạnh.

Ramos ra mắt MV MV bài hát Cibeles.

Cùng ngày, Cristobal Soria cho rằng Ramos phát hành ca khúc Cibeles không chỉ để công kích Perez, mà còn với lý do tài chính. Soria là cựu trọng tài và quan chức CLB Sevilla, hiện nổi bật với vai trò bình luận viên bóng đá trên truyền hình Tây Ban Nha, được biết đến vì phong cách tranh luận gay gắt và thường xuyên công kích Real.

Trong chương trình Espejo Público của Antena 3, Soria nói Ramos "đang túng tiền, cần thêm thu nhập để xoay sở cuối tháng" và tiết lộ cựu thủ quân Real đã thu âm cả một album, chứ không chỉ riêng bài Cibeles. Ông thậm chí còn cho biết trung vệ Tây Ban Nha đã hợp tác với những ngôi sao nhạc Latin như J Balvin và Maluma.

Phát biểu của Soria nhanh chóng gây xôn xao trên mạng xã hội, khi nhiều người vừa tò mò về dự án âm nhạc bí mật của Ramos, vừa tranh cãi về "động cơ" thật sự đằng sau màn lấn sân ca hát của nhà vô địch World Cup 2010.

Hồng Duy (theo ESPN)