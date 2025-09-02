Ramos hát rap, bóng gió công kích chủ tịch Perez

Trung vệ huyền thoại người Tây Ban Nha Sergio Ramos bất ngờ phát hành ca khúc đầu tay, trong đó có lời trách chủ tịch Florentino Perez buộc anh rời Real Madrid 4 năm trước.

Bài hát mang tên Cibeles, lấy cảm hứng từ quảng trường Cibeles ở Madrid - nơi Ramos từng ăn mừng năm chức vô địch La Liga và bốn Champions League cùng Real.

Sergio Ramos trong video bài hát Cibeles. Ảnh: Youtube

Trong video bài hát, Ramos vừa hát vừa rap bằng tiếng Tây Ban Nha, tay cầm tràng hạt và nhìn chằm chằm vào ống kính. Xen kẽ là những đoạn video ghi lại các khoảnh khắc huy hoàng trong sự nghiệp tại thủ đô Tây Ban Nha.

Ở một đoạn lời, Ramos hát: "Có những điều tôi chưa từng nói, nhưng vẫn khiến tôi đau. Tôi chưa bao giờ muốn rời đi, chính ông đã bảo tôi phải bay xa".

Sau đó, trung vệ người Tây Ban Nha tiếp tục với những lời lẽ được cho là ám chỉ tới mâu thuẫn với chủ tịch Florentino Perez. "May mắn là tôi đã rời đi, vì ông không còn đối xử với tôi như trước. Tôi thà chết đứng còn hơn sống quỳ gối. Anh đã quên tôi, bỏ mặc tôi, không cho tôi được quyền lựa chọn. Đó mới là điều khiến tôi đau nhất", Ramos hát.

Ramos ra mắt MV MV bài hát Cibeles.

Căng thẳng giữa Ramos và Perez đã bùng nổ từ năm 2021. Khi đó, Ramos từ chối giảm lương theo bản hợp đồng gia hạn do Real đề nghị, nhưng sau đó đổi ý thì được Perez thông báo rằng lời đề nghị đã hết hạn. Trung vệ người Tây Ban Nha phải rời đi tự do, gia nhập PSG, khép lại 16 năm gắn bó và hàng loạt vinh quang ở Bernabeu.

Ramos trưởng thành từ lò đào tạo Sevilla, nhưng chỉ chơi một mùa 2004-2005 cho đội một. Anh chuyển sang Real từ năm 2005, thi đấu 671 trận, ghi 101 bàn, giành năm La Liga, hai Cup Nhà Vua và bốn Champions League.

Sergio Ramos giành bốn Champions League trong màu áo Real Madrid. Ảnh: Real Madrid FC

Ramos sang Pháp khoác áo PSG từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2023, chơi 58 trận, ghi sáu bàn, giành hai Ligue 1 và một Siêu Cup Pháp. Trung vệ Tây Ban Nha thi đấu cho Sevilla mùa 2023-2024 trước khi cập bến Monterrey.

Ramos không phải cầu thủ đầu tiên lấn sân sự nghiệp âm nhạc. Memphis Depay từng ra mắt nhiều video âm nhạc khi còn khoác áo Lyon và nay là Corinthians. Jesse Lingard thời ở Man Utd cũng không ít lần trổ tài, còn cựu sao Real Royston Drenthe sau giải nghệ đã theo đuổi sự nghiệp rap.

Hồng Duy (theo The Sun)