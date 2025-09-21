Ragasa mạnh lên thành siêu bão

Chiều 21/9, bão Ragasa đang ở phía đông của đảo Luzon (Philippines), tăng ba cấp so với buổi sáng, thành cấp 16 siêu bão, giật trên cấp 17.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 19h, siêu bão đang cách đảo Luzon khoảng 350 km về phía đông, sức gió mạnh nhất 221 km/h, cấp 16-17. Bão đang theo hướng tây bắc với tốc độ 15-20 km/h, đến 19h ngày mai cách đảo Luzon khoảng 120 km, mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Đến 19h ngày 23/9, siêu bão ở bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất cấp 16-17, giật trên cấp 17. Một ngày sau đó bão trên vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), giảm còn cấp 14-15, giật trên cấp 17 và có xu hướng yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 22/9, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10 m. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm này đều có khả năng chịu tác động.

Hai kịch bản di chuyển của siêu bão

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết bão sẽ mạnh nhất trong ngày 22-23/9. Đài Nhật Bản dự báo có thể lên đến 195 km/h (cấp 16), giật trên 17; Trung Quốc nhận định có thể đạt 223 km/h (trên cấp 17), giật trên 17; Hong Kong 240 km/h (trên cấp 17).

Có hai kịch bản di chuyển của bão. Thứ nhất ngày 24/9, khi tới vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), do chịu tác động của ma sát địa hình, bão sẽ giảm cấp và vào vịnh Bắc Bộ tiếp tục giảm 2-4 cấp.

Thứ hai, kịch bản xấu hơn, bão vào Biển Đông di chuyển chủ yếu theo hướng tây, quỹ đạo đi thấp hơn thì cường độ suy giảm ít hơn, tác động của gió mạnh và sóng lớn trên vịnh Bắc Bộ sẽ cao hơn. Với kịch bản này, ven biển Bắc Bộ, ven từ Thanh Hóa đến Huế sẽ có gió bão rất mạnh, kèm mưa lớn.

Dự báo hướng đi của bão Ragasa, tối 21/9. Ảnh: NCHMF

Ngoài ra, theo ông Lâm hiện nay ở phía Bắc còn có thêm một khối không khí lạnh đầu mùa đang di chuyển xuống. Tương tác của không khí lạnh với bão trong những ngày tới sẽ khiến cho quỹ đạo và cường độ của bão thêm phức tạp, các dự báo xa (sau 3 ngày) hiện có độ phân tán lớn.

"Hai kịch bản nói trên chỉ lệch bắc hoặc lệch nam 50-100 km nhưng cường độ bão khi vào gần bờ biển Việt Nam sẽ rất khác nhau, hệ quả tác động cũng sẽ rất khác nhau, chính vì vậy cần phải tiếp tục cập nhật các dự báo theo dữ liệu quan trắc và phân tích tiếp theo", ông Lâm lưu ý.

Hình thành từ áp thấp nhiệt đới ngày 19/9, hai ngày qua bão Ragasa đã tăng 8 cấp, trở thành siêu bão. Chiều mai, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia sẽ họp với các đơn vị liên quan để lên phương án ứng phó với siêu bão.

Các cấp độ gió bão. Đồ họa: Hoàng Khánh

Từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã có 8 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới. Gần nhất là bão Mitag đổ bộ Trung Quốc hôm qua, không ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Bão Tapah không ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam nhưng hoàn lưu gây mưa lớn, sạt lở ở một số tỉnh miền núi phía Bắc.

Tây Bắc Thái Bình Dương năm 2024 ghi nhận ba siêu bão (sức gió tối đa từ 201 km/h trở lên, cấp 16) gồm Yagi, Gaemi, Krathon. Trong đó, siêu bão Yagi đổ bộ Việt Nam đã gây ra hàng loạt hiệu ứng thiên tai như gió lớn, sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt. Yagi cũng khiến 318 người chết, 26 người mất tích, gây thiệt hại kinh tế cho Việt Nam gần 84.000 tỷ đồng.

Dự báo từ tháng 10 đến 12, số bão, áp thấp nhiệt đới sẽ nhiều hơn trung bình nhiều năm (trung bình hơn 4 cơn, gần 2 cơn đổ bộ).

Gia Chính