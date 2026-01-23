Radiesse Việt Nam công bố gương mặt đại diện mới

Bác sĩ CKI Ngô Kiều Khanh, phụ trách chuyên môn tại phòng khám K-Med Premium, được chọn là đại sứ Radiesse Việt Nam năm 2026.

Ở buổi công bố đại sứ mới tại TP HCM hôm 20/1, nhà sản xuất Merz Aesthetics (Mỹ) cho biết năm nay tập đoàn hướng đến "5 giá trị cho da" khi dùng chất làm đầy Radiesse gồm: tỏa sáng, cấu trúc, đàn hồi, nuôi dưỡng và hỗ trợ. Với định hướng cùng thông điệp mới, doanh nghiệp nhận định sản phẩm có vai trò quan trọng trong nền y học tái tạo, dự kiến trở thành xu hướng thẩm mỹ lâu dài.

"Dựa trên các giá trị cốt lõi của Merz Aesthetics nói chung, dòng Radiesse nói riêng, đồng thời củng cố chuyên môn và tạo giá trị chân thật, chúng tôi chọn bác sĩ CKI Ngô Kiều Khanh là đại sứ sản phẩm tại Việt Nam năm nay", người đại diện cho hay.

Bác sĩ Ngô Kiều Khanh. Ảnh: Merz Aesthetics

Phía Merz Aesthetics cho biết theo dõi sâu sự nghiệp của đại sứ Khanh, đánh giá bác sĩ có "nền tảng chuyên môn vững chắc, tư duy thẩm mỹ hiện đại và định hướng theo đuổi các giải pháp trẻ hóa lành tính, bền vững".

Nói về cuộc hợp tác này, đại diện Radiesse quan niệm giá trị bền vững của một thương hiệu thẩm mỹ không chỉ đến từ sản phẩm, mà còn ở chuyên gia đồng hành - nhóm hiểu sâu bản chất công nghệ, có khả năng truyền tải đúng tinh thần trị liệu đến cộng đồng.

Sự kiện công bố đại sứ mới diễn ra tại TP HCM hôm 20/1. Ảnh: Merz Aesthetics

Đồng quan điểm trên, bà Ngô Kiều Khanh cho biết dành nhiều thời gian tìm hiểu thông tin Radiesse, nhận thấy chất làm đầy này hội tụ đủ yếu tố bác sĩ theo đuổi trong thực hành lâm sàng gồm: hiệu quả thấy rõ, linh hoạt trong ứng dụng và tôn trọng giá trị tự nhiên ở mỗi cá nhân.

"Đồng hành với vai trò đại sứ thương hiệu là cơ hội để tôi lan tỏa kiến thức chuyên môn, góp phần nâng cao tiêu chuẩn thẩm mỹ tại Việt Nam", bác sĩ Khanh nói thêm. Bà Ngô Kiều Khanh sinh năm 1990, tốt nghiệp chuyên ngành Da liễu, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Bác sĩ CKI Ngô Kiều Khanh kỳ vọng đạt nhiều kết quả tích cực trong vai trò mới. Ảnh: Merz Aesthetics

Chất làm đầy Radiesse do tập đoàn Merz Aesthetics sản xuất tại Mỹ, có thành phần 30% Caxium Hydroxiappatie, 70% CMC Gel. FDA (Mỹ) và CE (châu Âu) chỉ định ứng dụng sản phẩm trong thẩm mỹ nội khoa.

Trên website, tập đoàn giới thiệu chất làm đầy này có cơ chế hoạt động dựa trên nguyên lý kích thích phản ứng tăng sinh collagen, elastin tự nhiên và tái tạo tự nhiên của cơ thể, góp phần cải thiện cấu trúc da, trẻ hóa từ bên trong. Đến nay, hơn 20 triệu sản phẩm Radiesse được ứng dụng trên toàn cầu.

Đông Vệ