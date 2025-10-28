Rách túi ngực silicon 'thầm lặng'

Hà NộiBà Kim, 57 tuổi, khám sức khỏe định kỳ bất ngờ phát hiện túi silicon nâng ngực bị rách dù không có triệu chứng bất thường.

Túi silicon nâng ngực được bà Kim đặt từ năm 2010, không có dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên nay hình ảnh chụp CT toàn thân cho thấy thành túi ngực trái không đều, xuất hiện ổ dịch bất thường, ngực sa trễ độ hai, chụp cộng hưởng từ (MRI) xác định túi silicon bên trái đã rách.

TS.BS Hoàng Thị Phương Lan, khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết bà Kim bị rách túi ngực "thầm lặng", là tình trạng túi độn silicon rách hoặc thủng song không có triệu chứng rõ ràng. Không ít người sau thủ thuật thẩm mỹ gặp tình trạng như bà Kim. Điều nguy hiểm là túi thủng âm thầm khiến dịch silicon chảy ra thấm lan trong ngực, gây biến chứng ảnh hưởng sức khỏe.

Tình trạng chảy silicon thầm lặng thường chỉ được phát hiện khi bệnh nhân khám sức khỏe hoặc siêu âm định kỳ. Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, 87% trường hợp phát hiện rách túi ngực nhờ kiểm tra sức khỏe tổng quát hoặc khám bệnh lý khác, theo bác sĩ Lan. Như bà Thùy, 50 tuổi, đặt túi nâng ngực 20 năm, nay siêu âm phát hiện túi ngực trái rách 3 mm, đáy túi tràn dịch, thoái hóa trong bao nâng ngực.

Theo bác sĩ Lan, có nhiều nguyên nhân dẫn đến rách túi ngực "thầm lặng". Sau khi nâng ngực 10-15 năm, lớp vỏ túi có thể bị mòn, kém đàn hồi, dễ nứt rách. Rò rỉ diễn ra âm thầm, gel silicon thoát ra ngoài chậm nên khó nhận biết tình trạng rách. Silicon duy trì trong mô vú chứ không lan tỏa ngay nên triệu chứng không rõ ràng. Va chạm mạnh, tai nạn hoặc phẫu thuật trước đó cũng làm tăng nguy cơ rách.

Nếu không được phát hiện sớm, silicon rò rỉ có thể lan vào mô vú, viêm mô quanh túi, co thắt bao xơ hoặc hình thành khối u giả, lâu dài dẫn tới rối loạn miễn dịch. Lúc này, phẫu thuật trở nên phức tạp do silicon bám dính vào mô, quá trình bóc tách khó khăn, tăng nguy cơ chảy máu, tổn thương mô lành.

Bà Kim lớn tuổi, mắc nhiều bệnh nền nên ca mổ tháo bỏ túi tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Khi phẫu thuật, bác sĩ nhận thấy túi ngực phải còn nguyên nhưng có dịch nhầy trắng đục quanh khoang. Túi ngực trái rách thành nhiều mảnh, silicon màu vàng sậm thoát ra ngoài, bám dính vào bao xơ. Các bác sĩ hút sạch silicon, bóc bỏ bao xơ cả hai bên.

Còn bà Thùy được điều trị bằng hệ thống hút trung tâm loại bỏ sạch silicon và dịch nhầy. Bác sĩ tháo bỏ toàn bộ túi ngực, bóc bao xơ, tránh tình trạng viêm mô, u hạt (silicoma) ăn mòn mô lành.

Bác sĩ Lan khuyến cáo phụ nữ từng đặt túi nâng ngực cần khám ngay nếu có thay đổi bất thường về kích thước, hình dạng hoặc độ mềm mại của ngực, bị đau, căng tức hoặc khó chịu kéo dài ở ngực. Người đặt túi silicon trên 10 năm nên kiểm tra định kỳ bằng siêu âm hoặc MRI kể cả không có dấu hiệu bất thường.

Thanh Ba