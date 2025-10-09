Rác thải, bùn đất tràn ngập sau lũ

Trên đường Lê Quý Đôn, trung tâm tỉnh Thái Nguyên, nước đã rút khỏi nhà, chỉ còn đường ngập trong bùn. Người dân mang đồ ra ngoài lau rửa hoặc vứt những đồ gỗ ép bị ngâm nước, hư hỏng.
Trên đường Lê Quý Đôn, trung tâm tỉnh Thái Nguyên, nước đã rút khỏi nhà, chỉ còn đường ngập trong bùn. Người dân mang đồ ra ngoài lau rửa hoặc vứt những đồ gỗ ép bị ngâm nước, hư hỏng.
Trên đường Bắc Kạn, đồ dùng sinh hoạt làm bằng mút, xốp, gỗ ván bị vứt bỏ ven đường, chất thành đống chờ công ty môi trường đến chở đi.
Trên đường Bắc Kạn, đồ dùng sinh hoạt làm bằng mút, xốp, gỗ ván bị vứt bỏ ven đường, chất thành đống chờ công ty môi trường đến chở đi.
Rác thải nhựa, túi nylon, bảng quảng cáo... trôi nổi trên mặt đường Lương Ngọc Quyến đang ngập khoảng 0,5 m.
Rác thải nhựa, túi nylon, bảng quảng cáo... trôi nổi trên mặt đường Lương Ngọc Quyến đang ngập khoảng 0,5 m.
Tiệm tạp hóa của chị Thanh Phương trên đường Lê Quý Đôn bị ngập hai ngày nay, hàng hóa hư hại gần hết. Chủ tiệm ước đoán thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Tiệm tạp hóa của chị Thanh Phương trên đường Lê Quý Đôn bị ngập hai ngày nay, hàng hóa hư hại gần hết. Chủ tiệm ước đoán thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Để vớt vát, chị Phương huy động nhân viên đưa hàng hóa ra ngoài, sau đó rửa sạch và phân loại trước khi bán.
Để vớt vát, chị Phương huy động nhân viên đưa hàng hóa ra ngoài, sau đó rửa sạch và phân loại trước khi bán.
Cửa hàng gas của anh Hữu Đại trên phố Dương Tự Minh bị hư hỏng nặng sau lũ. "Nhà tôi ở chỗ khác, khi biết tin chạy ra thì nước đã vào nửa cửa hàng, chỉ kịp chạy một ít đồ lên tầng hai, còn 40 bình gas để phía sau bị trôi hết, bếp gas hỏng vì ngâm nước hai ngày", anh Đại nói.
Cửa hàng gas của anh Hữu Đại trên phố Dương Tự Minh bị hư hỏng nặng sau lũ. "Nhà tôi ở chỗ khác, khi biết tin chạy ra thì nước đã vào nửa cửa hàng, chỉ kịp chạy một ít đồ lên tầng hai, còn 40 bình gas để phía sau bị trôi hết, bếp gas hỏng vì ngâm nước hai ngày", anh Đại nói.
"Nước lên nhanh quá, nhà lại ít người nên tôi không chạy kịp đồ đạc dưới tầng một", ông Hùng ở đường Dương Tự Minh, nói trong lúc lau dọn cầu thang.
"Nước lên nhanh quá, nhà lại ít người nên tôi không chạy kịp đồ đạc dưới tầng một", ông Hùng ở đường Dương Tự Minh, nói trong lúc lau dọn cầu thang.
Cách đó vài trăm mét, gia đình chị Trâm tập trung dọn dẹp, lau rửa bùn đất trong nhà. Do nước chưa rút hẳn, hiện điện, nước sinh hoạt vẫn chưa được khôi phục.
Cách đó vài trăm mét, gia đình chị Trâm tập trung dọn dẹp, lau rửa bùn đất trong nhà. Do nước chưa rút hẳn, hiện điện, nước sinh hoạt vẫn chưa được khôi phục.
Người dân mua chổi để dọn nhà, đồ ăn dự trữ khi tuyến đường Dương Tự Minh vẫn ngập 0,5 m, mất điện, nước.
Người dân mua chổi để dọn nhà, đồ ăn dự trữ khi tuyến đường Dương Tự Minh vẫn ngập 0,5 m, mất điện, nước.
Một xưởng cơ khí trên đường Dương Tự Minh ngập sâu, nhiều xe máy, ôtô và máy móc trong xưởng hư hỏng.
Một xưởng cơ khí trên đường Dương Tự Minh ngập sâu, nhiều xe máy, ôtô và máy móc trong xưởng hư hỏng.
Máy xúc bị chết máy chìm sâu trong nước hai ngày qua khi cố vượt qua đoạn đường ngập sâu trên đường Dương Tự Minh.
Máy xúc bị chết máy chìm sâu trong nước hai ngày qua khi cố vượt qua đoạn đường ngập sâu trên đường Dương Tự Minh.
Anh Công chạy máy nổ để giúp sinh viên thuê trọ trên đường Lê Quý Đôn đến sạc pin điện thoại trong lúc chờ có điện trở lại.
Anh Công chạy máy nổ để giúp sinh viên thuê trọ trên đường Lê Quý Đôn đến sạc pin điện thoại trong lúc chờ có điện trở lại.
Giang Huy
Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Mọi đóng góp của bạn xin ủng hộ tại đây.