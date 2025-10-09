Rác thải, bùn đất tràn ngập sau lũ

Cửa hàng gas của anh Hữu Đại trên phố Dương Tự Minh bị hư hỏng nặng sau lũ. "Nhà tôi ở chỗ khác, khi biết tin chạy ra thì nước đã vào nửa cửa hàng, chỉ kịp chạy một ít đồ lên tầng hai, còn 40 bình gas để phía sau bị trôi hết, bếp gas hỏng vì ngâm nước hai ngày", anh Đại nói.