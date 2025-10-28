Midkid A+ ứng dụng công nghệ HM6 - chủng lợi khuẩn bất hoạt từ sữa mẹ, hỗ trợ ngừa sâu răng, bảo vệ vi sinh khoang miệng, tăng đề kháng cho trẻ từ 3 tháng tuổi.

Midkid A+ là sản phẩm mới của Công ty Cổ phần Dược phẩm MID (MID Pharma), ra mắt ngày 25/10 tại Hà Nội. Sự kiện thu hút hàng trăm chuyên gia, bác sĩ, đại diện các chuỗi hệ thống mẹ và bé, cùng nhiều KOL, Tiktoker lĩnh vực chăm sóc trẻ em.

Lễ ra mắt xịt Midkid A+ cho trẻ từ 3 tháng tuổi. Ảnh: Khánh Ly

Tại sự kiện, ThS. BS Đỗ Trọng Hiếu, Giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên gia răng hàm mặt, cho hay răng sữa là "người bạn đồng hành" đầu đời của trẻ, đóng vai trò quan trọng trong thực hiện chức năng cũng như thẩm mỹ của trẻ em. Song, nhiều cha mẹ chưa chú trọng đến sức khoẻ răng miệng của con khi nghĩ rằng "răng sữa không quan trọng, sau này sẽ thay răng". Đây là quan niệm sai lầm bởi sâu răng sữa không được điều trị sẽ ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển răng vĩnh viễn và tăng trưởng sọ mặt sau này.

Thực tế, theo kết quả điều tra sức khoẻ răng miệng toàn quốc lần thứ ba năm 2019, hơn 90% dân số Việt Nam gặp các vấn đề về răng miệng. Trong đó tỷ lệ sâu răng ở trẻ em cao báo động với 86% trẻ em từ 6-8 tuổi bị sâu răng sữa, trung bình mỗi đứa trẻ có 6,21 răng bị sâu. "Vì vậy, việc chăm sóc và dự phòng vấn đề răng miệng cần thực hiện từ khi trẻ được sinh ra và ngay khi chiếc răng sữa đầu tiên mọc lên", bác sĩ Hiếu nói.

Nhân sự kiện, đại diện MID Pharma đã giới thiệu những kết quả nghiên cứu và phát triển mới, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành cùng phụ huynh Việt trong hành trình chăm sóc sức khỏe răng miệng toàn diện cho trẻ nhỏ.

Cụ thể, hướng đến mục tiêu trở thành đơn vị tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc răng miệng trẻ em, doanh nghiệp đã lần lượt ra mắt các thương hiệu như Midkid, DPS và S-Femme. Doanh nghiệp đạt chuẩn GMP-WHO, được nhiều phụ huynh lựa chọn trong danh mục sản phẩm chăm sóc răng miệng cho trẻ tại Việt Nam. Trên hành trình phát triển, MID Pharma cho biết sẽ tiếp tục đầu tư nghiên cứu và phát triển nhằm mang đến các sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Bà Nguyễn Thị Nụ, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm MID, cho hay mỗi sản phẩm của MID đều được nghiên cứu và phát triển dựa trên sự hợp tác với các chuyên gia đầu ngành trong suốt quá trình sản xuất. Không chỉ chú trọng đến chất lượng và hiệu quả, công ty còn mong muốn tạo ra những sản phẩm có cách sử dụng đơn giản, thân thiện và mang lại niềm vui cho trẻ nhỏ.

"Midkid A+ chính là minh chứng cho nỗ lực đó - một sản phẩm kết hợp giữa công nghệ lợi khuẩn hiện đại và sự thấu hiểu tâm lý trẻ em, giúp việc chăm sóc răng miệng trở nên nhẹ nhàng, thú vị hơn mỗi ngày", bà Nụ nói.

Sản phẩm Midkid A+ ứng dụng công nghệ HM6 - chủng lợi khuẩn bất hoạt phân lập từ sữa mẹ. Ảnh: Khánh Ly

Phiên bản mới Midkid A+ vừa ra mắt ứng dụng công nghệ HM6 - một probiotic cao cấp, được phân lập từ sữa mẹ, nhập khẩu và kiểm định tại Tây Ban Nha. Đây là công nghệ mới đạt chuẩn GMP-WHO, mang lại khả năng ức chế vi khuẩn gây sâu răng, kháng khuẩn tự nhiên và duy trì hệ vi sinh cân bằng trong khoang miệng.

Khác biệt với các sản phẩm sát khuẩn thông thường, HM6 hoạt động chọn lọc, chỉ tiêu diệt vi khuẩn có hại mà không ảnh hưởng đến lợi khuẩn tự nhiên. Nhờ đó, Midkid A+ giúp khoang miệng bé luôn duy trì trạng thái cân bằng, giảm kích ứng, hỗ trợ bảo vệ răng nướu khỏe mạnh và giữ hơi thở thơm mát. Sản phẩm không cay, không chứa cồn và an toàn cho trẻ từ 3 tháng tuổi, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú. Sản phẩm sẽ được phân phối trên nhà thuốc toàn quốc.

Đại diện công ty Cổ phần Dược phẩm MID (ở giữa), đại diện Công ty Cổ phần Dược Khoa (bên phải), đại diện Công ty Hóa chất Á Châu ký kết hợp tác phát triển ứng dụng HM6 vào chăm sóc răng miệng trong sản phẩm Midkid A+. Ảnh: Khánh Ly

Tại sự kiện cũng diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa ông Phạm Đình Quyết - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Khoa, bà Nguyễn Thị Nụ - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm MID, ông Đặng Anh Tuấn - Giám đốc Công ty Hóa chất Á Châu, chi nhánh miền Bắc. Sự hợp tác thể hiện cam kết đồng hành và phát triển bền vững giữa các bên, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác lâu dài trong nghiên cứu, sản xuất và phân phối các sản phẩm chất lượng cao, hướng đến mục tiêu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Thế Đan