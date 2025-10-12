Ra mắt vũ kịch 'Hồ Thiên Nga' tại TP HCM

Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP HCM lần đầu công diễn trọn vở ballet "Hồ Thiên Nga" của Tchaikovsky, tối 11 và 12/10.

Hồ Thiên Nga (Swan Lake) ra đời năm 1875, là vở ballet đầu tiên do nhà soạn nhạc thiên tài người Nga Tchaikovsky thực hiện, trở thành một trong những vở vũ kịch kinh điển nhất thế giới. Tác phẩm xoay quanh chuyện tình bi tráng giữa Hoàng tử Siegfried và Công chúa Odette - người bị phù thủy Rothbart phù phép thành thiên nga, chỉ trở lại làm người vào ban đêm. Odette chỉ có thể thoát khỏi lời nguyền nếu có người yêu cô thật lòng.

Vở diễn vào 20h tại Nhà hát TP HCM, mỗi đêm gồm ba màn. Biên đạo múa Johanne Jakhelln Constant và chỉ đạo nghệ thuật Lê Ha My của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP HCM (HBSO) cùng dàn dựng, hợp tác Trường Trung cấp Múa và Sasa Ballet.

Một cảnh trong buổi diễn tập vở "Hồ Thiên Nga". Ảnh: Facebook/ HBSO

Từ buổi ra mắt tại Liên hoan Nghệ thuật Giai điệu Mùa Thu tháng 8, trích đoạn của HBSO thể hiện gây ấn tượng mạnh mẽ, thu hút nhiều khán giả ở mọi lứa tuổi. Theo nhà sản xuất, buổi công diễn sắp tới đánh dấu một bước ngoặt cho HBSO và nền ballet nước nhà. Lần đầu khán giả trong nước thưởng thức trọn vẹn vẻ tráng lệ của Swan Lake trên sân khấu.

Dự án quy tụ nhiều gương mặt trẻ gồm Đỗ Hoàng Khang Ninh (trong vai Odette), Lê Đức Anh (Hoàng tử Siegfried), Sùng A Lùng (Phù thủy Rothbart), Phạm Thế Phương (bạn Hoàng tử) và tập thể diễn viên Trường Trung cấp Múa, Sasa Ballet và Đoàn Vũ kịch HBSO.

Trích đoạn vũ kịch "Hồ Thiên Nga" của HBSO Cảnh "Điệu nhảy của những thiên nga nhỏ" trong vở vũ kịch. Video: Facebook/ HBSO

Tác phẩm còn có sự góp mặt của vũ công Nhật Bản Chika Tatsumi trong vai Thiên nga đen Odile - con gái của Robarth. Cô học ballet từ lúc ba tuổi, theo đuổi con đường biểu diễn chuyên nghiệp khi học tại Học viện Múa Thẩm Dương, Trung Quốc, năm 13 tuổi. Sau đó, cô tiếp tục tu nghiệp tại Hà Lan.

Năm 2015, Chika Tatsumi gia nhập công ty múa Arabseque của Việt Nam, được đánh giá cao trong nhiều tác phẩm. Trong vở lần này, khán giả sẽ chiêm ngưỡng Tatsumi thực hiện 32 cú xoay fouetté (xoay vòng bằng một chân) trong một phân cảnh ở màn ba. Đây là động tác đòi hỏi vũ công có kỹ thuật điêu luyện, giữ thần thái tốt.

Vũ công Chika Tatsumi trong tạo hình Thiên nga đen. Ảnh: Facebook/ HBSO

Hồ Thiên Nga công diễn lần đầu vào ngày 4/3/1877 tại nhà hát Bolshoi, Moskva (Nga). Đến nay có nhiều phiên bản khác nhau, nhưng hầu hết dựa trên bản năm 1895 của hai biên đạo Marius Petipa và Lev Ivanov. Bên cạnh âm nhạc và vẻ đẹp của ngôn ngữ hình thể, tác phẩm thể hiện sự mâu thuẫn trong bản thân mỗi người, giá trị của tình yêu, sự đấu tranh giữa cái thiện và cái ác.

Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893) là một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại của Nga, nổi tiếng với sự kết hợp giữa phong cách lãng mạn phương Tây và chất liệu dân gian Nga. Ngoài Hồ Thiên Nga, ông để lại nhiều kiệt tác bất hủ như Kẹp hạt dẻ, Người đẹp ngủ trong rừng cùng các bản giao hưởng, concerto cho piano và violin.

Hồi cuối vũ kịch Hồ Thiên Nga do đoàn ballet Pháp biểu diễn Trích đoạn cảnh cuối của vở diễn do đoàn ballet thuộc nhà hát Opera Paris biểu diễn tại Pháp năm 2006. Video: Medici TV

Phương Thảo