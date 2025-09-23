Nhạc trưởng Lê Ha My chỉ huy đêm 'Tchaikovsky & Grieg'

Chương trình "A Night of Tchaikovsky & Grieg" do nhạc trưởng Lê Ha My chỉ huy, sẽ diễn ra tại Nhà hát TP HCM, tối 28/9.

Buổi hòa nhạc mở màn với bản giao hưởng Night on Bald Mountain của nhà soạn nhạc Nga Modest Mussorgsky. Tiếp nối chương trình là bản Piano Concerto giọng La thứ Op.16 - tác phẩm duy nhất Edvard Grieg hoàn thành ở thể loại concerto, giàu chất liệu dân gian Na Uy.

Nhà soạn nhạc Pyotr Ilyich Tchaikovsky (trái) và Edvard Grieg. Ảnh: Pixel/Magnus Manske

Phần hai khép lại bằng Violin Concerto cung Rê trưởng, op.35 của Pyotr Ilyich Tchaikovsky - một trong những bản concerto violin nổi tiếng nhất thế giới. Tác phẩm ra đời năm 1878 bên hồ Geneva (Thụy Sĩ), gắn liền với cảm hứng từ người bạn thân Iosif Kotek.

Nhạc trưởng Lê Ha My, 49 tuổi, sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, được cha - đạo diễn opera, Nghệ sĩ Nhân dân Văn Hà - định hướng theo con đường âm nhạc cổ điển từ nhỏ. Anh tốt nghiệp chuyên ngành piano tại Nhạc viện Hà Nội năm 1999, sau đó theo học chỉ huy dàn nhạc với Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Trọng Bằng. Cuối năm 2000, anh sang Nga tu nghiệp tại Nhạc viện Tchaikovsky. Năm 2006, anh tốt nghiệp Nhạc viện Quốc gia Moskva. Hiện anh là giám đốc kiêm nhạc trưởng Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP HCM.

Nhạc trưởng Lê Ha My. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Sự kiện còn có sự tham gia của nghệ sĩ piano Trần Diệu Linh và nghệ sĩ violin Đỗ Phương Nhi. Trần Diệu Linh học piano lúc năm tuổi. Khi lên bảy, cô theo học lớp piano tại Trường Âm nhạc và Sư phạm Moskva trong ba năm dưới sự hướng dẫn của cô Isayeva Marina. Năm 2010, Diệu Linh trau dồi tại Học viện Âm nhạc Gnessin với giáo sư Shklovskaya Tatiana Grigorievna. Cô từng biểu diễn ở Nga, Hungary, Armenia, Mỹ, Đức, Pháp, Ba Lan.

Đỗ Phương Nhi ra mắt khán giả năm 11 tuổi với bản Violin Concerto Mi thứ Op.64 của Felix Mendelssohn, chơi cùng Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam. Sau đó, cô theo học Cử nhân tại Học viện Âm nhạc Barratt Due (Na Uy) với Giáo sư Stephan Barratt-Due và tốt nghiệp năm 2020. Hai năm sau, cô nhận bằng Thạc sĩ biểu diễn tại Học viện Âm nhạc Na Uy dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Elise Båtnes.

Nhạc trưởng Lê Ha My chỉ đạo bản concerto cho Piano của Prokofiev Buổi tập luyện bản concerto cho piano của nhà soạn nhạc Sergey Sergeyevich Prokofyev, do nhạc trưởng Lê Ha My chỉ đạo. Video: Ban tổ chức cung cấp

Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893) là một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại của Nga, nổi tiếng với sự kết hợp giữa phong cách lãng mạn phương Tây và chất liệu dân gian Nga. Ông để lại nhiều kiệt tác bất hủ như vũ kịch Hồ thiên nga, Kẹp hạt dẻ, Người đẹp ngủ trong rừng cùng các bản giao hưởng, concerto cho piano và violin.

Edvard Grieg (1843-1907) là nhà soạn nhạc tiêu biểu người Na Uy, được xem là "cha đẻ của nền nhạc lãng mạn Bắc Âu". Ông nổi bật nhờ khả năng đưa giai điệu dân gian Na Uy vào âm nhạc hàn lâm, từ đó tạo nên phong cách riêng biệt, giàu bản sắc. Các tác phẩm nổi tiếng nhất của ông gồm bản Piano Concerto in A Minor, op.16 và Peer Gynt Suite số 1.

Cát Tiên