Ra mắt sách 'Những người phụ nữ bé nhỏ'

Tiểu thuyết "Những người phụ nữ bé nhỏ" lấy cảm hứng từ cuộc sống của nhà văn Mỹ Louisa May Alcott.

Tác phẩm xuất bản lần đầu năm 1868, được Phuc Minh Books mua bản quyền, dịch và xuất bản tại Việt Nam với bốn phiên bản cuối tháng 10.

Tiểu thuyết khắc họa hành trình từ thơ ấu đến trưởng thành của bốn chị em nhà March tại New England. Chị cả Meg xinh đẹp, thấu đáo, luôn mơ ước trở thành quý bà. Jo mạnh mẽ, cá tính, không thích bị gò bó bởi nghi thức xã hội và tham vọng trở thành nhà văn. Beth nhu mì, lặng lẽ, yêu thích âm nhạc. Amy cầu toàn, thanh lịch.

Bốn phiên bản tại Việt Nam bao gồm: bản phổ thông bìa cứng, bản giới hạn bìa vải ép nhũ, bản đặc biệt bìa lụa thủy ấn, bản đặc biệt thu nhỏ. Tọa đàm ra mắt sách online dự kiến được tổ chức vào ngày 6/11. Ảnh: Phuc Minh Books

Xuyên suốt tác phẩm là hình ảnh họ làm nhiều việc để tăng thu nhập cho gia đình, mối quan hệ với hàng xóm, chuyện tình cảm và những cuộc phiêu lưu. Bốn chị em dũng cảm vượt qua đói nghèo, các vấn đề xã hội để tìm thấy tình yêu, hạnh phúc cá nhân. Đặc biệt, họ luôn gắn kết, gìn giữ giá trị gia đình. Kết thúc tiểu thuyết là cảnh bà Marmee nói với con cháu: "Ôi những cô gái của ta, cho dù các con sống lâu đến mức nào, ta vẫn mong mỏi rằng các con luôn luôn hạnh phúc mãn nguyện như thế này".

Với đề tài gia đình, nhân vật của May Alcott gần gũi, đồng thời mang tính phổ quát, tiêu biểu. Tác phẩm thành công ngoài sức tưởng tượng của nhà văn. Nhân vật Jo March, với tài năng, sự mạnh mẽ, quyết liệt, trở thành "nữ anh hùng" trong mắt nhiều cô gái. Sách nhận được sự yêu thích của độc giả nhiều thế hệ trên thế giới, được dịch ra nhiều thứ tiếng, dàn dựng kịch và chuyển thể thành phim. Phim Little Women (2019) nhận sáu đề cử Oscar, được Viện phim Mỹ vinh danh là "Một trong mười phim hay nhất 2019".

Chân dung nữ nhà văn Louisa May Alcott. Ảnh:AP.

Tác giả Louisa May Alcott (1832-1888) là tiểu thuyết gia người Mỹ, nổi danh với loạt tác phẩm Little Women (1868), Good wife (1869), Little Men (1871), Transatsental Wild Oats (1873), Jo's Boys (1886)...

Louisa cũng là nhà nữ quyền. Năm 1877, bà đồng sáng lập Liên hiệp về giáo dục và công nghiệp cho phụ nữ (Women's Educational and Industrial Union) tại Boston (bang Massachusetts), bảo vệ quyền lợi, tiến bộ cho phụ nữ, trẻ em. Tổ chức này sáp nhập với Crittenton, Inc, thành lập Hội phụ nữ Crittenton, tồn tại tới ngày nay. Năm 1878, Louisa là một trong 20 phụ nữ đầu tiên được hưởng quyền bỏ phiếu tại tiểu bang Massachusetts.

Hiểu Nhân