Ra mắt mô hình kết nối bác sĩ và nhãn hàng

Science Elite kết hợp các thông tin khoa học, sức ảnh hưởng xã hội và hiệu quả thương mại, nhằm đưa thương hiệu và chuyên gia kết nối với người tiêu dùng trong ngành làm đẹp.

Sự kiện diễn ra ngày 26/3 tại TP HCM quy tụ hơn 50 chuyên gia, bác sĩ da liễu cùng nhiều gương mặt có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực làm đẹp và đại diện thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng.

Mở đầu sự kiện, ông Quân Ngọc - Giám đốc Điều hành Science Elite chia sẻ báo cáo xu hướng dịch chuyển nhu cầu chăm sóc da của người dùng số.

Theo Milieu Insight, 66% người dùng Đông Nam Á ngày càng hoài nghi với nội dung từ người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Mối băn khoăn này, thúc đẩy họ chủ động trang bị kiến thức khoa học, cũng như tìm kiếm nguồn tham vấn tin cậy hơn. Tại Việt Nam, Ken Research ghi nhận 70% người dùng ngày càng chủ động tìm kiếm sản phẩm chăm sóc da khỏe đẹp hơn, được thúc đẩy bởi niềm tin vào kiến thức học thuật sâu sắc của các bác sĩ da liễu. Trong khi đó, Buzzmetrics ghi nhận hơn 61 triệu thảo luận về skincare tại Việt Nam, cho thấy người dùng đang chuyển dịch rõ rệt sang chăm sóc da dựa trên khoa học và tư vấn chuyên môn.

Theo ông Ngọc, Science Elite ra đời nhằm mang đến một hệ sinh thái có chuyên gia và vận hành bài bản - nơi khoa học đóng vai trò dẫn dắt quá trình tạo ra ảnh hưởng và giá trị thương mại. Nền tảng này được đồng sáng lập bởi Social Elite – công ty chuyên về thương mại xã hội (social commerce) và Tiến sĩ, bác sĩ Bích Na - chuyên gia da liễu. Science Elite hướng tới mục tiêu tái định nghĩa cách truyền thông kiến thức khoa học da liễu để tạo ra những nội dung có trách nhiệm, có sức lan tỏa và chuyển đổi.

Giám đốc Điều hành Science Elite nhấn mạnh, nền tảng không chỉ giúp thương hiệu truyền thông hiệu quả hơn mà giúp họ xây dựng niềm tin trong ngành làm đẹp.

TS.BS Bích Na - Giám đốc Chuyên môn Science Elite cũng khẳng định Science Elite là cách để đưa khoa học ra khỏi phạm vi chuyên môn, trở thành một phần trực tiếp của truyền thông và ảnh hưởng. Nền tảng này sẽ quy tụ mạng lưới hơn 100 bác sĩ và các chuyên gia đến từ các bệnh viện, viện nghiên cứu, trường đại học và phòng khám trên toàn quốc... Các chuyên gia đều theo đuổi nguyên tắc minh bạch, dựa trên bằng chứng khoa học và tích cực khi đưa tin đến người tiêu dùng.

"Chúng tôi kỳ vọng xây dựng một thế hệ bác sĩ có thể vừa giữ vững chuyên môn, vừa tạo ra tác động tích cực đến cộng đồng", bà Na nhấn mạnh.

Hai nhà sáng lập của Science Elite cùng 11 bác sĩ đầu tiên trong đội ngũ Derma Squad. Ảnh: Science Elite.

Song song đó, Science Elite còn phát triển mô hình dịch vụ toàn diện, bao gồm kết nối mạng lưới chuyên gia da liễu cấp cao với các thương hiệu, truyền tải nội dung khoa học một cách gần gũi, đồng hành cùng thương hiệu từ khâu nghiên cứu và phát triển sản phẩm, trở thành đối tác chuyển đổi thương mại, xây dựng cộng đồng người tiêu dùng với hệ thống dữ liệu toàn diện. Các dịch vụ này đang được các tập đoàn trong và ngoài nước cùng nhiều đối tác hợp tác

Thành lập năm 2022, Social Elite là mô hình thương mại xã hội (social commerce) đang vận hành mạng lưới gần 2.000 influencer và 5.000 nhà sáng tạo số, hệ thống hơn 50 phòng livestream và 3.000m2 studio cao cấp. Công ty triển khai hàng nghìn chiến dịch chiến dịch truyền thông số và thương mại hoá nội dung đạt hiệu quả cao trên đa nền tảng: TikTok, Shopee, Facebook và YouTube.

Yên Chi