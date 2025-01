Ra mắt Liên minh ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng quốc gia

Liên minh ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng quốc gia vừa được thành lập sẽ do cơ quan của Bộ Công an chủ trì, có thể được huy động khi xảy ra vấn đề.

Quyết định thành lập được đưa ra ngày 18/1 tại Hội nghị Tổng kết năm 2024 của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và được công bố sáng 20/1.

Liên minh do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an chủ trì điều phối, có thể được huy động để ứng phó khắc phục các tình huống nguy hiểm về an ninh mạng tại hệ thống thông tin của bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp kinh tế trọng yếu. Ngoài ra, liên minh cũng sẽ đảm bảo việc thu thập dữ liệu, chứng cứ điện tử phải tuân thủ quy định pháp luật để xử lý tội phạm mạng.

Cục cho biết đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia của hai đơn vị chuyên trách về an ninh mạng là Bộ tư lệnh 86 - Bộ Quốc phòng và Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngoài ra, các thành viên khác là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng như VNPT, FPT, Misa, Bkav, CyRadar. "Thời gian tới, liên minh sẽ tiếp tục mở rộng, nhận hồ sơ đăng ký tham gia làm thành viên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước", thông báo nêu.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, phát biểu tại sự kiện ngày 18/1. Ảnh: NCA

Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cho biết trong năm 2024, Cục đã chủ trì, điều phối, ứng phó 27 sự cố an ninh mạng lớn tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trọng yếu, đồng thời cử cán bộ hỗ trợ khắc phục sự cố, vô hiệu hóa hoạt động tấn công mạng, gián điệp mạng.

Trong quá trình đó, nhiều chuyên gia, kỹ sư từ cơ quan chuyên trách, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực an ninh mạng, an toàn thông tin đã cùng tham gia. Cục đánh giá đây là nguồn lực "chất lượng, có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng đóng góp công sức, trí tuệ, kinh nghiệm", nếu tập hợp "sẽ hình thành 'đội quân' hùng mạnh đủ sức ứng phó, bảo vệ an ninh, an toàn các hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia trước tấn công mạng".

Trung tướng Nguyễn Minh Chính cũng cho biết mô hình mạng lưới này đã được triển khai tại nhiều quốc gia và khu vực, như châu Âu có CSIRTs Network liên kết các đội ứng cứu sự cố an ninh mạng từ các quốc gia thành viên, do Cơ quan an ninh mạng EU- ENISA thành lập. Tại Mỹ, Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng CISA đã tiến hành các chương trình thiết lập mạng lưới ứng cứu sự cố trên cơ sở hợp tác công - tư với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Sự thành lập của liên minh được đánh giá "là bước đi quan trọng, đánh dấu giai đoạn mới trong công cuộc bảo vệ an ninh mạng, an toàn thông tin tại Việt Nam".

Lưu Quý