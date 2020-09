Ra mắt kịch rối 'Công chúa Tóc Mây'

TP HCMVở kịch rối "Công chúa Tóc Mây" do Nhà hát Phương Nam công diễn phục vụ khán giả nhí dịp đầu năm học mới.

Kịch do Bạch Công Khanh viết kịch bản, Hoàng Duẩn đạo diễn, kể về vương quốc yên bình của công chúa Tóc Mây. Ngày cô tròn 18 tuổi, bão lũ, dịch bệnh tràn lan, dân chúng lầm than. Được sự mách bảo của nàng tiên cá, công chúa đi tìm mụ phù thủy chuyên gây tai họa. Họ gặp hoàng tử Mắt To ở một vương quốc khác cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Cuộc chiến của công chúa, hoàng tử với mụ phù thủy diễn ra quyết liệt.

Tạo hình phù thủy trong vở "Công chúa Tóc Mây". Ảnh: Hoàng Duẩn.

Theo đạo diễn, vở kịch gửi gắm thông điệp về môi trường đến khán giả nhí: nếu con người còn hủy hoại tự nhiên, dịch bệnh sẽ còn xuất hiện. Vở có sự kết hợp của ca múa nhạc kịch và nhiều loại hình rối: rối lùn, rối tay, rối que, rối dây... Sân khấu được trang trí theo dạng 3D, áp dụng nhiều kỹ xảo ánh sáng. Nhạc sĩ Minh Trọng sáng tác các ca khúc cho vở. Hai suất đầu diễn ra vào tối 18 và 19/9 tại rạp Xiếc công viên Gia Định (quận Gò Vấp), quy tụ các diễn viên: Thùy Trang, Văn Lai, Nguyệt Minh, Trọng Nguyễn, Đào Nhung... và nghệ sĩ Đoàn rối Rồng Phương Nam.

Vở kịch áp dụng nhiều hình thức múa rối. Ảnh: Hoàng Duẩn.

Đạo diễn Hoàng Duẩn kỳ vọng tác phẩm khởi đầu cho giai đoạn mới của sân khấu thiếu nhi tại TP HCM. Theo ông, thành phố hiện có hơn ba triệu trẻ em nhưng các đơn vị sân khấu chỉ làm tác phẩm thiếu nhi theo mùa chứ không có điểm diễn thường xuyên. Hoàng Duẩn nói: "Tôi mong có một điểm diễn với địa điểm cố định, đầy đủ trang thiết bị, đúng chuẩn một nhà hát dành cho trẻ em để việc biểu diễn cho khán giả nhí diễn ra hàng tuần".

Tam Kỳ