Ra mắt hệ sinh thái camera Make in Viet Nam

Hanet Technology, thành viên G-Group, giới thiệu hệ sinh thái camera AI, gồm hơn 100 dòng sản phẩm do đội ngũ kỹ sư trong nước phát triển.

Tại sự kiện AI Vision Day 2025, chiều 12/11, đại diện Hanet cho biết, hệ sinh thái camera AI bao phủ nhiều lĩnh vực như giao thông, khu dân cư, nhà máy, trường học, ngân hàng, hành chính công... Các thiết bị đều ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện, phân tích và cảnh báo theo thời gian thực, với tốc độ xử lý hình ảnh chưa đến 0,2 giây.

Trung tâm của hệ sinh thái là nền tảng AI Vision, tích hợp hơn 1.000 thuật toán do Hanet tự nghiên cứu. Các thuật toán này được thiết kế linh hoạt, có thể kết hợp giải quyết nhiều bài toán khác nhau như phát hiện đối tượng, nhận dạng hành vi, theo dõi mật độ hoặc cảnh báo bất thường. "Doanh nghiệp có thể triển khai giải pháp AI, hoàn thiện tới 90% nhu cầu chỉ trong chưa đầy một tuần", ông Võ Đức Thọ nói.

Tổng giám đốc Hanet Technology Võ Đức Thọ giới thiệu về khả năng của hệ thống camera Make in Viet Nam. Ảnh: Trọng Đạt

Ông kể, động lực để theo đuổi lĩnh vực này bắt nguồn từ một câu chuyện cá nhân. Ông từng đọc thông tin về một người cha đi tìm con suốt bốn năm. Bản thân chứng kiến chính vợ mình bị giật điện thoại giữa đường. "Tôi nhận ra mình phải làm điều gì đó, cũng vì thế tôi quyết định tất tay vào lĩnh vực camera AI", ông nói, đồng thời cho biết Hanet muốn đưa AI trở thành công cụ gần gũi, giúp bảo vệ con người.

Sau 4 năm kể từ khi ra mắt sản phẩm đầu tiên, Hanet phát triển nhiều thiết bị phục vụ từng nhu cầu cụ thể của thị trường. Trong đó, AI Camera S200 Pro được thiết kế cho quản lý giao thông, có thể nhận diện biển số, phát hiện tốc độ và phân loại phương tiện trên nhiều làn đường.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương (giữa) tại sự kiện ra mắt hệ sinh thái camera Hanet, chiều 12/11. Ảnh: Trọng Đạt

Một sản phẩm khác là thiết bị RAR-Hanet, do công ty phối hợp cùng Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (RAR, thuộc Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an) phát triển. Thiết bị ứng dụng dữ liệu căn cước công dân và công nghệ nhận diện khuôn mặt để kiểm soát người ra vào, được triển khai tại nhiều sự kiện lớn như Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Trung ương lần thứ nhất.

Thiếu tá Phan Đức Hiệp, Phó giám đốc Trung tâm RAR, cho biết các giải pháp AI của Hanet "đã chứng minh hiệu quả vượt trội", độ chính xác cao và tốc độ xử lý nhanh, trong môi trường yêu cầu an toàn thông tin tuyệt đối.

Theo ông Hiệp, giải pháp camera an ninh ứng dụng dữ liệu dân cư kết hợp với AI đã được lãnh đạo Bộ Công an đồng ý về mặt chủ trương để triển khai nhân rộng toàn ngành. Điều này "thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận của lãnh đạo Bộ Công an về tính hiệu quả, thực tiễn và triển vọng của việc triển khai mô hình camera AI kết hợp với dữ liệu căn cước dân cư", ông nói.

Camera của Hanet cũng được ứng dụng trong lĩnh vực tài chính. Chuỗi "cầm đồ bình dân" F88 đã cùng doanh nghiệp này triển khai Trung tâm điều hành thông minh, kết nối gần 900 phòng giao dịch trên toàn quốc qua hệ thống camera và nền tảng số.

Theo ông Phạm Trần Long, đại diện F88, hệ thống giúp doanh nghiệp giám sát quy trình vận hành theo thời gian thực, kiểm soát rủi ro tín dụng và tối ưu nhân sự. "Trước đây, cần hàng chục người trực camera xuyên đêm, giờ toàn bộ được tự động hóa, chỉ còn vài nhân sự theo dõi tại hội sở chính", ông nói.

Người dùng trải nghiệm các sản phẩm camera Make in Viet Nam. Ảnh: Trọng Đạt

Hiện tỷ lệ nội địa hóa của sản phẩm Hanet đạt khoảng 60%. Các thiết bị được sản xuất ở nhà máy Meiko đặt tại Thạch Thất, Hà Nội. Doanh nghiệp cho biết sẽ mở rộng danh mục sản phẩm, hướng tới mục tiêu làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị camera thông minh.

AI là một trong 11 nhóm công nghệ thuộc Danh mục công nghệ chiến lược quốc gia do Thủ tướng ký ban hành hồi tháng 6. Trong đó, camera AI xử lý tại biên là một trong sáu sản phẩm công nghệ chiến lược được Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất triển khai ngay trong năm 2025, cùng với mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, robot di động tự hành, thiết bị 5G, hạ tầng blockchain và thiết bị bay không người lái.

Thông qua sáu sản phẩm này, Việt Nam hướng tới mục tiêu nội địa hóa và bảo đảm chủ quyền công nghệ quốc gia, phát triển năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và thương mại hóa sản phẩm công nghệ chiến lược, đặt nền móng cho các ngành công nghiệp có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Trọng Đạt