Rã đông thịt gà thế nào an toàn?

Thịt gà là thực phẩm "ngủ đông" quen thuộc trong ngăn đá của mọi gia đình quanh năm. Theo Hội đồng Gà Quốc gia (Mỹ), trung bình mỗi người dân tiêu thụ khoảng 47 kg thịt gà mỗi năm.

Vì đây là nguồn protein phổ biến, các chuyên gia đã xây dựng hướng dẫn rã đông thịt gà an toàn. Dưới đây là phương pháp "vàng" được khuyên dùng, những cách có thể chấp nhận được và kỹ thuật chỉ nên dùng trong trường hợp "cực chẳng đã".

Hai "vùng đỏ" cần lưu ý khi rã đông

Theo tiến sĩ Donald Schaffner, Giáo sư vi sinh thực phẩm tại Đại học Rutgers (New Jersey), khi rã đông thịt gà, có hai chi tiết cực kỳ quan trọng bạn phải luôn ghi nhớ:

Nhiễm khuẩn chéo

Phương pháp rã đông an toàn phải đảm bảo nước từ thịt gà không rò rỉ ra kệ tủ lạnh, bồn rửa hay các bề mặt khác.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), dịch thịt sống có thể chứa các vi khuẩn nguy hiểm như Salmonella, Clostridium perfringens và Campylobacter gây ngộ độc thực phẩm.

Nhiệt độ

Việc để thịt gà nằm trong "vùng nguy hiểm" (từ 4-60 độ C) quá lâu sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi nảy nở.

Phân biệt "Thawing" (Xả đông chậm) và "Defrosting" (Rã đông nhanh)

Dù thường được dùng thay thế nhau, nhưng Sarah Brekke, chuyên gia ẩm thực tại Phòng thí nghiệm Better Homes & Gardens làm rõ:

"Thawing" là quá trình xả đông chậm rãi, không tác động nhiệt trong tủ lạnh.

"Defrosting" thường là quá trình chủ động sử dụng nhiệt (lò vi sóng, nước hoặc lò nướng) để làm ấm thực phẩm đông lạnh.

Cách tốt nhất là để thịt gà trong ngăn mát tủ lạnh qua đêm, song để nhanh hơn có thể ngâm trong bát nước lạnh và thay nước mỗi 30 phút. Ảnh: Carson Downing

Cách rã đông tốt nhất: Xả đông trong ngăn mát tủ lạnh

Các chuyên gia đều đồng ý rằng cách tốt nhất là để thịt gà trong ngăn mát tủ lạnh qua đêm.

"Nếu có thời gian, đây là cách an toàn nhất", tiến sĩ Schaffner giải thích, thêm rằng vì tủ lạnh luôn duy trì ở nhiệt độ an toàn, chúng ta không lo vi khuẩn phát triển. Và nếu bạn đặt gà trong một hộp đựng riêng, nước thịt sẽ không thể gây nhiễm chéo sang thực phẩm khác.

Bên cạnh đó, phương pháp này giữ được chất lượng thịt tốt nhất. Tuy nhiên, bạn cần lập kế hoạch trước: 0,5 kg thịt gà xay hoặc ức gà không xương cần 12-24 giờ để xả đông; với một con gà nguyên con nặng khoảng 2,3 kg, hãy dành trọn 24 giờ.

Thịt gà sau khi xả đông trong tủ lạnh có thể để thêm tối đa 2 ngày trước khi nấu mà vẫn đảm bảo an toàn.

Các bước thực hiện:

Giữ nguyên bao bì hoặc cho vào túi zip kín.

Đặt vào bát hoặc khay sâu lòng để hứng nước thịt, cho vào ngăn mát.

Rửa tay sạch sẽ.

Sau 12-24 giờ, kiểm tra thịt, đổ bỏ nước dịch trong khay cẩn thận xuống bồn rửa, vệ sinh bồn rửa và bắt đầu chế biến.

Cách rã đông nhanh và an toàn: Ngâm nước lạnh

Vị trí thứ hai thuộc về phương pháp ngâm trong bát nước lạnh và thay nước mỗi 30 phút. Cách này tuy tốn công hơn nhưng cho chất lượng thịt tương đương xả đông chậm và nhanh hơn nhiều.

Thời gian ước tính khoảng 30 phút cho mỗi 0,5 kg thịt gà miếng/xay và 2-3 giờ cho gà nguyên con.

Các bước thực hiện:

Đảm bảo thịt gà nằm trong túi kín hoàn toàn.

Dìm túi thịt vào bát nước lạnh (tuyệt đối không dùng nước ấm hoặc nóng vì sẽ đẩy thịt vào "vùng nguy hiểm" cho vi khuẩn).

Dùng vật nặng đè lên để thịt ngập hoàn toàn trong nước.

Thay nước mỗi 30 phút để duy trì độ lạnh.

Lưu ý phải chế biến ngay sau khi thịt đã rã đông theo cách này.

2 phương pháp chuyên gia khuyên nên tránh

Dù Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) liệt kê rã đông bằng lò vi sóng vào danh sách an toàn, nhưng các chuyên gia ẩm thực không khuyến khích. "Lò vi sóng có thể dùng trong lúc cấp bách, nhưng nó thường làm chín rìa ngoài của miếng thịt trong khi bên trong vẫn đóng băng, khiến kết cấu thịt bị bở, không ngon", Brekke chia sẻ.

Đối với khay rã đông thần thánh được quảng cáo rầm rộ, tiến sĩ Schaffner hoài nghi: "Tôi không chắc chúng thực sự hiệu quả". Những chiếc khay này làm từ kim loại dẫn nhiệt (nhôm hoặc đồng) để truyền nhiệt từ môi trường vào thực phẩm. Tuy nhiên, rã đông ở nhiệt độ phòng tiềm ẩn rủi ro lớn khi bề ngoài thịt đạt đến nhiệt độ nguy hiểm trong khi lõi vẫn còn băng.

Có thể nấu thịt gà trực tiếp từ trạng thái đông lạnh không?

Câu trả lời là có, theo khẳng định của USDA. Tuy nhiên, tiến sĩ Schaffner lưu ý việc nấu từ trạng thái đông lạnh sẽ khiến thời gian chế biến lâu hơn khoảng 50%.

Chuyên gia Meredith Carothers, chuyên gia an toàn thực phẩm tại Cục Kiểm dịch và An toàn Thực phẩm (FSIS) thuộc USDA, khuyên bạn tránh dùng nồi nấu chậm (slow cooker) hoặc lò vi sóng cho thịt gà đông lạnh vì an toàn. Thay vào đó, bạn có thể chọn:

Nướng lò (Roasting);

Áp chảo (Sautéing);

Nấu áp suất (Pressure cooking);

Chiên không dầu (Air frying).

"Chúng tôi không khuyến khích nấu cả con gà đông lạnh, nhưng với các phần nhỏ như đùi, cánh, ức không xương thì hoàn toàn ổn", Brekke nói.

Dù bạn nấu theo cách nào, hãy luôn sử dụng nhiệt kế thực phẩm để đảm bảo phần thịt dày nhất đạt 74 độ C (đối với ức) hoặc 80 độ C (đối với đùi và cánh) để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe.

Mỹ Ý (Theo Better Homes & Gardens)