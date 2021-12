R&A ra đòn với Asian Tour

Từ năm 2022, Royal & Ancient (R&A) cắt suất dự major The Open dành cho golfer đầu bảng tiền thưởng Asian Tour.

"Chúng tôi luôn rà soát các suất đặc cách và rất thận trọng khi quyết định thay đổi", phát ngôn viên R&A giải thích ngắn gọn trên Golf Digest.

Cùng ngày, Asian Tour phản hồi: "Các thành viên Asian Tour thất vọng khi R&A cắt suất dành cho nhà vô địch tiền thưởng. Đó là quyết định vô lý đồng thời phủ nhận vai trò của đấu trường từ lâu hết mực hỗ trợ R&A phát triển golf tại châu Á - Thái Bình Dương. Chúng tôi chân thành mong CEO Martin Slumbers và Ban lãnh đạo R&A mở lại suất dự The Open cho golf xuất sắc Asian Tour".

Chiếc Cup Claret nổi tiếng của giải The Open. Ảnh: Golfchannel

Royal & Ancient (R&A) được thành lập vào năm 2004, là một trong hai cơ quan quản lý và phát triển golf thế giới, bên cạnh USGA. Họ có nhiệm vụ điều hành Luật golf, các quy tắc về người chơi nghiệp dư, tiêu chuẩn thiết bị golf ở các quốc gia (ngoại trừ Mỹ và Mexico thuộc thẩm quyền của USGA).

Việc R&A cắt suất tranh major riêng đối với nhà vô địch Order of Merit ở Asian Tour được cho là động thái đáp trả khoản đầu tư dài hạn mà đấu trường này nhận từ LIV Golf Investments.

Hồi cuối tháng 10, LIV công bố khoản tài trợ 200 triệu USD cho 10 giải thường niên thuộc Asian Tour. Đây được cho là bước đệm để LIV lập đấu trường đối nghịch với PGA và European Tour, từ đó chia quyền kiểm soát golf đỉnh cao. LIV do "Cá mập trắng vĩ đại" Greg Norman sáng lập kiêm CEO còn đại cổ đông là Quỹ đầu tư công (PIF) Saudi Arabia.

Asian Tour đã đưa giải gây tranh cãi Saudi International với quỹ thưởng năm triệu USD vào lịch đấu 2022. Sự kiện này cũng do PIF tài trợ qua tổ chức Golf Saudi, được đánh giá thuộc chiến lược dùng những giải thể thao hoành tráng để khoả lấp tiếng xấu về nhân quyền và bình đẳng giới tại Saudi Arabia.

Saudi International khai trương hồi 2019, hai năm đầu thuộc European Tour, thu hút nhiều ngôi sao Mỹ. Từ nguồn tin riêng, Golfweek nói nhiều đấu thủ đã ký hợp đồng dự giải nhiều năm, trong đó có Dustin Johnson, Phil Mickelson, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka. Hiện PGA Tour chưa duyệt yêu cầu dự kì đấu 2022 của ít nhất tám thành viên còn đấu trường châu Âu đã loại Saudi International trước khi đổi tên thành DP World Tour.

Giải Saudi xuất hiện ba tháng sau sự kiện nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại. Đây là nhân vật lên tiếng chống Hoàng tử kế vị Mohammed bin Salman trên tờ Washington Post. Sau đó, ông bị giết ngay bên trong lãnh sự quán Saudi Arabia đặt tại thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Hoàng tử Bil Salman bị quy kết là đã ra lệnh thủ tiêu Khashoggi.

Dù không còn suất Order of Merit, thành viên Asian Tour vẫn còn cửa dự The Open qua ba giải vòng loại diện "Open" tại New Zealand, Singapore Open và Hàn Quốc. Cả ba đều do Asian Tour đồng bảo trợ.

Quốc Huy