Đấu trường đối nghịch PGA Tour sắp ra mắt

Hệ thống giải được Saudi Arabia đầu tư dự kiến công bố vào tuần tới và “Cá mập trắng vĩ đại" Greg Norman giữ chức Đặc phái viên.

Hôm 27/10, một số phóng viên quốc tế đã dự cuộc họp tại New York với nội dung về loạt giải golf đỉnh cao do Saudi Arabia hậu thuẫn tài chính sẽ chính thức trình làng tuần sau. Họ được yêu cầu "ém" chi tiết đến khi xong sự kiện ra mắt. Các tên tuổi lớn trong giới truyền thông golf như Golf Channel, Golf Digest, Golfweek không được mời họp. Dù vậy, Golfweek biết sơ bộ từ quan hệ thân hữu với năm phóng viên dự cuộc tiếp xúc ở New York.

Norman sẽ giữ chức Đặc phái viên của hệ thống giải được Saudi Arabia đầu tư. Ảnh: AFP

Về chức danh đặc phái viên, giới truyền thông Mỹ nhận xét Norman hợp lý nhất.

Ông từng đề xuất World Golf Tour gồm tám giải mới ngoài PGA Tour, không cắt loại, quy tụ 40 đấu thủ hồi 1994. Nhưng PGA Tour kết liễu ý tưởng này bằng việc ra mắt nhóm World Golf Championships vào 1997. Năm trước, Norman đến dự hội nghị Golf Saudi, bên cạnh Cho Minn Thant - Giám đốc Điều hành Asian Tour, Alexandra Armas – CEO Ladies European Tour.

Norman sinh năm 1955, đoạt 20 danh hiệu PGA Tour, tính cả hai major và 12 Cúp European Tour. Ông tích luỹ 331 tuần đầu bảng golf chuyên nghiệp thế giới (OWGR), chỉ sau Tiger Woods – 683 tuần.

Giới chuyên môn nhận xét đấu trường mới do Saudi đầu tư sẽ cạnh tranh trực tiếp với PGA Tour. Thông tin về nó đã xuất hiện hơn một năm qua, mang tên Premier Golf League (PGL) hoặc Super Golf League (SGL). Và như thế, tuần tới, nhóm Saudi có thể gộp chúng thành đấu trường hoàn chỉnh hoặc chia mỗi bên vài sự kiện. Ý tưởng trước đây là mỗi đấu trường gồm 18 giải cho mỗi mùa, quy tụ 48 ngôi sao hàng đầu thế giới.

Hồi tháng 5, nhóm Saudi đã mời Dustin Johnson, Phil Mickelson, Adam Scott, Brooks Koepka, Bryson DeChambeau, Rickie Fowler và Justin Rose tham gia, có người được cam kết thù lao gần 50 triệu USD. Tuy nhiên, họ phải dự trọn mùa, dự kiến 18 giải, quy tụ khoảng 40-48 đấu thủ, đua thành tích đồng đội, mỗi nhóm năm thành viên, tính cả đội trưởng. Riêng lãnh đội còn được hưởng "cổ phần sở hữu" đội nhà.

Saudi Arabia tài trợ chính cho Saudi International, với kì đấu khai trương hồi 2019. Hai năm đầu, sự kiện thuộc European Tour, thu hút nhiều ngôi sao Mỹ. Từ nguồn tin riêng, Golfweek nói nhiều đấu thủ đã ký hợp đồng dự giải nhiều năm, trong đó có Johnson, Mickelson, DeChambeau, Koepka. Hiện PGA Tour ghi nhận tám thành viên xin phép dự kì đấu 2022. Nhưng tổ chức chủ quản chưa duyệt.

PGA và European Tour lập liên minh hồi tháng 11/2020. Họ đang triệt tiêu các hệ thống giải có khả năng cạnh tranh trực tiếp, tính cả PGL và SGL. Các tổ chức quốc tế nhận xét chính phủ Saudi dùng các sự kiện thể thao làm bình phong che đậy nạn ngược đãi nhân quyền.

Jay Monahan - Đặc phái viên PGA Tour - từng cảnh cáo thành viên tham gia giải đối nghịch sẽ bị tước thẻ vĩnh viễn. Còn European Tour từ 2022 sẽ loại Saudi International khỏi lịch đấu. Nhưng kỳ tới, Saudi International vào Asian Tour bởi phía Saudi đã đầu tư 100 triệu USD vào hệ thống giải chuyên nghiệp châu Á. Trước đây, PGA Tour và đối tác châu Âu cho phép thành viên dự Asian Tour. Nhưng họ có thể sẽ phải sửa luật với với nước cờ mới của Saudi International.

Quốc Huy