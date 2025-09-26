Quỳnh Kool - từ hot girl sitcom đến diễn viên đa sắc màu

Diễn viên Quỳnh Kool từng đóng sitcom để phụ giúp kinh tế gia đình, nỗ lực thoát mác ''hot girl'' bằng loạt vai diễn đa dạng trên truyền hình.

Sau hai năm từ phim Chúng ta của 8 năm sau, Quỳnh Kool góp mặt trong Gió ngang khoảng trời xanh - series được chuyển thể từ tác phẩm 30 chưa phải là hết của Trung Quốc. Cô hóa thân Lam, có vẻ ngoài trẻ con, tính cách vô tư, mơ mộng. Ở tuổi 30, diễn viên thử thách mình với hình tượng nhí nhảnh. Cô chủ động tăng bảy kg, chạm mốc 57 kg. Trước nghi ngờ của khán giả về việc Quỳnh Kool phẫu thuật thẩm mỹ, diễn viên phủ nhận, nói tăng cân để có tạo hình mới cho nhân vật.

Quỳnh Kool trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' Quỳnh Kool trong trích phim ''Gió ngang khoảng trời xanh''. Video: VTV Giải trí

Trước khi liên tục tham gia loạt phim giờ vàng, Quỳnh Kool từng có giai đoạn đầu chật vật vì gắn liền danh xưng "hot girl". Cô bắt đầu được chú ý khi tham gia MV Vợ người ta của Phan Mạnh Quỳnh. Đóng cô gái bị người yêu cũ phá đám trong hôn lễ, diễn viên để lại ấn tượng nhờ gương mặt xinh đẹp.

Cùng thời gian này, cô góp mặt trong sitcom của nhóm Kem xôi TV, Loa phường để giúp gia đình trang trải nợ nần, do bố làm ăn thua lỗ. Tuy nhiên, nhiều khán giả đánh giá hình ảnh của Quỳnh Kool ''nhảm nhí'', do cô thường xuất hiện ở những tiểu phẩm có nội dung nhạy cảm. Quá trình quay, cô từng để lộ vài hình ảnh hớ hênh vì váy ngắn, song diễn viên giải thích đây là sự cố ngoài ý muốn, không chủ đích khoe thân để nổi tiếng. Lúc kinh tế gia đình ổn hơn, cô dừng đóng sitcom, chuyên tâm làm những dự án chất lượng.

Đi qua mùa hạ (2017) là tác phẩm truyền hình đầu tiên của Quỳnh Kool. Cô nhận lời đạo diễn Bùi Quốc Việt ngay khi được mời, thậm chí không hỏi chuyện cát-xê bởi muốn chứng tỏ bản thân ở dòng phim chính thống. Diễn viên làm đen da, mặc đồ đơn giản để phù hợp tạo hình cô gái nông thôn.

Năm 2019, Quỳnh Kool lần đầu thể hiện vai phản diện trong Nàng dâu order. Hóa thân Nguyệt Anh - ''em gái mưa'' thảo mai, mưu mô, diễn viên bị khán giả ''ném đá'', thậm chí ghét lây ở ngoài đời. Dù đã chuẩn bị tâm lý, cô cho biết buồn khi đọc hàng loạt bình luận tiêu cực. Đối diện phản ứng của người xem, cô đăng tải bài viết trên trang fanpage, mong mọi người phân biệt giữa nhân vật và diễn viên. Trước đó, diễn viên cũng từng bị khán giả miệt thị vì vai Đào trong Quỳnh búp bê, do nhân vật tỏ thái độ vô ơn khi biết chị gái làm nghề mại dâm.

Ngọc của Đừng bắt em phải quên (2020) là một trong số vai diễn thành công của Quỳnh Kool, giúp cô lần đầu được đề cử giải VTV Awards cùng năm, hạng mục Nữ diễn viên ấn tượng. Ngoài ra, ''phản ứng hóa học'' giữa cô và Thanh Sơn được khán giả yêu thích, khiến hai người từng xuất hiện tin đồn ''phim giả tình thật''.

Quỳnh Kool ở tuổi 30. Ảnh: Nhân vật cung cấp

5 năm qua, Quỳnh Kool tích cực biến hóa trên phim truyền hình. Năm 2021, cô đảm nhận nhân vật Hoàng My của Hãy nói lời yêu, người gặp nhiều nỗi đau khi chứng kiến bố ngoại tình, bản thân bị ''sở khanh'' lừa, em trai qua đời vì áp lực từ sự kìm kẹp của mẹ. Thể hiện vai diễn nặng tâm lý, Quỳnh Kool cho biết đọc nhuần nhuyễn kịch bản, cảm nhận mình là Hoàng My. Quá trình quay, cô xin đạo diễn làm lại nhiều lần để cảnh phim tốt nhất có thể. Do nhập tâm, cô khóc mỗi ngày đến mức đau đầu, phải uống thuốc giảm đau để làm việc.

Sau những vai tiểu thư, Quỳnh Kool ''lột xác'' về ngoại hình, cách diễn trong Gara hạnh phúc (2022). Diễn viên hóa thân Sơn Ca, cô gái sửa xe ôtô nghèo khó, có tính cách mạnh mẽ, gu ăn mặc bụi bặm. Trước khi bấm máy, cô lên bối cảnh Hòa Bình để dành thời gian làm quen gara ôtô, các công cụ sửa xe. Diễn viên chủ động làm cho da xuống tông, cắt tóc ngắn, mặc quần ống rộng, khoác áo nỉ, đi bốt trong thời tiết nóng. Ban đầu, Quỳnh Kool thấy bản thân xấu hơn bình thường, song cô dần yêu sự mộc mạc của Sơn Ca. Theo diễn viên, điều khó khăn nhất của cô là tập cho giọng nói cứng rắn, ''nam tính''.

Quỳnh Kool trong 'Gara hạnh phúc' Tạo hình của Quỳnh trong ''Gara hạnh phúc''. Video: VTV Giải trí

Cùng năm, cô ghi dấu ấn với vai Hạnh - mẹ đơn thân bất đắc dĩ ở Đừng làm mẹ cáu. Nhân vật của cô mồ côi bố mẹ, sống với chị gái nhưng chị mất vì tai nạn giao thông, để lại đứa trẻ sinh non. Hạnh bỏ dở việc học, mưu sinh bằng nghề chân tay nhằm có tiền nuôi bé. Lần đầu làm mẹ trên màn ảnh, cô hóa trang để vẻ ngoài thùy mị, nhẹ nhàng hơn, đồng thời học hỏi từ đàn chị, quan sát những người quanh mình, chọn lọc chất liệu cho vai diễn. Quỳnh Kool cho biết Hạnh là trải nghiệm chưa từng có trong sự nghiệp, đòi hỏi cô phải cố gắng nhiều.

Diễn xuất của Quỳnh Kool trong series nhận nhiều lời khen của khán giả. Người xem nhận định cô ngày càng trưởng thành, không ngại thử sức những vai diễn mới. Các phân đoạn giữa cô và ''con gái'' An Nhiên mang đến nhiều cảm xúc về tình mẫu tử. Nỗ lực của Quỳnh Kool giúp cô thắng giải Nữ diễn viên xuất sắc phim truyện truyền hình ở giải Cánh Diều Vàng 2023. Khi được vinh danh, diễn viên vỡ òa nhưng khiêm tốn cho rằng bản thân cần trau dồi nhiều hơn.

Năm ngoái, Quỳnh Kool được đánh giá cao khi lột tả nỗi đau của một phụ nữ có chồng ngoại tình, trong dự án Chúng ta của 8 năm sau. Cảnh phim Nguyệt (Quỳnh Kool đóng) run rẩy lúc tận mắt chứng kiến Tùng (B Trần) - chồng mình - dẫn người tình về nhà khiến người xem xúc động. ''Những lần diễn cảnh như thế, gần như người tôi cũng run theo và tôi cảm nhận được nỗi đau của người vợ, người mẹ không giữ được hôn nhân của mình'', diễn viên nói.

Quỳnh Kool trong 'Chúng ta của 8 năm sau' Trích đoạn hút triệu lượt xem của Quỳnh Kool trong ''Chúng ta của 8 năm sau''. Video: VTV Giải trí

Dù nỗ lực thay đổi hình tượng, đài từ của Quỳnh Kool vẫn thường nhận ý kiến trái chiều. Ở bộ phim mới nhất, người xem nhận xét cách thoại của cô nhanh, khó nghe, thậm chí có phần lố. Trước những ý kiến chê, diễn viên chưa phản hồi.

Quỳnh Kool tên thật là Nguyễn Thị Quỳnh, sinh năm 1995, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh. Ngoài đóng phim, cô từng tham gia dự án sân khấu ước lệ của nghệ sĩ Trần Lực, được anh nhận xét diễn xuất tự nhiên. Cô đóng vai chính trong vở kịch Quẫn của nghệ sĩ, ra mắt năm 2018.

Suốt sự nghiệp, Quỳnh Kool kín tiếng chuyện tình cảm. Năm 2021, cô từng nói bị tổn thương từ mối tình cũ, muốn tập trung vào công việc. Cô đặt mục tiêu lấy chồng, sinh con trước 30 tuổi nhưng hiện vẫn độc thân. Diễn viên từng vướng nghi vấn hẹn hò B Trần sau hiệu ứng phim Chúng ta của 8 năm sau nhưng cô cho biết hai người chỉ chơi chung một nhóm bạn, thường xuyên gặp gỡ, đi ăn.

Phương Linh