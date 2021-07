Quỳnh Kool: 'Tôi khóc mỗi ngày khi đóng Hãy nói lời yêu'

Quay xong cảnh nhân vật cãi nhau với mẹ trong phim "Hãy nói lời yêu", Quỳnh Kool trốn êkíp, ra một góc đứng khóc.

- Chị gặp khó khăn gì khi nhập vai Hoàng My trong phim?

- Tôi ám ảnh từ lúc đọc kịch bản. Nhân vật My trải qua nhiều bi kịch, tâm lý nặng nề. Từ cô bé ngây thơ, cô chứng kiến bố ngoại tình, gia đình tan vỡ, em trai qua đời. Bản thân cô cũng bị một gã "sở khanh" lừa.

Phim có nhiều cảnh khó, đòi hỏi tôi tập trung cao độ. Chẳng hạn, cảnh My bị vợ của Bình (Hà Việt Dũng) phát hiện, đánh ghen chỉ lên hình vài phút nhưng tôi quay cả ngày. Ban đầu, một diễn viên khác đóng vai người vợ. Chị ấy quay suốt hai tiếng nhưng không đạt yêu cầu vì run tay, đạo diễn đành thay người. Trừ một số góc có thể tránh may quay, đánh giả, bạn diễn liên tục dùng sức thật để tát, giật tóc tôi. Sau ba tiếng chúng tôi vật lộn, đạo diễn mới hài lòng cắt cảnh. Tôi lập tức chạy vào nhà vệ sinh khóc vì quá đau và thương nhân vật. Tôi chưa từng đóng vai nào khổ thế này.

Các cảnh đánh ghen trong tập 11 phim 'Hãy nói lời yêu' Cảnh đánh ghen trong phim "Hãy nói lời yêu". Video: TVAD.

Quá trình đóng phim, tôi ở trường quay từ sáng sớm đến tối mịt, không có thời gian ăn cơm với gia đình. Tôi cảm thấy như mình là Hoàng My thực sự, đồng cảm nỗi đau của cô ấy, khóc mỗi ngày. Một lần, sau khi đóng xong cảnh My và mẹ cãi nhau vì quan điểm trái ngược, tôi cảm thấy uất ức nên trốn đoàn phim, nấp sau rèm cửa khóc. Khóc nhiều, lịch làm việc căng thẳng, nhiều ngày tôi đau đầu đến mức không làm việc được, phải uống thuốc giảm đau.

- Chị kết hợp thế nào với các bạn diễn?

- Tôi may mắn đóng chung nghệ sĩ Trọng Trinh (vai ông Tín, bố My) và Nguyệt Hằng (vai bà Hoài, mẹ My). Hai cô chú đều là diễn viên gạo cội, khả năng nhập vai tốt, giúp tôi học hỏi được rất nhiều. Những cảnh mẹ con bà Hoài mâu thuẫn, tôi cảm thấy khó chịu, uất ức thực sự. Với nghệ sĩ Trọng Trinh, tôi và chú có nhiều cảnh thể hiện tình cha con xúc động.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi đóng phim với anh Hà Việt Dũng (vai Bình). Vừa gặp nhau, chúng tôi đã được sắp xếp diễn cảnh hôn. Tôi rất ngại ngùng, nhiều lần không thực hiện được, anh động viên mãi mới hoàn thành. Với anh Công Dương (vai Phan), tôi kết hợp ăn ý hơn vì từng đóng chung phim Nhà trọ Balanha.

Hoàng My (Quỳnh Kool đóng) trong cảnh tiễn đưa em trai tự tử vì áp lực học hành. Ảnh: VFC.

- Khán giả khen diễn xuất của chị tiến bộ nhưng đôi chỗ chưa tiết chế được giọng nói, cách diễn cường điệu. Chị nói sao?

- Bất cứ nhân vật nào cũng có người khen, kẻ chê, riêng với Hoàng My, tôi hạnh phúc vì nhận sự đồng cảm từ khán giả trẻ. Đóng cô tiểu thư nhà giàu bất hạnh vì có người mẹ quá khắt khe, tôi tin mình đã lột tả chân thực tính cách, số phận nhân vật. Nhiều em là học sinh, sinh viên nhắn tin cho tôi, nói: "Chị ơi, em thương chị quá!", "Em cũng gặp áp lực từ cha mẹ giống chị". Thậm chí, nhiều em nói bế tắc, muốn tự tử. Tôi cố gắng dành thời gian khuyên nhủ, truyền cảm hứng tích cực tới các em.

Trước khi vào dự án phim, tôi luôn chuẩn bị rất kỹ. Tôi đọc nhuần nhuyễn kịch bản, tưởng tượng là nhân vật. Trong quá trình quay, tôi không ngại diễn đi diễn lại, xin đạo diễn cho cơ hội để thước phim hoàn hảo nhất có thể. Không ai toàn vẹn, tôi cũng vậy. Trước kia, khi đọc những bình luận ghét bỏ, chê bai, tôi rất bất mãn, thậm chí khủng hoảng, tổn thương. Tôi giờ suy nghĩ nhẹ nhàng hơn. Nếu ai đó chê tôi nhưng theo cách tích cực, đóng góp, tôi đều tiếp thu.

Quỳnh Kool trong phim 'Hãy nói lời yêu' Trích đoạn tập 25 (phát sóng tối 8/7) phim "Hãy nói lời yêu". Video: TVAD.

- Chị nghĩ sao nếu nói chị liên tiếp xuất hiện trên các phim truyền hình là nhờ ngoại hình sáng?

- Tôi nghĩ nhan sắc là món quà của tạo hóa. Bản thân tôi khi xem một bộ phim cũng có thiện cảm hơn với những diễn viên đẹp. Thế nhưng đó không phải là tất cả. Tôi nghĩ các đạo diễn nhìn thấy tiềm năng khác ở tôi. Tôi đã đi lên từ những vai quần chúng chỉ có vài câu thoại, vai phụ, thứ chính rồi mới được chọn làm diễn viên chính nhiều phim. Với mỗi nhân vật, tôi luôn tìm tòi cách thể hiện khác biệt. Chẳng hạn, cùng là vai tiểu thư con nhà giàu nhưng Hoàng My của Hãy nói lời yêu nhạy cảm, có chiều sâu hơn Minh Ngọc của Hướng dương ngược nắng.

- Sự nghiệp khởi sắc, chuyện tình cảm của chị giờ ra sao?

- Tôi độc thân hai năm nay. Mối tình cũ tan vỡ để lại trong tôi nhiều tổn thương. Tôi hiện chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, muốn tập trung vào công việc. Tôi muốn thử sức ở nhiều dạng vai mới, không muốn gắn với những vai đanh đá, tiểu thư. Chẳng hạn, tôi muốn đóng một cô gái vẻ ngoài hiền lành nhưng bên trong mạnh mẽ, nội tâm.

Hà Thu