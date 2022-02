Quyết định ly hôn chồng trước khi con chào đời 20 ngày

Tôi thương con, biết mình ích kỷ nhưng con ở trong gia đình nhiều rạn nứt, toàn sự giả dối, cãi vã thì rời xa tổ ấm này có lẽ là sự bảo vệ tốt nhất cho con.

Tôi đang mang bầu tháng thứ chín, khoảng 20 ngày nữa là chào đón bé yêu ra đời. Rồi tôi bị nhiễm Covid nên khăn gói vào viện để theo dõi cho yên tâm. Những ngày tháng trong bệnh viện, không một đêm nào tôi ngủ được. Cảm giác lạ giường, đêm đi vệ sinh nhiều, đặc biệt những tháng cuối bụng cồng kềnh, cơ thể đau nhức, quay trái quay phải hay nằm ngửa đều khó thở. Tôi bị nhiễm Covid đã khó khăn trong việc thở nay còn khó thở hơn.

Tôi nằm viện ở quê, chồng ở Hà Nội, hàng ngày anh vẫn nhắn tin hỏi thăm tình hình sức khỏe vợ đều đặn. Tôi cứ nghĩ may sao còn có chồng luôn lo lắng cho hai mẹ con. Một đêm, anh nhắn tin "Say quá", tôi biết chồng lại đi nhậu rồi. Anh bán bia nên nhậu là chuyện rất bình thường. Một tiếng sau khi nhận tin nhắn, tôi gọi điện xem anh về chưa mà gọi mấy cuộc không được nên càng lo lắng. Đợi đến 1h30 sáng hôm sau, tôi gọi cho đứa cháu hỏi cậu về chưa, cháu nói cậu chưa về. Tôi cứ thao thức lướt mạng xã hội, không ngủ được vì bên ngoài có tiếng khóc rồi còi xe vang lên. Đến hơn 2h sáng chồng nhắn tin: "Anh về từ 11h hơn, say quá nên ngủ quên". Tại sao anh lại nói dối tôi?

Tôi tò mò nên đã tra hỏi, chồng vẫn khăng khăng như thế. Sau một hồi đấu tranh với đầy đủ bằng chứng thuyết phục, cuối cùng anh cũng nhận là nhậu xong đi massage ở một nơi mà nghe đến là đã biết massage không lành mạnh. Tôi nhói lòng khi anh thú nhận thế, nước mắt cứ ứa ra, khó thở hơn bao giờ hết. Chồng trấn an tôi hãy bình tĩnh, anh không làm gì cả, không hề có lỗi gì với vợ, rằng anh vào đó xông hơi, tắm, nhân viên chỉ gội đầu và massage đơn thuần. Tôi không thể bình tĩnh nổi khi nghe hai từ "đơn thuần" của anh. Anh còn bảo định đến quán massage lành mạnh nhưng đóng cửa nên mới tới quán này, chứ không hề có ý định trước gì cả. Tại sao anh lại làm như thế với tôi trong thời điểm này? Tôi ôm bụng bầu vượt mặt khóc trong đau đớn, thất vọng. Chồng nói tôi bình tĩnh, đừng nghĩ sâu xa quá, đừng nóng vội. Cú sốc đến với tôi trong hoàn cảnh này thì thật khó bình tĩnh.

Hôm nay anh gọi điện, vợ chồng lại cãi nhau vì tôi không thoát khỏi những điều anh đã làm. Tôi chẳng thể cao thượng bỏ qua, coi như không có chuyện gì được. Anh hứa sẽ không bao giờ như thế nữa. Có điều những lần anh thất hứa trước đã khiến tôi mất niềm tin, cuối cùng chúng tôi quyết định dừng lại để giải thoát cho nhau. Tôi nghĩ anh chỉ hợp với cuộc sống độc thân. Chúng tôi có quan điểm khác nhau, anh bảo "trai trên gái dưới" mới là không chung thủy, có lỗi, còn tôi chỉ cần cái hành động "massage đơn thuần" đã không thích hợp với người có gia đình rồi.

Dừng lại ở thời điểm này người thiệt thòi nhất có lẽ là đứa trẻ khi sắp chào đời. Mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.

Oanh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc