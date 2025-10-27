Quyết Chiến có đường cơ cao nhất sự nghiệp

MỹCơ thủ số một Việt Nam đi đường cơ 27 điểm trong trận chung kết giải phong trào US billiards Handicap Tournament hôm nay.

Trong trận đấu Luis Aveiga, Nguyễn Quyết Chiến bị dẫn trước 9-3. Nhưng sau đó, anh dẫn ngược 30-9 nhờ đường cơ 27 điểm rồi dễ dàng tiến tới chiến thắng 40-15. Kết quả này giúp anh vô địch, cùng số tiền thưởng 5.000 USD (khoảng 130 triệu đồng).

Quyết Chiến đi cơ 27 điểm, suýt phá kỷ lục thế giới Đường cơ 27 điểm của Trần Quyết Chiến.

Đường cơ 27 điểm là series cao nhất sự nghiệp của Quyết Chiến trong một giải đấu. Trước đó, anh từng có đường cơ 26 điểm ở giải billiards vô địch HBSF năm 2024 trước đàn em Chiêm Hồng Thái.

Kỷ lục về series nhiều điểm nhất của billiards 3C là 28 điểm, thuộc về bốn cơ thủ Junichi Komori (lập năm 1993), Raymond Ceulemans (1998), Roland Forthomme (2012) và Frederic Caudron (2013). Đây là kỷ lục lập trong các trận đấu chính thức được Guiness công nhận.

Tại World Cup Billiards 3C chặng Antwerp, Bỉ hôm 9/10, Bao Phương Vinh cũng có đường cơ 25 điểm khi thắng David Pennor 40-5 sau bốn lượt cơ. Cơ thủ Việt Nam qua đó lập kỷ lục thế giới về hiệu suất ghi điểm 10 điểm mỗi lượt cơ (AVG).

Hiệp hội carom thế giới (UMB) tuyên bố sẽ thưởng nóng 29.000 USD cho bất kỳ cơ thủ nào có thể phá kỷ lục 28 điểm, nhưng chỉ khi thi đấu trong hệ thống giải World Cup 3C.

Sau giải đấu tại Mỹ, Quyết Chiến sẽ cùng các cơ thủ hàng đầu Việt Nam đến Hàn Quốc tham World Cup chặng Seoul diễn ra từ ngày 3 đến 9/11. Chức vô địch tại Mỹ là động lực để người hâm mộ billiards Việt Nam kỳ vọng Quyết Chiến sẽ có chức vô địch World Cup thứ 5 trong sự nghiệp.

Ở chung kết giải billiards carom 3 băng Phúc Thịnh do Liên đoàn Billiards & Snooker TP HCM (HBSF) hôm 25/10, cơ thủ Nguyễn Trần Thanh Tạo bất ngờ thắng Đinh Quang Hải 40-31 sau 18 lượt cơ để lên ngôi vô địch. Đồng hạng ba là Bao Phương Vinh và Cao Phan Triết Luận. Cơ thủ Phương Vinh còn nhận thêm giải thưởng "series nhiều điểm nhất" 15 điểm và giải hiệu suất cao nhất 2,917 điểm/lượt cơ.

