Quyển vở Sinh học 35 năm trước khiến học trò ngưỡng mộ

Các hình trong vở được vẽ tay, giống sách giáo khoa đến từng chi tiết.

Mới đây, nữ sinh Việt Tú (13 tuổi) ở Cai Lậy, Tiền Giang đã chia sẻ những bức ảnh chụp lại cuốn vở Sinh học lớp 8 của mẹ mình từ 35 năm về trước.

Chia sẻ nhận được gần 50k lượt tương tác.

Những bức vẽ sắc nét như in mô tả các bài học có trong sách giáo khoa khiến nhiều người choáng ngợp vì sự tỉ mỉ của người vẽ.

Mô phỏng hình ảnh tim mổ dọc 'chuẩn không cần chỉnh'.

Bức vẽ này cho thấy người vẽ là người cực kì tỉ mỉ.

Vẽ toàn bộ bằng bút bi là điều không hề đơn giản vì có quá nhiều tiểu tiết...

Chia sẻ về mẹ, bạn cho biết: "Mẹ kể là hồi đó mẹ làm lớp phó học tập, vẽ đẹp nên thường xuyên giúp các bạn cùng lớp làm bài tập toán rồi vẽ hộ các bạn luôn. Giờ xem lại em không thể tin được mới lớp 8 mà mẹ đã vẽ hình đẹp như sách in thế này. Mẹ cũng học giỏi nhất là môn Toán và môn Sử nhưng do gia đình không có điều kiện nên mẹ chỉ học đến lớp 12 rồi nghỉ làm thợ may. Có lần, em cũng hỏi mẹ là nếu được đi học tiếp thì mẹ muốn làm nghề gì thì mẹ chọn làm giáo viên để dạy được nhiều học sinh giỏi hơn".

